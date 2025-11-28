Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?

Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏ GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.

Ngày 27/11, ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã 3 phố Hoa Bằng - Yên Hòa (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho thấy, khoảng 14- 15h, một số tiểu thương đã hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa lên kệ, sẵn sàng phục vụ hoạt động mua bán thực phẩm, phục vụ người mua chuẩn bị bữa tối.

Nhiều sạp bày trực tiếp trên nền đất hoặc mép đường. Không gian vốn nhỏ hẹp của ngã ba càng trở nên chật chội hơn bởi tiếng mời chào, tiếng phân loại hàng và dòng người ra vào tấp nập.

Người dân nơi này cho biết, chợ tạm này đã hình thành hàng chục năm, trở thành điểm mua bán quen thuộc của cư dân xung quanh dù không nằm trong quy hoạch chợ dân sinh của địa phương.

Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa. Video: Khánh Dương

Tình trạng trở nên phức tạp nhất từ sau 17h - giờ tan tầm khi người dân từ Trung Kính, Yên Hòa, Dương Đình Nghệ và trục đường Nguyễn Khang, Hoa Bằng đổ về, ngã ba trở thành "điểm nghẽn".

Xe máy dừng đỗ ngay lòng đường để mua hàng, xe ô tô phải nhích từng chút một qua khoảng trống hẹp giữa quầy hàng và dòng người đứng mua. Nhiều thời điểm, giao thông tắc nghẽn kéo dài hàng chục phút.

Chị H., sống tại khu vực này hơn 20 năm, chia sẻ: "Chợ cóc ở đây tồn tại từ lâu. Dẹp rồi lại họp. Cứ đến giờ tan tầm là tắc cứng, muốn đi qua là cực kỳ khổ".

Ghi nhận của phóng viên tại khu vực ngã 3 phố Hoa Bằng - Yên Hòa (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) cho thấy, khoảng 14- 15h, một số tiểu thương đã hoàn thành việc sắp xếp hàng hóa lên kệ, sẵn sàng phục vụ hoạt động mua bán thực phẩm, phục vụ người mua chuẩn bị bữa tối. Ảnh: Khánh Dương

Không chỉ gây ùn tắc, chợ tạm tự phát còn kéo theo nhiều vấn đề vệ sinh môi trường. Sau mỗi buổi họp, rác thải thực phẩm, túi nylon, nước đổ từ các quầy thịt cá tràn xuống mặt đường, bốc mùi khó chịu.

Trong khi đó, nhiều tiểu thương bộc bạch rằng họ "không có nơi nào khác để bán" bởi việc mưu sinh phụ thuộc vào chợ. Hơn nữa, việc mua bán cũng dựa vào cung cầu, người dân khu vực này cần mới phát sinh chợ đáp ứng sự thuận tiện cho người dân.

Thời gian gần đây, thành phố Hà Nội ban hành chủ trương mạnh mẽ về xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát nhằm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Nhiều sạp bày trực tiếp trên nền đất hoặc mép đường. Không gian vốn nhỏ hẹp của ngã ba càng trở nên chật chội hơn bởi tiếng mời chào, tiếng phân loại hàng và dòng người ra vào tấp nập. Ảnh: Khánh Dương

Thành phố giao các quận, huyện rà soát toàn bộ điểm họp chợ tự phát, kiên quyết giải tỏa, đồng thời bố trí khu vực buôn bán phù hợp để hạn chế tái lập. Một trong những yêu cầu quan trọng là phải kết hợp xử lý – sắp xếp – tạo sinh kế, tránh tình trạng "dẹp hôm nay, ngày mai lại họp".

Với những điểm tồn tại hàng chục năm như ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa, việc giải quyết đòi hỏi không chỉ lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra mà còn phải có phương án lâu dài như xây dựng chợ dân sinh mới, bố trí điểm kinh doanh tạm hợp pháp, hoặc tổ chức lại tuyến phố buôn bán có kiểm soát.

Có lẽ, bài toán đặt ra là phải hài hòa giữa nhu cầu mưu sinh của tiểu thương và yêu cầu đảm bảo trật tự đô thị của thành phố.

Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt triển khai đề án "xóa chợ cóc, chợ tạm", thiết nghĩ, khu vực Hoa Bằng – Yên Hòa cần sớm có giải pháp bền vững để chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, trả lại sự thông thoáng cho giao thông, đồng thời tạo không gian kinh doanh văn minh hơn cho người dân địa phương.

