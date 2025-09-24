Vị trí đại kỵ đặt tivi làm mất tài lộc

Đặt tivi trong phòng ăn

Vì phòng ăn thuộc ngũ hành Mộc và hành Hỏa nên có quan hệ tương khắc với tivi thuộc hành Kim, làm ảnh hưởng đến khí vận gia chủ.

Bên cạnh đó, đặt tivi trong phòng ăn còn làm cho các thành viên trong gia đình không tương tác với nhau, dễ bị mất tập trung trong việc ăn uống.

Kê tivi trong phòng ngủ

Đặt tivi trong phòng ngủ có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vì bức xạ nhiệt và sóng điện từ làm cho cơ thể cảm thấy ngủ không ngon giấc.

Đặt tivi trong phòng ngủ có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe vì bức xạ nhiệt và sóng điện từ làm cho cơ thể cảm thấy ngủ không ngon giấc.

Theo phong thủy thì phòng ngủ thuộc hành Mộc còn tivi thuộc hành Kim, vì vậy chúng tương khắc với nhau. Đồng thời tivi cũng tỏa nhiệt nên làm tăng tính Hỏa, màn hình tivi lại giống như mặt gương, có thể làm người trong phòng cảm thấy bất an, có thể gặp rắc rối trong chuyện tình cảm.

Đặt tivi quá cao

Phong thủy quan niệm người ngồi trên ghế để xem tivi sẽ là núi cao. Còn tivi được xem là nước. Nếu bạn kê tivi quá cao dễ làm ảnh hưởng đến phong thủy, đồng nghĩa đến việc khiến cho gia đình thường xuyên mâu thuẫn cũng như các mối quan hệ xã hội khác không được hòa thuận.

Nếu bạn kê tivi quá cao dễ làm ảnh hưởng đến phong thủy, đồng nghĩa đến việc khiến cho gia đình thường xuyên mâu thuẫn cũng như các mối quan hệ xã hội khác không được hòa thuận.

Nếu đã lỡ treo như vậy bạn có thể khắc phục bằng cách treo thêm một bức tranh lên tường, phía sau ghế ngồi thay vì điều chỉnh vị trí của tivi.

Đặt tivi sai hướng

Theo phong thủy, tivi đặt sai hướng sẽ ảnh hưởng tới công danh, tài lộc của gia chủ. Tivi nên đặt đối hiện với hướng ngồi, được cho là tốt nhất với gia chủ, để có thể đón nhận được nguồn năng lượng tốt từ chỗ ngồi mang lại.

Ví dụ như người mệnh Thủy ngồi xem hướng Bắc thì nên đặt tivi hướng Nam. Người mệnh Hỏa ngồi xem tivi hướng Nam, người mệnh Mộc nên ngồi hướng Đông và Đông Nam, người mệnh Kim ngồi ở hướng Tây và Tây Bắc, người mệnh thổ nên chọn hướng Tây Nam và Đông Bắc.

Đặt tivi xung quanh hoặc đối diện bàn thờ

Khu vực thờ cúng là nơi tôn nghiêm, vì vậy cần duy trì trạng thái tĩnh. Trong khi đó, tivi lại ở trạng thái động nên không được đặt tivi đối diện hoặc xung quanh bàn thờ, vì sẽ làm mất đi sự linh thiêng ở khu vực thờ cúng, làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Đặt tivi đối diện hoặc xung quanh bàn thờ, sẽ làm mất đi sự linh thiêng ở khu vực thờ cúng, làm ảnh hưởng đến tài vận của gia chủ.

Tivi không có chỗ dựa sau lưng

Theo quan niệm phong thủy, các gia đình không nên đặt tivi chênh vênh, không có điểm tựa đằng sau. Điều này đồng nghĩa với việc tài lộc không có chỗ dựa, dễ bị hao hụt, thất thoát dẫn tới việc làm ăn thu lỗ, không có hiệu quả.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng không nên đặt tivi ở trước một bức tường góc cạnh, từng bị phân cắt, trước ô cửa hoặc cửa sổ.

Tivi nên đặt dựa vào tường, thành tủ... để tạo sự vững chắc, bền vững, thúc đẩy vận may. Để tiết kiểm diện tích, nhiều nhà thường treo tivi trên tường. Tuy nhiên, theo quan điểm khoa học, mặt sau của tivi cần tản nhiệt. Khi treo trên tường, khe hở tương đối nhỏ sẽ làm ảnh hưởng đến việc tỏa nhiệt, rút ngắn tuổi thọ của tivi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.