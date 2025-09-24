Các loại khí trong phong thủy nhà ở

Khí phong thủy (vận khí) chính là nền tảng của vạn vật, mang năng lượng hợp nhất, là phần cốt yếu của thiên, địa và nhân. Bên trong khí vừa mang tính vật chất, vừa mang tính siêu hình. Nó tồn tại mà bạn sẽ không nhìn thấy hay cảm nhận được. Như vậy có thể nói, khí phong thủy được sinh ra là để làm cho cuộc sống hạnh phúc, may mắn và tốt đẹp hơn.

Thuyết âm dương chia các khí vận khác nhau của thế gian thành âm khí, dương khí. Âm là tối, Dương là sáng. Vật có tính nữ là âm, vật có tính nam là dương.

Âm khí trong phong thủy là loại khí vận động dưới mặt đất và là năng lượng mang tính âm và ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe con người.

Dương khí trong phong thủy là loại khí vận động trên mặt đất, chịu ảnh hưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến các vật thể trên mặt đất, đặc biệt là vật thể sống.

Cách tăng dương khí, sinh khí trong nhà

Tăng cường ánh sáng cho căn nhà

Một đặc điểm của nhà có âm khí chính là thiếu đi ánh sáng. Phòng khách không có ánh sáng mặt trời hoặc phòng khách và phòng ngủ chính nằm ở phía Bắc sẽ dẫn đến việc ngôi nhà đó không có đủ ánh sáng tự nhiên, dương khí yếu trong khi âm khí quá nặng.

Cách tốt nhất là trong nhà cần lắp thêm đèn cho có ánh sáng ấm. Ngoài ra, để tăng thêm dương khí cho căn nhà, các gia đình cần đặc biệt chú ý nên bật đèn chong vào đêm mùng một, ngày rằm hàng tháng.

Quét dọn nhà ở, sắp xếp đồ đạc gọn gàng

Dọn dẹp phòng khách: Đây là nơi gia đình đoàn tụ, đón tiếp khách, bầu không khí lúc nào cũng phải vui vẻ và ấm cúng. Vì vậy, gia chủ cần lau dọn vệ sinh kỹ bộ bàn ghế ngồi, nếu là đồ gỗ, mọi người có thể thuê người đánh bóng mới để tăng thêm năng lượng tích cực.

Dọn dẹp bếp núc: Không gian trong bếp nếu không biết cách sắp xếp rất dễ tạo cho nhà có nhiều âm khí. Gia chủ nên lưu ý không treo các vật dụng sắc nhọn trên tường như dao, kéo, lộ ra ngoài... bởi nó sẽ trở thành những luồng khí xấu làm dễ nảy sinh cãi cọ, mâu thuẫn.

Dọn dẹp phòng ngủ: Đây là nơi bạn cần nghỉ ngơi, thư giãn. Vì thế, giường chiếu phải thật sạch sẽ, ngăn nắp hoặc dùng thêm vật phẩm để bổ sung khí tốt, khiến cho âm khí dần tiêu tan. Tuyệt đối không xê dịch giường nhất là đầu giường để tăng dương khí trong phòng ngủ.

Ngoài ra, phòng thờ cũng là nơi rất linh thiêng, tôn kính nhất của mỗi gia đình. Vì vậy, gia chủ nên chú trọng việc dọn dẹp thường xuyên. Mọi người cần lau sạch bụi bặm và các bức tượng hay di ảnh đặt để thờ cúng. Lưu ý là không di chuyển ảnh hoặc tượng trên bàn thờ.

Điều chỉnh hướng cửa hút sinh khí

Nhà thiếu sinh khí khiến không gian bí bách, khó chịu. Bạn nên mở cửa lớn, cửa sổ và giữ cho không gian nhà luôn thoáng đãng, có thể di chuyển đồ đạc trong nhà ra khỏi vị trí hàng ngày khoảng 45cm để năng lượng khí có thể dịch chuyển, tăng dương khí cho ngôi nhà.

Bên cạnh đó, bạn có thể bố trí hướng cửa chính hợp mệnh gia chủ. Hoặc bạn có thể dùng vật khí phong thủy như gương, linh vật hay thêm cửa sổ, cửa phụ theo hướng hợp. Một ngôi nhà chỉ nên có 1 cửa chính và các cửa phụ như cửa cổng, cửa hậu, cửa bên…

Đồng thời lưu ý, khí vào nhà qua được cửa chính phải vào được tâm nhà (minh đường) rồi mới tán ra các không gian khác và đi ra khỏi nhà.

Trồng cây để tăng dương khí cho ngôi nhà

Cây kim tiền: Hay còn gọi là cây kim phát tài, giúp mang lại phú quý, tăng sinh khí cho ngồi nhà về tiền tài, vật chất.

Cây vạn lộc: Đem tới nhiều yếu tố phong thuỷ tuyệt vời cho chủ nhân của nó. Cây có ý nghĩa về phú quý, phúc lộc, tiền tài, ăn nên làm ra.

Cây ngọc ngân: Vẻ đẹp thanh tao, quý phái của cây như một tấm bình phong tuy mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn giúp bảo vệ bạn khỏi những là khí xung quanh.

Cây vạn niên thanh: Loại cây này sống lâu năm mà vẫn xanh tốt, có tác dụng tạo sự yên bình cho không khí xung quanh ngôi nhà, mang đến sự sung túc, hòa hợp.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.