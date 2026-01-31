Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026
GĐXH - Theo quan niệm dân gian ngày Tết cắm đào trong nhà thì cả gia đình sẽ đón nhận may mắn và niềm vui trong năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được cách lựa chọn mua đào đẹp, hợp phong thủy.
Ý nghĩa chưng hoa đào đông ngày Tết
Chưng hoa đào đông ngày Tết đang trở thành một xu hướng trang trí được nhiều người yêu thích, mang đến một vẻ đẹp mới lạ và đầy ý nghĩa.
Khác với sự dịu dàng của hoa đào phai, đào đông gây ấn tượng với sắc đỏ rực rỡ, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, rất phù hợp để tô điểm cho không gian ngày Tết.
Hoa đào đông mang ý nghĩa về tài lộc và sự sung túc. Với sắc đỏ rực rỡ, đào đông tượng trưng cho sự may mắn, quyền lực và những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Những quả đào đông mọng đỏ, tròn đầy như những đồng tiền vàng, biểu tượng cho sự đủ đầy và tài lộc sẽ gõ cửa mọi nhà.
Không chỉ mang ý nghĩa về tài lộc, đào đông còn tượng trưng cho sức mạnh và sự trường tồn. Khả năng chịu lạnh của đào đông biểu thị sự kiên cường và sức sống bền bỉ, mong muốn gia đình luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong năm mới. Vẻ đẹp sang trọng và quý phái của đào đông cũng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người chưng hoa.
Chưng hoa đào đông ngày Tết còn mang đến không khí mới mẻ và độc đáo. Với vẻ đẹp khác biệt và hiện đại, đào đông tạo ấn tượng đặc biệt và mang đến sự mới lạ cho không gian ngày Tết. Đồng thời, hoa đào đông còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành, tăng cường sinh khí, hóa giải điềm xấu và mang đến một năm mới bình an, may mắn.
Hướng dẫn cách chọn đào cành cắm lọ đẹp
Cành đào cắm phù hợp nhất với không gian hẹp, nhà không có diện tích lớn. Cành đào cắm cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn cắm đào trên bàn thờ.
Để lựa chọn được cành đào cắm lọ đẹp, bạn cần quan sát kĩ cây đào. Theo đó, các nhánh của cây đào phải phân bố đều, tán đào phải tròn. Bạn nên tránh mua những cây có các nhánh đâm lên nhưng không từ một điểm trên thân gốc.
Hơn nữa, hãy để ý đến những cành đào nhiều dăm thường là các cành nhỏ nhất, có nhiều nụ mập, hoa và phân bố đều. Hoa đào nở màu tươi, dày, có cánh kép. Thân đào chắc khỏe, thân cây xù xì.
Thời điểm tốt nhất để chọn mua hoa đào chính là trước 3 đến 5 ngày Tết để đến Tết hoa nở rộ. Bạn không nên mua quá muộn hoặc quá sớm vì có thể đến Tết hoa có thể đã tàn hoặc không nở.
Cách giữ cho đào được tươi lâu
Sau khi mua cành đào về, phải đốt gốc, đốt cành hay nhúng ngay vào chậu nước nóng già 70-80 độ C để các chất dinh dưỡng dự trữ nuôi hoa trong cành không thẩm thấu được ra ngoài. Có thể cho vào lọ vài viên thuốc vitamin B1, một chút kali để có dinh dưỡng nuôi hoa.
Khi cho cây vào chậu, tuyệt đối không được tưới quá nhiều nước, bởi đào là loại ưa ít nước, độ ẩm vừa phải, nếu không nó sẽ chết vì thối rễ.
Hướng dẫn cách chọn mua cây đào thế
Đào cây cũng tương tự như đào cành về các tiêu chí như dăm, hoa, nụ. Tuy nhiên, bạn cần thêm tiêu chí khác như nhánh chính của cây tạo nên dáng cây phải bắt nguồn từ một điểm, dăm ngắn và nhỏ, uốn dáng cân đối và đẹp.
So với đào cành, đào cây sẽ nở hoa chậm hơn. Vì vậy bạn nên lựa chọn cây có hoa nở, nụ to nhiều vào những ngày cận Tết. Trong trường hợp bạn mua các cành có ít hoa trước Tết vài ngày thì có khả năng hoa kém sắc và không kịp nở vào ngày Tết.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Loại cây trồng trong phòng ngủ giúp an thần, lọc không khíỞ - 13 giờ trước
GĐXH - Giấc ngủ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Để có được giấc ngủ trọn vẹn ngoài bố trí ánh sáng, chọn nệm, gối êm ái thì cây xanh cũng giữ vai trò quan trọng.
Thực hư thông tin Đình Bắc sở hữu biệt thự 37 tỷ nhìn như cung điệnỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Ngôi nhà của Đình Bắc mang đặc trưng của vùng quê nghèo miền Trung, nơi nuôi dưỡng ý chí kiên cường của chàng tiền đạo trẻ. Không gian sống đơn sơ nhưng ấm áp, là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất sau những trận cầu rực lửa trên sân cỏ.
Khi chưa lập bàn thờ trong nhà thì cúng Thần tài ở đâu?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Không có bàn thờ Thần tài thì cúng ở đâu là vấn đề nhiều người tò mò khi chưa kịp lập bàn thờ trong nhà. Ở bài viết này, sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc này cũng như những câu hỏi về bàn thờ Thần tài.
Bí kíp bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh ngày TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vào những ngày Tết, nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng lên đáng kể so với ngày thường. Do đó, nếu không biết cách bảo quản thực phẩm rất dễ khiến chúng nhanh bị thối, hư hỏng.
Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.
Ong làm tổ ở ban công nhà chung cư là điềm báo gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Ong thường làm tổ ở vườn hoặc những nơi có cây cối mát mẻ để lấy mật. Việc ong làm tổ ở ban công là một hiện tượng có phần không tự nhiên, mang những yếu tố liên quan đến phong thủy và tâm linh.
Gợi ý các cây cảnh trong phòng ngủ hợp mệnh 12 con giáp để mang lại vượng khí, phát tàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh mang ý nghĩa phong thủy phòng ngủ rất lớn. Vì vậy khi có ý định trồng cây cảnh trong không gian này, theo quan niệm phong thủy, bạn nên tìm cây phù hợp bản mệnh để gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống.
Nắng chiếu vào ban thờ Thần tài có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài thường được đặt dưới mặt đất, gần cửa ra vào nên nhiều khi nắng chiếu vào ban thờ Thần tài là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến đường tài lộc của gia chủ không? Cùng tìm hiểu ngay.
Mẹo xả xui bằng muối cuối năm đón vận mayỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nếu việc kinh doanh bán hàng không thuận lợi như ý, bạn có thể thử áp dụng một số mẹo tâm linh như xả xui bằng muối để hóa giải điều không may và thu hút tài lộc trở lại.
Trước ngày ông Công ông Táo, năm 2026 có một lễ quan trọng các gia đình nên thực hiện để mang lại tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước ngày cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), năm 2026 có một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa “đón vận mới”, giúp gia đạo hanh thông, tài lộc khởi sắc nếu được thực hiện đúng cách.
Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026Ở
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.