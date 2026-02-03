Những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu chơi Tết

Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu có các màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế như xanh, trắng, hồng nhạt và màu tím, thường nở rộ vào tháng 5 đến cuối năm. Đặc biệt, người trồng có thể điều chỉnh màu hoa qua thay đổi độ pH của đất trồng. Vì vậy, mẹ có thể tìm được loại hoa này vào các mùa quanh năm.

Ý nghĩa chính của hoa cẩm tú cầu chính là sự kiêu sa, đài các. Hoa cũng được biết đến là biểu tượng của sự biết ơn do vẻ ngoài chen chúc tạo thành quả cầu hoa.

Ngoài việc có nên trưng loài hoa này hay không thì cách cắm hoa cẩm tú cầu sao cho đẹp mắt cũng thể hiện sự khéo léo tinh tế của những mẹ bỉm nội tướng gia đình.

Mẹo chọn hoa cẩm tú cầu đẹp

Chọn hoa cẩm tú cầu đẹp là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hoa tươi lâu và ảnh hưởng nhiều đến cách cắm hoa cẩm tú cầu ít nhiều, vậy nên mẹ cần lưu ý những điều sau:

Chọn những cành có gốc mới, có phần lông tơ mịn màu trắng và cứng cáp, không chọn những cành có gốc bị nhũn, thối. Chọn những hoa có phần cánh và nhụy không bị dập, mất cánh.

Nên chọn hoa có phần nhụy hoa chưa nở nhiều, hoa xen kẽ có nhiều lá. Chọn hoa có nhụy màu đen sẽ có cánh hoa đẹp hơn. Tuy nhiên, đường kính của hoa không lớn, tùy thuộc vào sở thích của từng người.

Các cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu, chơi Tết

Cách cắm hoa cẩm tú cầu mix delphin rực rỡ

Đầu tiên bạn cho một lượng nước vừa phải vào bình hoa, sau đó cắt hoa theo độ dài vừa phải. Sau đó bạn cắm hoa vào bình và cho thêm các loại hoa khác vào cùng. Chỉnh hoa lại cho hài hòa phù hợp. Bạn có thể để ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc.

Cách cắm bó hoa cầm tay cẩm tú cầu

Nguyên liệu: 4 - 5 bông hoa cẩm tú cầu, 1 cây kéo, 1 cuộn băng dính, 1 cuộn ruy băng và ghim đầu tròn.

Cách thực hiện: Chọn 1 cành hoa cẩm tú cầu đẹp nhất, đặt ở vị trí trung tâm. Sắp xếp các bông hoa còn lại quanh trung tâm, điều chỉnh để bó hoa được tròn đều nhất và dùng băng dính để cố định các cuống hoa.

Tiếp theo, bạn cắm thêm những cành cây xanh vào thân bó hoa, mục đích vừa để trang trí vừa nâng đỡ cho bó hoa. Và sử dụng băng dán quấn vòng quanh để giữ cố định bó hoa.

Sau cùng, sử dụng ruy- băng quấn quanh bó hoa để che đi lớp băng dán và dùng ghim đầu tròn nên cắm ghim nghiêng, đầu đinh hướng lên trên để cố định ruy-băng. Chỉnh lại ruy băng cho phù hợp là bạn đã hoàn tất cách cắm hoa cẩm tú cầu xinh xắn.

Cắm hoa cẩm tú cầu tinh tế với bình cao

Nguyên liệu: 5 bông hoa cẩm tú cầu, 1 miếng bông xốp, kéo, 1 bình hoa cao, 3-4 cành hoa hồng trắng.

Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn đặt miếng xốp lên đầu bình hoa, căn chỉnh cắt vừa phải để miếng xốp nằm trên miệng bình. Cắt hoa theo độ dài vừa phải và cắm ngay một bông hoa ngay trung tâm miếng xốp.

Cắt tỉa các cành tiếp theo và quấn xung quanh miếng xốp đó. Cắm đều theo hình tròn để che đi miếng xốp. Trang trí thêm hoa hồng theo ý muốn, lấp đầy các khoảng trống xung quanh.

Cách cắm hoa cẩm tú cầu - mix giỏ hoa cẩm tú cầu, hoa ly

Nguyên liệu: Giỏ đựng hoa có đặt miếng xốp ở trong, 3 cành hoa cẩm tú cầu, 1 bó hoa ly khoảng 10 cành, 1 bó hoa đồng tiền, 3 - 5 lá cọ nhỏ.

Cách làm: Đầu tiên bạn cắt tỉa 3 cành hoa cẩm tú cầu và cắm trên miếng xốp vị trí trung tâm giỏ hoa. Sau đó, bạn tỉa các cành hoa ly, dùng 3 đến 5 bông cắm xen kẽ hoa cẩm tú cầu, còn 5 bông còn lại cắm xung quanh.

Tiếp đến, chỉnh thân cây cẩm tú cầu phù hợp sau đó cắt tỉa bớt và cắm tương tự như hoa ly, chia một nửa số hoa cắm xen kẽ và một nửa số hoa cắm xung quanh. Trang trí thêm các cành cọ nhỏ để bó hoa trông đẹp hơn.

Hoa cẩm tú cầu duyên dáng cắm chậu sứ

Nguyên liệu: 1 chậu sức có lót xốp ở trong, 3 bông hoa cẩm tú cầu, kéo, keo sữa, 10 - 15 viên sỏi trắng.

Cách thực hiện: Cắt hoa vừa phải không quá dài so với chậu hoa. Nhúng cuống hoa vào trong lọ keo sữa để tạo độ dính rồi cắm hoa vào chậu sứ, làm tương tự với 2 cành hoa còn lại. Cho các viên sỏi trắng vào trong chậu để trang trí.