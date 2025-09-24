Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngon

Sự cảm nhận tà khí trong phòng ngủ

Nhiệt độ trong phòng ngủ bất thường

Vào mùa hè, trước không khí nồng ấm và nắng nóng của thời tiết, nhưng cơ thể bạn khi nằm trong phòng ngủ lại cảm thấy ớn lạnh, đồng thời biểu hiện nổi da gà kỳ lạ.

Có tiếng động lạ

Bạn ở trong phòng bỗng nhiên lại nghe thấy những tiếng động lạ vào đêm khuya như tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng đóng mở cửa, lời thì thầm thoang thoảng… Nếu hiện tượng này liên tục xuất hiện bạn nên thận trọng và tìm cách để trừ tà ma trong phòng ngủ để mang lại sự an tâm.

Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm.

Trẻ nhỏ thường xuyên khóc đêm

Theo quan niệm dân gian của người xưa, việc con trẻ thường xuyên khóc đêm chứng tỏ đã nhìn thấy những hiện tượng tà ma đáng sợ. Do vậy, bạn nên quan sát hành động, biểu cảm, ánh mắt của em bé, nếu sau khi quay về một hướng nào đó rồi òa lên khóc to, rất có thể bé đã thấy những gì không nên thấy.

Tiếng chó sủa

Chó là loài động vật rất nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh, thần chú, tà ma, chính vì lẽ đó bạn nên cảnh giác trước những tiếng sủa inh ỏi, bất thường của chú chó mà mình nuôi.

Cách xua đuổi trừ tà ma trong phòng ngủ

Đặt gương trừ tà trong phòng ngủ

Đây là một loại gương chuyên dụng, được sử dụng phổ biến để loại bỏ tà khí, phòng chống yêu ma. Chiếc gương trừ tà trong phòng ngủ này có kích cỡ khá nhỏ, thường được gọi là gương bát quái. Thông thường người ta sẽ đặt gương ở trước cửa phòng ngủ nhằm bảo vệ bản thân tránh khỏi bị tà ma xâm nhập.

Hướng đặt gương tốt nhất nên là Bắc, Đông và Đông Nam. Đây là các hướng không chỉ giúp trừ tà trong phòng ngủ, mà còn mang lại vận may, sinh khí cho sức khỏe, không gian sống.

Ngoài ra, bạn không nên đặt gương bát quái đối diện giường ngủ vì nó càng làm tăng lên sự bất an, khiến tà khí vận động mạnh mẽ hơn. Cũng có thể để tỏi đầu giường trừ tà (vòng tỏi trừ tà) vì tác dụng của tỏi để đầu giường giúp khiến giúp chúng ta ngủ ngon hơn, giảm căng thẳng.

Đặt cây cảnh trừ tà trong phòng ngủ

Chức năng chính của cây cảnh vốn là thanh lọc không khí, tạo không gian xanh tươi mát. Bên cạnh đó nó còn có chức năng trừ tà trong phòng ngủ rất hiệu quả.

Những loại cây phong thủy có khả năng trừ tà, chống âm khí phổ biến là cây lúc lắc trừ tà, cây thù du, cây đào, liễu, bạch quả, ngân hạnh, xương rồng, hồ lô, bồ đề, cây cau…

Sử dụng trầm hương là cách trừ âm khí trong người

Trầm hương được biết đến là loài gỗ quý hiếm. Ngoài công dụng làm đẹp, tốt cho sức khỏe, trầm hương còn là cách trừ tà khí trong người hữu dụng. Thông thường, các sản phẩm chiết xuất từ trầm hương rất được ưa chuộng sử dụng, đó có thể là nhang hoặc tinh dầu xông trầm hương.

Với hương thơm ngát, dịu ngọt và có khả năng hội tụ linh khí của đất trời, vạn vật, sản phẩm trầm hương không chỉ giúp điều hòa khí huyết, diệt khuẩn, nấm mốc, thư giãn tinh thần, nhất là còn thanh lọc tà khí rất tốt, giúp tinh thần bạn trở nên sảng khoái và dễ ngủ hơn.

Bỏ tỏi để trừ tà trong phòng ngủ

Bạn có thể treo tỏi đầu giường, treo tỏi trong phòng ngủ để bảo vệ mình khỏi những năng lượng tiêu cực, là cách trừ âm khí trong phòng ngủ rất hiệu quả. Cách tránh tà này được ứng đựng từ rất lâu và đến giờ vẫn còn truyền tai nhau qua nhiều thế hệ.

Đeo trang sức bạc là bùa trừ tà tránh tốt nhất

Trang sức bạc cũng là vật dụng giúp trừ tà trong phòng ngủ được ông bà ta truyền miệng và khuyến khích áp dụng. Trang sức bạc có thể được chế tác dưới nhiều hình thức như dây chuyền, lắc chân, lắc tay, khung ảnh, huy hiệu…

Các vật này vừa giúp trang trí vừa cho công dụng loại bỏ tà khí hiệu quả, an toàn. Đeo vòng bạc, lắc bạc là cách trừ tà ma cho trẻ hiệu quả.

Cách trừ tà khi trong nhà bằng muối

Tương tự như tỏi, muối cũng là cách xua đuổi tà khí trong phòng ngủ. Muối là loại gia vị có sức mạnh thanh tẩy, đẩy lùi tà khí cao. Sử dụng muối để trừ tà đã có từ rất lâu trong đời sống thời cổ đại. Khi ấy người ta thường dùng muối như một vật có tính khử trùng trong nhiều nghi thức tẩy trần khác nhau.

Để trừ tà trong phòng ngủ hiệu quả, cách thức dùng là cho muối vào trong một túi vải nhỏ, gói lại rồi đặt trên đầu giường ngủ. Tác dụng tẩy uế, thanh lọc của muối sẽ là cách trừ tà trong nhà cực kỳ tốt.

Đặt tượng bầu hồ lô trong phòng ngủ

Trong phong thủy cổ xưa, bầu hồ lô – một vật dụng chứa nước, cũng có thể dùng làm vật phẩm trừ tà. Bởi lẽ quả bầu hồ lô gắn liền với hình ảnh Quan Âm bồ Tát nên có tác dụng hóa giải tà khí ma quái rất hữu ích.

Nếu có thể, bạn nên chọn hồ lô tự nhiên để đặt trên đầu giường, cửa sổ, khi hồ lô héo hãy thay bằng quả tươi mới khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng hồ lô bằng đồng có khắc bùa chú bên trên thay cho hồ lô tươi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.