Những món ăn 'giữ vía' cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả

Chủ nhật, 16:37 18/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Món này như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.

Từ xa xưa, khi y học chưa phát triển, ông bà ta tin rằng trẻ nhỏ rất "yếu vía", dễ quấy khóc, giật mình, ngủ không yên, nhất là khi ra ngoài nhiều, gặp người lạ hoặc thay đổi môi trường sống. Bên cạnh việc bồng bế, ru ngủ, dân gian còn truyền nhau một cách rất đời thường để "giữ vía" cho trẻ: thông qua bữa ăn hằng ngày.

Không phải cúng bái cầu kỳ, cũng không phải phép màu bí ẩn, mà là những món ăn giản dị, quen thuộc, gắn với quan niệm nuôi con an lành của người Việt.

Cháo trắng nấu loãng: Món ăn "an vía" quen thuộc nhất

Những món ăn “giữ vía” cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả- Ảnh 1.

Cháo trắng được xem là món nhẹ vía, dễ tiêu, dễ hấp thu. Dân gian tin rằng:

Cháo trắng giúp cơ thể trẻ "yên khí"

Không gây xáo trộn tiêu hóa – thứ dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ

Phù hợp khi trẻ quấy khóc, mới ốm dậy hoặc vừa đi xa về

Nhiều bà, nhiều mẹ vẫn có thói quen nấu nồi cháo trắng đầu tiên khi trẻ bị giật mình nhiều đêm liền, coi như một cách "dỗ vía" rất tự nhiên.

Trứng gà ta luộc: Biểu tượng của sự tròn đầy

Trong quan niệm dân gian, trứng tượng trưng cho sự sinh sôi, đầy đặn và bao bọc. Trứng gà ta luộc chín kỹ thường được dùng cho trẻ:

Hay khóc đêm

Dễ hoảng sợ

Mới thay đổi nơi ở

Người xưa tin rằng, ăn trứng giúp "vá vía", làm vía trẻ đầy đặn hơn, không dễ bị tán khí.

Canh rau ngót: Món "làm mát" cả thân lẫn vía

Những món ăn “giữ vía” cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả- Ảnh 2.

Rau ngót được xem là loại rau lành, mát, thường dùng cho phụ nữ sau sinh và trẻ nhỏ. Theo dân gian:

Rau ngót giúp "giải vía động"

Làm dịu cơ thể, giúp trẻ ngủ sâu hơn

Phù hợp khi trẻ hay nóng trong, quấy khóc không rõ lý do

Nhiều gia đình vẫn ưu tiên canh rau ngót nấu thịt băm cho trẻ trong những giai đoạn nhạy cảm.

Cơm nát nấu cùng nước lá dâu (hoặc lá tía tô)

Ở một số vùng quê Bắc Bộ, lá dâu, lá tía tô được xem là loại lá có khả năng "xua vía dữ". Nước lá được dùng nấu cơm nát hoặc cháo cho trẻ khi:

Trẻ đi ngoài về khó ngủ

Hay giật mình lúc nửa đêm

Có biểu hiện sợ sệt kéo dài

Cách này ngày nay ít phổ biến, nhưng vẫn được nhiều người lớn tuổi tin dùng.

Đậu xanh: Món ăn "giữ vía" âm thầm

Những món ăn “giữ vía” cho trẻ nhỏ theo quan niệm dân gian: Kinh nghiệm truyền đời cực hiệu quả- Ảnh 3.

Đậu xanh trong dân gian được xem là loại hạt:

Thanh nhiệt

Làm dịu tinh thần

Giữ sự cân bằng âm – dương trong cơ thể

Cháo đậu xanh nấu loãng hoặc nước đậu xanh được cho là giúp trẻ bớt quấy, ngủ yên hơn, nhất là trong những ngày thời tiết oi bức.

Những món thường được kiêng khi trẻ "yếu vía"

Bên cạnh các món được cho là giữ vía, dân gian cũng kiêng cho trẻ ăn:

Đồ tanh nặng mùi (cá biển, mắm)

Đồ cay, nóng

Thức ăn quá nhiều gia vị, dầu mỡ

Quan niệm cho rằng những món này dễ làm vía trẻ "động", khiến trẻ khó ngủ, hay khóc hơn.

Giữ vía hay giữ sự an tâm của người lớn?

Nhiều người cho rằng các quan niệm trên mang màu sắc tâm linh. Nhưng ở góc độ đời sống, những món ăn "giữ vía" đều có điểm chung: dễ tiêu, lành tính, phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Khi trẻ ăn ngon, ngủ yên, người lớn cũng an tâm hơn. Và đôi khi, sự an tâm đó chính là điều quan trọng nhất.

Nuôi con không chỉ bằng kiến thức, mà còn bằng niềm tin dịu dàng

Dù tin hay không tin vào tâm linh, những món ăn "giữ vía" vẫn là một phần ký ức nuôi con của nhiều thế hệ. Đó không phải nỗi sợ, mà là cách người xưa gửi gắm mong muốn rất giản dị: Con ăn ngoan, ngủ yên, lớn lên bình an.

