Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngon

Thứ tư, 11:01 28/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.

Có nên sử dụng cây trồng trong phòng ngủ hay không?

Cây xanh vốn có cơ chế giải phóng oxy và hút CO2 vào ban ngày. Tuy nhiên khi đêm đến quá trình này lại ngược lại, cây sẽ hút O2 và giải phóng khí CO2 giống như con người và động vật.

Vì thế nếu như ngủ đêm trong một căn phòng kín và nhiều cây xanh bạn có thể dễ dàng bị khó thở vì thiếu oxy. Đó cũng là lí do mà nhiều chuyên gia thường không khuyến khích đặt cây trồng trong phòng ngủ.

Thêm vào đó, theo phong thủy thì cây xanh thuộc vào trường phái năng lượng dương luôn không ngừng chuyển động. Trong khí đó phong ngủ lại là nơi yên tĩnh thuộc trường phái năng lượng âm. Sự trái ngược này đôi khi có thể mang đến điều không may mắn cho gia chủ.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon - Ảnh 1.

Cây xanh vốn có cơ chế giải phóng oxy và hút CO2 vào ban ngày. Tuy nhiên khi đêm đến quá trình này lại ngược lại, cây sẽ hút O2 và giải phóng khí CO2 giống như con người và động vật.

Mặc dù vậy, những quan điểm đó ngày nay đã dần được thay thế bởi chúng ta hoàn toàn có thể thấy cây xanh được trồng trong phòng ngủ vừa đảm bảo yếu tố phong thủy vừa tốt cho sức khỏe.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon

Cây trồng phải có cơ chế sinh học ngược

Cây trồng trong phòng ngủ phải có cơ chế sinh học ngược - cây thực vật CAM. Thực vật CAM (Crasulaceae acid metabolism) hay quang hợp CAM là những loại thực ban ngày chúng sẽ đóng kín không để giảm thoát nước và không hút CO2. Nhưng khi đến đêm nhiệt độ giảm, những cây này sẽ mở ra để hấp thụ CO2 và nhả ra oxy.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon - Ảnh 2.

Cây trồng trong phòng ngủ phải có cơ chế sinh học ngược - cây thực vật CAM.

Từ đó có thể thấy, sử dụng loại cây này trong phòng ngủ sẽ không gây hại đến sức khỏe của chúng ta, đồng thời những cây này cũng có tác dụng làm sạch không khí bên trong phòng ngủ.

Có kích thước phù hợp với không gian phòng ngủ

Cây trong phòng ngủ phải có kích thước phù hợp, do không gian phòng ngủ thường có diện tích khá khiêm tốn. Bên cạnh đó còn có các vật dụng nội thất khác như bàn trang điểm, giường ngủ, kệ sách…

Vậy nên cây trồng quá lớn sẽ chiếm diện tích sinh hoạt gây cảm giác khó chịu và bí bách. Bạn nên lựa chọn những cây có kích thước nhỏ gọn như bonsai hay cây mini sẽ là phù hợp nhất.

Ngoài ra hình dáng của cây cũng nên đơn giản ít lá và ít bị rụng lá để dễ vệ sinh. Cây không nên có quả vì sẽ thu hút côn trùng, tránh các loại cây có gai nhọn dễ gây tổn thương đến chúng ta.

Chọn cây ưa bóng râm, dễ chăm sóc

Mỗi loài cây đều có những cách chăm sóc riêng, vậy nên bạn cần có kỹ thuật chăm sóc để chúng có thể phát triển tốt nhất.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon - Ảnh 3.

Mỗi loài cây đều có những cách chăm sóc riêng, vậy nên bạn cần có kỹ thuật chăm sóc để chúng có thể phát triển tốt nhất.

Đặc biệt trong môi trường phòng ngủ ít nắng và khép kín. Hãy chọn những cây ưa bóng râm, dễ chăm sóc và có thể tồn tại được trong ánh sáng nhân tạo và bóng đèn.

Không chọn cây có có nhiều hương thơm

Màu sắc và mùi hương của cây trồng trong phòng ngủ phải dễ chịu và nhẹ nhàng. Vì không gian phòng ngủ được thiết kế để chúng ta có thể thư giãn, loại bỏ mọi căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn nên lựa chọn những cây có lá màu xanh, hoa cũng có màu ấm hoặc những màu như trắng hồng nhạt, mùi hương của cây cũng là những mùi tĩnh trí an thần.

Không nên đặt quá nhiều cây trong phòng ngủ

Dù bạn có thích cây xanh và cho rằng những loài cây sẽ nhả ra oxy giúp không khí trong lành thì cũng đừng trưng bày quá dày đặc trong phòng ngủ.

Cách chọn cây trồng phong thủy trong phòng ngủ để luôn có một giấc ngủ ngon - Ảnh 4.

Dù bạn có thích cây xanh và cho rằng những loài cây sẽ nhả ra oxy giúp không khí trong lành thì cũng đừng trưng bày quá dày đặc trong phòng ngủ.

Bên cạnh đó, cảm giác những tán cây rậm rạp, chập chờn trong ánh đèn ngủ cũng khiến giấc ngủ của bạn không được yên.

Hãy chỉ nên đặt từ 2 đến 4 chậu cây nhỏ để bàn hoặc đặt trên kệ sách đầu giường thôi nhé. Và đừng quên tỉa cành lá thường xuyên để cây trở thành điểm nhấn tinh tế cho phòng ngủ của bạn.

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏeLoại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.

MỜI ĐỌC THÊM 

Loại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày TếtLoại gạo ít calo nhưng lại nhiều protein bạn nên ăn trong ngày Tết

GĐXH - Cơm ngày Tết là một nét văn hoá truyền thống của Việt Nam. Mâm cơm là nơi mà mỗi gia đình sum họp quây quần trong năm mới. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc là lượng protein trong cơm bao nhiêu? Loại gạo nào ít calo?

Những thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp TếtNhững thời điểm trong ngày không nên uống cà phê, đặc biệt dịp Tết

GĐXH - Cà phê, trong đó cà phê hòa tan là một trong những thức uống được lựa chọn hàng đầu để gia đình tiếp khách ngày Tết.

Các loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp TếtCác loại nước uống thải độc gan không thể thiếu trong nhà, nhất là dịp Tết

GĐXH – Do chế độ ăn uống có tác động trực tiếp đến chức năng gan, nên việc ăn gì và uống gì tốt cho gan luôn là mối quan tâm của nhiều người. Đặc biệt vào dịp Tết chúng ta ăn uống nhiều hơn thường ngày, khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Tin liên quan

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn

- 4 giờ trước

GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

Đây là lý do bạn nên tránh nhang khói đậm đặc trong phòng có sử dụng điều hòa

- 16 giờ trước

GĐXH - Khói nhang (hoặc nhang) là một phần quan trọng của nhiều tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh trên khắp thế giới. Chúng thường được đốt để tạo ra một không gian tĩnh lặng, thư thái và thường được dùng để cầu nguyện.

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

Vứt ngay 6 thứ này trong gia đình nếu không muốn tài lộc 'đội nón ra đi'

- 19 giờ trước

GĐXH - Ông bà thường dạy con cháu rằng, “nhà sạch, cửa thông, tinh thần thoải mái thì vận may mới tới”. Thế nhưng ít ai để ý rằng, không chỉ sự gọn gàng mà chính những món đồ trong nhà cũng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, hạnh phúc và tài lộc. Nếu không chú ý, gia đình bạn có thể gặp xui xẻo, cãi vã và mâu thuẫn thường xuyên. Dưới đây là 6 vật dụng ông bà dặn tuyệt đối không nên giữ trong nhà lâu dài.

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

Lập Xuân 2026 – ngày khởi đầu của năm mới: Chuyên gia khuyên bí quyết đón năm mới tài lộc, hanh thông

- 20 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, Lập Xuân là thời điểm mở đầu vận khí năm mới, có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy và đời sống tinh thần của người Á Đông. Nắm vững bí quyết này để có một năm hanh thông.

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

Cách cắm hoa ngày Tết đẹp, đơn giản mang lại may mắn cho gia chủ

- 22 giờ trước

GĐXH - Việc chọn hoa và cách cắm hoa ngày Tết là điều nhiều người quan tâm và học hỏi để bày trí ngôi nhà của mình thật đẹp. Hãy tham khảo ngay những cách cắm hoa sau.

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

Cách bày mâm bồng đẹp theo từng vùng miền Bắc, Trung, Nam

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi địa phương lại có các cách bày mâm bồng đẹp với các loại ngũ quả khác nhau tùy thuộc vào văn hóa, khí hậu của từng vùng miền. Mâm bồng không chỉ giúp không gian thờ rực rỡ, hài hòa mà còn thể hiện ước nguyện của gia chủ.

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

- 1 ngày trước

GĐXH - Người xưa có câu: "Muối đặt ở ba nơi, người phát tài, nhà hưng thịnh". Vậy câu nói này thực sự mang ý nghĩa gì? Muối nên được đặt ở đâu trong ngôi nhà?

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

- 1 ngày trước

GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đặt muối ở 3 vị trí này kích hoạt tài lộc, gia đình sung túc, phú quý ba đời

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

