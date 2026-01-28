Cách cắm hoa tươi chơi Tết lâu tàn
GĐXH - Tết đến cũng là lúc bạn cần trang trí cho ngôi nhà của mình bằng nhiều loại hoa rực rỡ. Tuy nhiên, nếu không biết cách chăm sóc thì hoa sẽ mau tàn. Vậy làm thế nào để giữ tươi lâu ngày Tết? Hãy đọc bài viết sau.
Chọn mua hoa tươi
Để hoa nở đẹp và tươi lâu, bạn cần kỹ lưỡng ngay từ bước chọn mua hoa. Bạn hãy chọn những bông hoa có đủ cành và lá, hoa không bị nở toét, cánh hoa khỏe. Ngoài ra, nên xem kỹ vết cắt, nếu vết cũ thâm đen là hoa đã được cắt lâu, không nên chọn.
Nếu mua cả đóa, bạn cần bỏ những hoa có dấu hiệu héo úa ra khỏi đóa để khỏi ảnh hưởng đến những bông còn lại.
Đối với hoa lay ơn, hoa cúc, hoa ly, bạn nên chọn mua hoa tươi còn nguyên gốc, tránh tình trạng mua hoa cắt rồi, hoa sẽ không nở hoặc là nở sẽ không đẹp. Kiểm tra phần cánh hoa thấy cứng thì hoa tươi và sẽ lâu tàn hơn.
Rửa lọ cắm sạch
Bạn nên rửa bình hoa thật sạch trước khi cắm hoặc khi thay nước, nhất là cọ rửa kỹ bên trong bình để không còn nhớt hoặc xà bông vì các chất hóa học có thể làm thay đổi nồng độ PH trong nước, làm hoa nhanh héo.
Cắt tỉa đúng cách
Cắt bỏ hết những lá héo, giập nát và cả những lá ngập trong nước trước khi cắm hoa vào bình để tránh lá bị phân hủy, gây thối rữa làm hoa mau héo. Ngoài ra, bạn cần để cành hoa trong nước ấm rồi dùng kéo thật bén để cắt, tránh làm rộng các vết cắt trên cành.
Dùng chất bảo quản
Có rất nhiều chất bảo quản giúp hoa được tươi lâu mà bạn có thể tự làm ngay tại nhà, có thể thử 1 trong những cách dưới đây:
Đường: Cho 2 muỗng đường vào nước cắm, hoặc có thể thay thế đường bằng 1/4 lon nước giải khát có gas.
Giấm táo hoặc chanh: Hòa hai muỗng nước giấm táo hoặc nước cốt chanh với 1 ít nước.
Nước súc miệng Listerine: Pha vào nước cắm hoa theo tỉ lệ 15g Listerine/1 lít nước.
Vitamin B1, Aspirin: Nghiền nghuyễn 1 - 2 viên hòa vào nước cắm sẽ giúp hoa tươi lâu.
Chăm sóc hoa
Bạn nên thay nước mỗi ngày cho hoa vào lúc sáng sớm, buổi tối nên mang ra ngoài sân để hoa được hứng những giọt sương mai tinh khiết và thêm sức sống.
Mỗi lần thay nước nên cắt bớt cành để hoa hút được nhiều nước hơn. Nếu trong bình có hoa nào héo cần lấy ra ngay để không ảnh hưởng đến những hoa khác.
Chưng hoa nơi thích hợp
Bạn cần chưng hoa nơi thoáng mát nhưng kín gió, tránh xa quạt máy để hoa không bị héo vì mất nước. Ngoài ra, cần tránh những nơi quá nóng như tivi, tủ lạnh, các thiết bị điện khác hoặc ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào để hoa không bị héo úa.
Giữ hoa nở theo ý muốn
Nếu muốn hoa nở nhanh đúng vào ngày tết, bạn chỉ cần đem cắm hoa trong nước ấm 20 - 22 độ C khoảng vài phút, nước ấm sẽ kích thích hoa mau nở. Còn nếu hoa bị héo, bạn ngâm trong nước lạnh vài giờ, hoa sẽ tươi trở lại.
