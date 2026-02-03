Những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu chơi Tết
GĐXH - Tưởng chừng như đơn giản nhưng cách cắm hoa cẩm tú cầu cũng được nhiều mẹ quan tâm, nhất là khi Tết đến xuân về. Bài viết sau sẽ bật mí cho các mẹ những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo.
Ý nghĩa hoa cẩm tú cầu
Hoa cẩm tú cầu có các màu sắc nhẹ nhàng, tinh tế như xanh, trắng, hồng nhạt và màu tím, thường nở rộ vào tháng 5 đến cuối năm. Đặc biệt, người trồng có thể điều chỉnh màu hoa qua thay đổi độ pH của đất trồng. Vì vậy, mẹ có thể tìm được loại hoa này vào các mùa quanh năm.
Ý nghĩa chính của hoa cẩm tú cầu chính là sự kiêu sa, đài các. Hoa cũng được biết đến là biểu tượng của sự biết ơn do vẻ ngoài chen chúc tạo thành quả cầu hoa.
Ngoài việc có nên trưng loài hoa này hay không thì cách cắm hoa cẩm tú cầu sao cho đẹp mắt cũng thể hiện sự khéo léo tinh tế của những mẹ bỉm nội tướng gia đình.
Mẹo chọn hoa cẩm tú cầu đẹp
Chọn hoa cẩm tú cầu đẹp là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho hoa tươi lâu và ảnh hưởng nhiều đến cách cắm hoa cẩm tú cầu ít nhiều, vậy nên mẹ cần lưu ý những điều sau:
Chọn những cành có gốc mới, có phần lông tơ mịn màu trắng và cứng cáp, không chọn những cành có gốc bị nhũn, thối. Chọn những hoa có phần cánh và nhụy không bị dập, mất cánh.
Nên chọn hoa có phần nhụy hoa chưa nở nhiều, hoa xen kẽ có nhiều lá. Chọn hoa có nhụy màu đen sẽ có cánh hoa đẹp hơn. Tuy nhiên, đường kính của hoa không lớn, tùy thuộc vào sở thích của từng người.
Các cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu, chơi Tết
Cách cắm hoa cẩm tú cầu mix delphin rực rỡ
Đầu tiên bạn cho một lượng nước vừa phải vào bình hoa, sau đó cắt hoa theo độ dài vừa phải. Sau đó bạn cắm hoa vào bình và cho thêm các loại hoa khác vào cùng. Chỉnh hoa lại cho hài hòa phù hợp. Bạn có thể để ở phòng khách hoặc trên bàn làm việc.
Cách cắm bó hoa cầm tay cẩm tú cầu
Nguyên liệu: 4 - 5 bông hoa cẩm tú cầu, 1 cây kéo, 1 cuộn băng dính, 1 cuộn ruy băng và ghim đầu tròn.
Cách thực hiện: Chọn 1 cành hoa cẩm tú cầu đẹp nhất, đặt ở vị trí trung tâm. Sắp xếp các bông hoa còn lại quanh trung tâm, điều chỉnh để bó hoa được tròn đều nhất và dùng băng dính để cố định các cuống hoa.
Tiếp theo, bạn cắm thêm những cành cây xanh vào thân bó hoa, mục đích vừa để trang trí vừa nâng đỡ cho bó hoa. Và sử dụng băng dán quấn vòng quanh để giữ cố định bó hoa.
Sau cùng, sử dụng ruy- băng quấn quanh bó hoa để che đi lớp băng dán và dùng ghim đầu tròn nên cắm ghim nghiêng, đầu đinh hướng lên trên để cố định ruy-băng. Chỉnh lại ruy băng cho phù hợp là bạn đã hoàn tất cách cắm hoa cẩm tú cầu xinh xắn.
Cắm hoa cẩm tú cầu tinh tế với bình cao
Nguyên liệu: 5 bông hoa cẩm tú cầu, 1 miếng bông xốp, kéo, 1 bình hoa cao, 3-4 cành hoa hồng trắng.
Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn đặt miếng xốp lên đầu bình hoa, căn chỉnh cắt vừa phải để miếng xốp nằm trên miệng bình. Cắt hoa theo độ dài vừa phải và cắm ngay một bông hoa ngay trung tâm miếng xốp.
Cắt tỉa các cành tiếp theo và quấn xung quanh miếng xốp đó. Cắm đều theo hình tròn để che đi miếng xốp. Trang trí thêm hoa hồng theo ý muốn, lấp đầy các khoảng trống xung quanh.
Cách cắm hoa cẩm tú cầu - mix giỏ hoa cẩm tú cầu, hoa ly
Nguyên liệu: Giỏ đựng hoa có đặt miếng xốp ở trong, 3 cành hoa cẩm tú cầu, 1 bó hoa ly khoảng 10 cành, 1 bó hoa đồng tiền, 3 - 5 lá cọ nhỏ.
Cách làm: Đầu tiên bạn cắt tỉa 3 cành hoa cẩm tú cầu và cắm trên miếng xốp vị trí trung tâm giỏ hoa. Sau đó, bạn tỉa các cành hoa ly, dùng 3 đến 5 bông cắm xen kẽ hoa cẩm tú cầu, còn 5 bông còn lại cắm xung quanh.
Tiếp đến, chỉnh thân cây cẩm tú cầu phù hợp sau đó cắt tỉa bớt và cắm tương tự như hoa ly, chia một nửa số hoa cắm xen kẽ và một nửa số hoa cắm xung quanh. Trang trí thêm các cành cọ nhỏ để bó hoa trông đẹp hơn.
Hoa cẩm tú cầu duyên dáng cắm chậu sứ
Nguyên liệu: 1 chậu sức có lót xốp ở trong, 3 bông hoa cẩm tú cầu, kéo, keo sữa, 10 - 15 viên sỏi trắng.
Cách thực hiện: Cắt hoa vừa phải không quá dài so với chậu hoa. Nhúng cuống hoa vào trong lọ keo sữa để tạo độ dính rồi cắm hoa vào chậu sứ, làm tương tự với 2 cành hoa còn lại. Cho các viên sỏi trắng vào trong chậu để trang trí.
Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắngỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi khoe nhà phố mới tậu ở TP HCM.
Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đìnhỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày Tết nhà nào cũng dự trữ rất nhiều thực phẩm, từ đồ sống đến đồ nấu chín và thường để chung trong tủ lạnh. Điều này rất dễ gây hại cho người dùng. Bài viết sau sẽ mách bạn một vài mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu và an toàn.
Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?Ở - 16 giờ trước
GĐXH - Bát hương là vật phẩm linh thiêng gắn kết con cháu với gia tiên tiền tổ. Việc bát hương rơi vỡ liệu có thể là điềm báo mà gia tiên muốn nói cho gia đình để tìm cách giải hạn? Cùng tìm hiểu thực hư trong bài viết sau.
Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".
Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim HiềnỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.
Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.
Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.
Con gái Đàm Thu Trang phụ giúp mẹ trang trí biệt thự đón TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đàm Thu Trang và con gái - Suchin trang trí mai đỏ, đèn, tiểu cảnh chào Tết 2026 ở biệt thự tại TP HCM.
Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.
Loại cây trồng nhả khí ô xy ban đêm, đặt trong phòng ngủ tốt cho phong thủy, giúp luôn có một giấc ngủ ngonỞ
GĐXH - Việc sử dụng cây xanh trong phòng ngủ đã không còn xa lạ đối với mỗi chúng ta. Tuy nhiên việc lựa chọn đúng loại cây xanh là rất quan trọng bởi vào ban đêm CO2 mà nó thải ra có thể gây hại đến sức khỏe của chúng ta.