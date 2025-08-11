Mới nhất
Đột quỵ: 'Sát thủ thầm lặng' khiến gần 50% người mắc không qua khỏi

Thứ hai, 16:32 11/08/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Mỗi năm, 200.000 người Việt bị đột quỵ, gần 50% tử vong. Bạn đã biết cách nhận diện và phòng tránh trước khi quá muộn?

Đột quỵ: 'Sát thủ thầm lặng' khiến gần 50% người mắc không qua khỏi - Ảnh 1.

Đột quỵ – "sát thủ thầm lặng": Tỷ lệ sống sót, biến chứng và biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Đột quỵ: Căn bệnh 'giết' người thầm lặng khiến gần 50% 'nạn nhân' không qua khỏi - Ảnh 2.Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biết

GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.

Đột quỵ: Căn bệnh 'giết' người thầm lặng khiến gần 50% 'nạn nhân' không qua khỏi - Ảnh 3.5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.

Đột quỵ: Căn bệnh 'giết' người thầm lặng khiến gần 50% 'nạn nhân' không qua khỏi - Ảnh 4.Mắt đỏ, nhìn mờ thoáng qua? Coi chừng dấu hiệu sớm của đột quỵ mà nhiều người hay bỏ qua

GĐXH - Một đôi mắt đỏ, tia máu nổi rõ hay nhìn mờ thoáng qua có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ và bệnh tim mạch đang âm thầm rình rập.

Bảo An
