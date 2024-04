Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 mới nhất: Xuất hiện yếu tố có thể gây bất lợi cho các kế hoạch

Xu thế thời tiết từ tháng 4 đến tháng 5/2024

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, thời tiết tại 3 miền khả năng phổ biến nắng nóng, một số nơi nắng nóng gay gắt.

Tuy nhiên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (điển hình như dông, lốc, sét, mưa đá) vẫn có thể xảy ra.

Theo chuyên gia Nguyễn Đức Hòa (Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/5, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C; riêng phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nơi cao hơn từ 2-3 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong khoảng thời gian dự báo trên, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất. Trong điều kiện áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh dần, nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Mùa mưa vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu.

"Với sự thiếu hụt mưa và khả năng nắng nóng gia tăng hơn trung bình tại các khu vực trên phạm vi cả nước, nguy cơ cao sẽ kéo dài thêm tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ", ông Hòa nhận định.

Người dân miền Bắc tiếp tục đón tin vui về thời tiết trước khi có thay đổi vào dịp cuối tuần GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc có mưa nhiều về đêm và sáng. Ban ngày trời đan xen có khoảng tạnh ráo, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt không quá 28 độ.

Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 thời tiết 3 miền dự báo sẽ phổ biến nắng nóng. Ảnh minh họa: TL

Ông Hòa cho biết thêm, từ nay đến ngày 10/5 đang là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá vẫn có khả năng xảy ra, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Theo dự báo tổng lượng mưa tại các khu vực trên cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40mm; riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến thấp hơn từ 40-80mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Chuyên gia Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết trong quá trình chuyển mùa, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng Ba đến tháng Năm, cao điểm vào tháng 4/2024.

Nguyên nhân của hiện tượng này là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao ở Bắc Bộ, tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh; từ đó những đám mây đối lưu phát triển, gây ra các trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời gian tới, hầu khắp cả nước sẽ có sự chuyển pha về thời tiết. Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ chuyển từ thời tiết lạnh sang ấm hơn, Nam Bộ chuyển từ khô sang ẩm.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024 các tỉnh thành trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Đêm không mưa, ngày trời nắng; ít khả năng xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 25 - 28 độ C.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ: 25 - 35 độ C. Khả năng mưa: 50%

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ: 28 - 34 độ C. Khả năng mưa: 50%.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Nhiệt độ: 29 - 35 độ C. Khả năng mưa: 40%.

Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ: 27 - 33 độ C. Khả năng mưa: 45%.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Nhiệt độ: 29 - 32 độ C. Khả năng mưa: 30%.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Nhiệt độ: 29 - 35 độ C. Khả năng mưa: 30%. Trong đó TPHCM phổ biến ít mưa, ngày nắng, trưa và chiều trời nắng nóng.