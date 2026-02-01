Loại cây đặt trong nhà ngày Tết giúp thanh lọc không khí, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ

Các loại cây có họ cam quýt

Các loài cây họ cam quýt không chỉ tỏa mùi thơm sảng khoái và mát lành, giúp thanh lọc không khí một cách hiệu quả nó còn có tác dụng diệt bớt nấm mốc, khử mùi.

Các cây chanh, cam còn giúp hút ẩm không khí. Căn phòng của bạn sẽ thoáng và thơm mát hơn nhờ có những cây này.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là loài cây quang hợp ngược, khác với những loài cây thông thường, chúng nhả oxi vào ban đêm, điều này giúp an toàn cho giấc ngủ của bạn và giúp bạn ngủ sâu hơn.

Loại cây này cũng giúp hấp thụ formaldehyde. Cây lưỡi hổ cũng rất dễ chăm sóc - là loại cây lý tưởng nên đặt trong phòng khách và phòng ngủ nhỏ.

Cây vạn niên thanh

Là loại cây thường xanh rất dễ sống ở những nơi ít ánh sáng, ẩm thấp, đây cũng là loại cây có tác dụng loại bỏ formaldehyle, rất hiệu quả trong việc lọc bớt tạp chất trong không khí.

Cây trúc mây

Cây trúc mây có tác dụng tốt trong việc thanh lọc không khí loại bỏ amoniac, formaldehyde, toluene và xylene. Đó là một tác dụng không thể phủ nhận của cây trúc mây, góp phần tăng tuổi thọ.

Cây dành dành

Đây là loại cây có quả được sử dụng tạo màu món ăn đẹp mắt, ngoài ra còn thích hợp để trong phòng ngủ, với mùi hương thoang thoảng và khả năng thanh lọc không khí bạn sẽ có giấc ngủ tốt hơn.

Thu hải đường trường sinh

Loại cây này cũng giúp lọc không khí, loại bỏ khí như benzene, toluene, thường có trong các loại chất kết dính hay sáp, toluen thường làm dung môi hòa tan có trong sơn, cao su, chất kết dính, mực in.

Đặt cây này trong nhà sẽ giúp bạn có một bầu không khí trong lành. Bạn nên đặt ở nơi có ánh sáng mặt trời, loại cây này còn có hoa trắng, đỏ, hồng rất đẹp.

Cúc đồng tiền

Giúp loại bỏ trichloroethylene loại chất thường có trong sản phẩm làm sạch khô, loại bỏ benzen. Thích hợp đặt khu máy giặt hoặc phòng ngủ. Ngoài ra còn có màu hoa đẹp bắt mắt, là loại cây ưa sáng nên đặt ở cửa sổ.

Cây phú quý

Là một loại cây phong thủy mà khi đặt trong nhà hay trong phòng khách hay phòng ngủ không chỉ giúp thanh lọc không khí, cải thiện giấc ngủ mà còn giúp loại bỏ formaldehyde.

Bên cạnh đó cây phú quý còn giúp cải thiện yếu tố phong thủy, mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình.

Cây dừa cảnh

Cây dừa cảnh được ví như một bộ máy lọc bụi và chất độc, chuyển đổi co2 thành oxy giúp cấp khí sạch cho hô hấp. Nếu đặt ở nơi có nhiều bụi hãy làm sạch lá cây thường xuyên, nên mang cây ra nắng mặt trời khoảng 3 đến 4 tháng 1 lần.

Sự hiện diện của những loại cây vô cùng hữu ích này sẽ mang đến một bầu không khí tươi mát, trong lành hạn chế nấm mốc, vi khuẩn cho phòng ngủ của bạn nhờ đó giấc ngủ của bạn sẽ ngon hơn, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Một số loại còn giúp tăng oxy, loại chất độc.

