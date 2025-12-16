Mẹo sử dụng điều hòa mùa đông an toàn sức khỏe cho người sử dụng lại tiết kiện điện

Điều chỉnh nhiệt độ thích hợp

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng cao là thiết bị sẽ làm ấm được không khí lạnh. Thế nhưng quan niệm này là sai lầm. Để dùng chế độ sưởi, bạn hãy nhấn nút Mode trên điều hòa. Bạn chờ đến khi màn hình chuyển về chế độ "Heat" thay cho chế độ "Cool" làm mát.

Đối với mùa đông, hãy điều chỉnh mức nhiệt độ từ 20 đến 33 độ C. Đây là mức nhiệt độ lý tưởng nhất. Bởi vào mùa đông chúng ta thường mặc nhiều quần áo ấm.

Nếu bạn hạ nhiệt độ xuống thấp vài độ thì cơ thể bạn sẽ không cảm thấy nhiều sự chênh lệch nhiệt độ. Lúc này, điều hòa có thể tiết kiệm được đến 10% điện năng.

Điều chỉnh hướng luồng khí nóng

Bởi luồng khí nóng thường có xu hướng bay lên cao nên người dùng cần điều chỉnh luồng khí nóng thổi xuống phía dưới. Điều này sẽ giúp việc lưu thông không khí ấm áp được diễn ra nhanh hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng.

Nếu nhiệt độ trong phòng đã đạt đến ngưỡng cài đặt, điều hòa chỉ cần dùng lượng nhỏ để duy trì nhiệt độ. Bạn không cần liên tục bắt máy nén vận hành dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.

Dùng điều hòa kết hợp với các thiết bị sưởi

Nếu nhiệt độ ngoài trời xuống quá thấp, khoảng tầm dưới 7 độ C. Lúc này hiệu quả trên chế độ sưởi của điều hòa sẽ bắt đầu giảm xuống.

Trong trường hợp bạn vẫn tiếp tục dùng, hiệu quả làm ấm không khí của thiết bị sẽ kém hơn nhưng điện năng tiêu thụ vẫn tăng lên dẫn đến lãng phí.

Hạn chế mở cửa nhiều

Bạn cần hạn chế không mở cửa ra vào quá nhiều để đảm bảo phòng kín nhất có thể. Bạn nên đặt chậu nước trong phòng để đảm bảo giữ độ ẩm trong phòng ổn định và phòng tránh khô da.

Một số lưu ý để sử dụng chế độ sưởi ấm của điều hòa hiệu quả

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất

Trước khi sử dụng chế độ sưởi ấm của điều hòa, bạn nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất để tùy chỉnh nhiệt độ trong mức khuyến cáo.

Mức chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng điều hòa chỉ nên ở khoảng 5 - 10 độ C, không nên để nhiệt độ sưởi ấm quá cao.

Từ đó, bạn sẽ biết cách cài đặt nhiệt độ phù hợp, tránh những ảnh hướng xấu về sức khỏe hay thiết bị.

Đối với phòng có người già và trẻ nhỏ

Đối với gia đình có người già và trẻ nhỏ sử dụng chế độ sưởi ấm, bạn cần tránh hướng gió thổi trực tiếp vào người hay chỗ nằm ngủ.

Bạn nên điều chỉnh hướng quạt gió xuống thấp nhất, giúp luồng khí dễ bị làm nguội, không gây khô da hay ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Chú ý đến mức chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng

Mức chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài phòng điều hòa chỉ nên ở khoảng 5 - 10 độ C, không nên để nhiệt độ sưởi ấm quá cao nhằm giảm tình trạng sốc nhiệt khi đi ra ngoài cũng như tránh lãng phí điện năng tiêu thụ do máy phải hoạt động quá công suất.

Hạn chế đóng mở cửa phòng

Bạn không nên đóng mở cửa liên tục để tránh làm thất thoát nhiệt và giảm tiêu hao điện năng.

Tuy nhiên, thi thoảng bạn cần hé cửa để không khí được lưu thông, tránh gây ngộp và ngăn ngừa sự hình thành, phát triển của các loại vi khuẩn, nấm mốc.

Bạn chỉ nên mở tối đa 3 tiếng và không bật tắt liên tục để đảm bảo sức khỏe người dùng, nâng cao độ bền thiết bị.

Thời gian sử dụng không quá lâu

Bạn không nên ngồi điều hòa quá lâu, không duy trì mở điều hòa chiều nóng liên tục 24/24. Bạn chỉ nên mở tối đa 3 tiếng và không bật tắt liên tục để đảm bảo sức khỏe người dùng, nâng cao độ bền thiết bị.

Dùng thêm máy phun sương hoặc đặt một chậu nước

Trong thời gian sử dụng chế độ sưởi ấm trên điều hòa, bạn có thể kết hợp với máy phun sương hoặc đặt một chậu nước để duy trì độ ẩm, tránh làm khô da, khô họng... nhằm bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.