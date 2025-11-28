Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?
GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Ngày 27/11, ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã 3 phố Hoa Bằng - Yên Hòa (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho thấy, khoảng 14- 15h, một số tiểu thương đã hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa lên kệ, sẵn sàng phục vụ hoạt động mua bán thực phẩm, phục vụ người mua chuẩn bị bữa tối.
Nhiều sạp bày trực tiếp trên nền đất hoặc mép đường. Không gian vốn nhỏ hẹp của ngã ba càng trở nên chật chội hơn bởi tiếng mời chào, tiếng phân loại hàng và dòng người ra vào tấp nập.
Người dân nơi này cho biết, chợ tạm này đã hình thành hàng chục năm, trở thành điểm mua bán quen thuộc của cư dân xung quanh dù không nằm trong quy hoạch chợ dân sinh của địa phương.
Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa. Video: Khánh Dương
Tình trạng trở nên phức tạp nhất từ sau 17h - giờ tan tầm khi người dân từ Trung Kính, Yên Hòa, Dương Đình Nghệ và trục đường Nguyễn Khang, Hoa Bằng đổ về, ngã ba trở thành "điểm nghẽn".
Xe máy dừng đỗ ngay lòng đường để mua hàng, xe ô tô phải nhích từng chút một qua khoảng trống hẹp giữa quầy hàng và dòng người đứng mua. Nhiều thời điểm, giao thông tắc nghẽn kéo dài hàng chục phút.
Chị H., sống tại khu vực này hơn 20 năm, chia sẻ: "Chợ cóc ở đây tồn tại từ lâu. Dẹp rồi lại họp. Cứ đến giờ tan tầm là tắc cứng, muốn đi qua là cực kỳ khổ".
Không chỉ gây ùn tắc, chợ tạm tự phát còn kéo theo nhiều vấn đề vệ sinh môi trường. Sau mỗi buổi họp, rác thải thực phẩm, túi nylon, nước đổ từ các quầy thịt cá tràn xuống mặt đường, bốc mùi khó chịu.
Trong khi đó, nhiều tiểu thương bộc bạch rằng họ "không có nơi nào khác để bán" bởi việc mưu sinh phụ thuộc vào chợ. Hơn nữa, việc mua bán cũng dựa vào cung cầu, người dân khu vực này cần mới phát sinh chợ đáp ứng sự thuận tiện cho người dân.
Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội ban hành chủ trương mạnh mẽ về xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
Thành phố giao các quận, huyện rà soát toàn bộ điểm họp chợ tự phát, kiên quyết giải tỏa, đồng thời bố trí khu vực buôn bán phù hợp để hạn chế tái lập. Một trong những yêu cầu quan trọng là phải kết hợp xử lý – sắp xếp – tạo sinh kế, tránh tình trạng "dẹp hôm nay, ngày mai lại họp".
Với những điểm tồn tại hàng chục năm như ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa, việc giải quyết đòi hỏi không chỉ lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra mà còn phải có phương án lâu dài như xây dựng chợ dân sinh mới, bố trí điểm kinh doanh tạm hợp pháp, hoặc tổ chức lại tuyến phố buôn bán có kiểm soát.
Có lẽ, bài toán đặt ra là phải hài hòa giữa nhu cầu mưu sinh của tiểu thương và yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị của thành phố.
Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt triển khai đề án "xóa chợ cóc, chợ tạm", thiết nghĩ, khu vực Hoa Bằng – Yên Hòa cần sớm có giải pháp bền vững để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, trả lại sự thông thoáng cho giao thông, đồng thời tạo không gian kinh doanh văn minh hơn cho người dân địa phương.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạchBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốcBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí MinhBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Gia đình thu nhập thấp xoay xở thế nào khi rau xanh là mặt hàng rẻ nhất cũng trở thành xa xỉ sau bão?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, nhiều gia đình có thu nhập trung bình như chị Nguyễn Thị Nhật (43 tuổi, ở Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) phải tính toán lại từng bữa ăn của gia đình.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.