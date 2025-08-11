Đột quỵ: 'Sát thủ thầm lặng' khiến gần 50% người mắc không qua khỏi
GĐXH - Mỗi năm, 200.000 người Việt bị đột quỵ, gần 50% tử vong. Bạn đã biết cách nhận diện và phòng tránh trước khi quá muộn?
Đột quỵ khi ngủ: Căn bệnh âm thầm cướp đi 'giờ vàng' cứu não mà nhiều người không biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Chỉ cần bỏ qua những dấu hiệu này, bạn có thể thức dậy với nguy cơ tàn tật hoặc mất mạng.