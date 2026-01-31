Mẹo chọn đào đẹp và phong thủy cho ngày Tết 2026

Ý nghĩa chưng hoa đào đông ngày Tết

Chưng hoa đào đông ngày Tết đang trở thành một xu hướng trang trí được nhiều người yêu thích, mang đến một vẻ đẹp mới lạ và đầy ý nghĩa.

Khác với sự dịu dàng của hoa đào phai, đào đông gây ấn tượng với sắc đỏ rực rỡ, biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, rất phù hợp để tô điểm cho không gian ngày Tết.

Hoa đào đông mang ý nghĩa về tài lộc và sự sung túc. Với sắc đỏ rực rỡ, đào đông tượng trưng cho sự may mắn, quyền lực và những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. Những quả đào đông mọng đỏ, tròn đầy như những đồng tiền vàng, biểu tượng cho sự đủ đầy và tài lộc sẽ gõ cửa mọi nhà.

Không chỉ mang ý nghĩa về tài lộc, đào đông còn tượng trưng cho sức mạnh và sự trường tồn. Khả năng chịu lạnh của đào đông biểu thị sự kiên cường và sức sống bền bỉ, mong muốn gia đình luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn trong năm mới. Vẻ đẹp sang trọng và quý phái của đào đông cũng thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người chưng hoa.

Chưng hoa đào đông ngày Tết còn mang đến không khí mới mẻ và độc đáo. Với vẻ đẹp khác biệt và hiện đại, đào đông tạo ấn tượng đặc biệt và mang đến sự mới lạ cho không gian ngày Tết. Đồng thời, hoa đào đông còn có ý nghĩa phong thủy tốt lành, tăng cường sinh khí, hóa giải điềm xấu và mang đến một năm mới bình an, may mắn.

Hướng dẫn cách chọn đào cành cắm lọ đẹp

Cành đào cắm phù hợp nhất với không gian hẹp, nhà không có diện tích lớn. Cành đào cắm cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn cắm đào trên bàn thờ.

Để lựa chọn được cành đào cắm lọ đẹp, bạn cần quan sát kĩ cây đào. Theo đó, các nhánh của cây đào phải phân bố đều, tán đào phải tròn. Bạn nên tránh mua những cây có các nhánh đâm lên nhưng không từ một điểm trên thân gốc.

Hơn nữa, hãy để ý đến những cành đào nhiều dăm thường là các cành nhỏ nhất, có nhiều nụ mập, hoa và phân bố đều. Hoa đào nở màu tươi, dày, có cánh kép. Thân đào chắc khỏe, thân cây xù xì.

Thời điểm tốt nhất để chọn mua hoa đào chính là trước 3 đến 5 ngày Tết để đến Tết hoa nở rộ. Bạn không nên mua quá muộn hoặc quá sớm vì có thể đến Tết hoa có thể đã tàn hoặc không nở.

Cách giữ cho đào được tươi lâu

Sau khi mua cành đào về, phải đốt gốc, đốt cành hay nhúng ngay vào chậu nước nóng già 70-80 độ C để các chất dinh dưỡng dự trữ nuôi hoa trong cành không thẩm thấu được ra ngoài. Có thể cho vào lọ vài viên thuốc vitamin B1, một chút kali để có dinh dưỡng nuôi hoa.

Khi cho cây vào chậu, tuyệt đối không được tưới quá nhiều nước, bởi đào là loại ưa ít nước, độ ẩm vừa phải, nếu không nó sẽ chết vì thối rễ.

Hướng dẫn cách chọn mua cây đào thế

Đào cây cũng tương tự như đào cành về các tiêu chí như dăm, hoa, nụ. Tuy nhiên, bạn cần thêm tiêu chí khác như nhánh chính của cây tạo nên dáng cây phải bắt nguồn từ một điểm, dăm ngắn và nhỏ, uốn dáng cân đối và đẹp.

So với đào cành, đào cây sẽ nở hoa chậm hơn. Vì vậy bạn nên lựa chọn cây có hoa nở, nụ to nhiều vào những ngày cận Tết. Trong trường hợp bạn mua các cành có ít hoa trước Tết vài ngày thì có khả năng hoa kém sắc và không kịp nở vào ngày Tết.

