Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Tại đây, những câu chuyện tìm con đầy gian truân nhưng ngập tràn hạnh phúc đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời, mở ra cơ hội mới cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thông qua 7 suất tài trợ IVF miễn phí và trợ giá đặc biệt.

11 hành trình vượt qua nghịch cảnh: Khi niềm tin chiến thắng số phận

Tại chương trình, 11 gia đình từng trải qua hành trình vô sinh hiếm muộn kéo dài nhiều năm đã mang đến những câu chuyện vô cùng xúc động. Mỗi gia đình là một hoàn cảnh, một câu chuyện khác nhau, từ những cặp vợ chồng trẻ đối diện với áp lực kinh tế cho đến những cặp đôi ở độ tuổi U50, U60 tưởng chừng đã khép lại hy vọng. Điểm chung duy nhất giữa họ là khát khao làm cha, làm mẹ và sự kiên trì không bỏ cuộc.

Những câu chuyện được chia sẻ tại sự kiện đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Có những gia đình trải qua hơn một thập kỷ điều trị không thành công, có trường hợp từng thất bại IVF nhiều lần, có những người đã bước sang tuổi gần 50, thậm chí ngoài 50 tuổi mới tiếp tục hành trình tìm con. Không ít gia đình phải đối mặt với khó khăn kinh tế, bệnh lý phức tạp, suy giảm dự trữ buồng trứng, vô tinh, tinh trùng bất thường hoặc những biến cố mất mát trong cuộc sống… nhưng họ đều bước về phía trước bằng nghị lực kiên cường.

Nghị lực vượt qua mất mát

Gia đình chị Lê Thị Hiền và anh Vũ Khắc Giang (Hải Dương) là một trong những trường hợp khiến nhiều người xúc động khi kể lại hành trình 12 năm hiếm muộn. Anh chị đều là giáo viên, 12 năm mong con phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã: chồng không có tinh trùng,vợ bị u nang buồng trứng. Trải qua 12 năm kinh tế khó khăn, áp lực từ mọi phía, họ từng thăm khám nhiều nơi nhưng không thể quyết định điều trị vì điều kiện kinh tế hạn chế.

Từng câu chuyện là từng khoảnh khắc chạm tới cảm xúc

Tháng 4/2024, cơ duyên dẫn họ đến Bệnh viện Đức Phúc. Với sự hỗ trợ sát sao từ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong điều trị mà chị Hiền đã thành công ngay trong lần đầu chuyển phôi chỉ sau 2 tháng điều trị. Dù thai kỳ đầy biến cố với chỉ định khâu vòng cổ tử cung và chứng tiểu đường thai kỳ, ngày 9/4/2025, hai thiên thần nhỏ Vũ Ngọc Hân và Vũ Ngọc Ánh đã chào đời trong sự vỡ òa của gia đình.

Một câu chuyện khác đồng cảnh ngập tràn thử thách và nhận được nhiều sự quan tâm là gia đình chị Kiều Thị Yến và anh Nguyễn Văn Sơn (Ba Vì, Hà Nội). Nuôi mẹ già 70 tuổi bằng công việc lao động tự do, anh chị từng gánh chịu nỗi đau mất đi người con đầu lòng sinh năm 2017 do xuất huyết não. Biến cố tiếp tục ập đến khi anh Sơn bị tai nạn gãy cả chân và tay. Ở tuổi 43, chỉ số dự trữ buồng trứng suy giảm nghiêm trọng, cơ hội tưởng chừng bằng không. Gia đình vẫn quyết tâm vay mượn để thực hiện IVF và đặt trọn niềm tin vào Đức Phúc. Ngày 12/10/2024, bé Nguyễn Hải Đường (bé Gạo) cất tiếng khóc chào đời, khép lại những chuỗi ngày u tối của gia đình.

Kỳ tích y khoa: 17 năm mong mỏi và 10 lần IVF thất bại

Đặc biệt, câu chuyện của vợ chồng chị Trịnh Thị Lý và anh Phạm Khắc Dũng (Hà Nội) gây xúc động mạnh, là một minh chứng cho sự kiên cường tột cùng, khi hành trình tìm con kéo dài 17 năm với 10 lần IVF thất bại tại nhiều bệnh viện khác nhau. Đến lần chuyển phôi thứ 11 tại Đức Phúc, phép màu đã xuất hiện. Chị Lý đậu thai và sinh bé Phạm Châu Tuệ San (Sunny) vào ngày 18/4/2025.

Phép màu đã đến với gia đình chị Lý khi đón em bé Sunny

Một trường hợp đặc biệt khác là gia đình chị Mông Thị Phương và anh Giáp Việt Anh (Bắc Giang). Với 12 năm hiếm muộn, AMH thấp, mang gen Thalassemia, lạc nội mạc tử cung và ứ dịch vòi trứng, chị Phương từng thất bại 6 lần IVF trước đó. Khi lựa chọn gửi gắm niềm tin tại Đức Phúc, chỉ sau 1 tháng điều trị dưới sự đồng hành của bác sĩ, chị đã mang song thai thành công và đón hai bé trai khỏe mạnh Giáp Thanh Liêm - Giáp Minh Hiếu vào ngày 25/6/2025.

Hành trình của vợ chồng chị Phương đã khép lại với 2 thiên thần đáng yêu

Thắp sáng hy vọng ở tuổi "xế chiều"

Sự kiện cũng ghi nhận những trường hợp lớn tuổi nhưng vẫn thành công nhờ can thiệp đúng phác đồ. Nhiều gia đình ở độ tuổi U50, U60, từng nghĩ cơ hội làm cha mẹ đã khép lại, nay tiếp tục mang thai khỏe mạnh hoặc đã đón con sau thời gian dài điều trị, như gia đình chị Nguyễn Thị Hiên - anh Nguyễn Văn Quyên (Hải Dương) từng có 35 năm hiếm muộn. Ngày 5/7/2025, anh chị đã chính thức đón cặp song sinh Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Minh Tâm chào đời bình an, khỏe mạnh.

Bên cạnh những gia đình đã đón con yêu, sự kiện còn có sự góp mặt của các mẹ bầu IVF đang trong giai đoạn thai kỳ hạnh phúc.

Chị Bùi Thị Thoan - anh Vũ Thọ Trà (Hải Phòng): Sau hơn 20 năm mong con, ở độ tuổi U50, với AMH 0,0, polyp tử cung, trải qua 5 lần IVF cùng nhiều ca phẫu thuật phức tạp, anh chị đã chuyển phôi thành công tại Đức Phúc vào tháng 4 vừa qua.

Chị Thế Thị Mão 1976 - anh Đỗ Hữu Chức 1968 (Hà Nội): 2 thập kỷ tìm con, vô số lần điều trị và khó khăn về tuổi tác, với tình trạng phức tạp khi chồng tinh trùng yếu, dị dạng nhiều, vợ AMH thấp 0,07. Ở độ tuổi U60 anh chị đang hạnh phúc bước sang tuần thai thứ 18.

Lời nhắn nhủ từ những người đi qua giông bão: Đừng bao giờ tắt hy vọng

Tại sự kiện, 11 câu chuyện về hành trình tìm con đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Những chia sẻ chân thật, mộc mạc nhưng chất chứa nỗi lòng của các ông bố, bà mẹ đã chạm đến trái tim của tất cả những ai có mặt.

Đối với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, hành trình tìm con chưa bao giờ là dễ dàng. Đó là những ngày tháng đếm từng vạch nến, là áp lực từ họ hàng, làng xóm, là nỗi đau thắt lòng sau mỗi lần nhận kết quả Beta âm tính, và là những kiệt quệ cả về kinh tế lẫn tinh thần. Thế nhưng, câu chuyện từ 11 gia đình tại Đức Phúc chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất: "Bão giông nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần chúng ta không buông tay nhau, không từ bỏ niềm tin, quả ngọt nhất định sẽ đến".

Những câu chuyện tìm con xúc động lấy đi nước mắt của biết bao người

Y học hiện đại ngày nay đã mở ra những cánh cửa kỳ diệu, biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể, giúp những buồng trứng đã suy kiệt hay những cơ thể ở tuổi xế chiều vẫn có thể đón nhận thiên chức làm cha, làm mẹ. Những em bé cất tiếng khóc chào đời chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho lòng kiên cường, cho tình yêu thương và sự nhẫn nại của những người làm cha, làm mẹ.

Hiện thực hóa ước mơ làm mẹ: Trao tặng 7 suất hỗ trợ IVF miễn phí và tài trợ vàng

Bên cạnh những câu chuyện xúc động lấy đi nước mắt, sự kiện còn ghi dấu với hoạt động trao tặng các suất hỗ trợ IVF dành cho các gia đình hiếm muộn.

Hiểu được rằng: Chi phí điều trị luôn là gánh nặng lớn nhất đối với các gia đình hiếm muộn, đặc biệt là những cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn, Bệnh viện Đức Phúc đã thực hiện chương trình ý nghĩa nhằm tiếp sức cho các gia đình trên hành trình tìm con. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã tìm ra và trao tặng 7 suất hỗ trợ đặc biệt cho các gia đình may mắn:

- 01 suất IVF cao cấp 134 triệu miễn phí thuộc về:

Gia đình: Chị Trần Thị Xuyến - Anh Nguyễn Minh Tân

- 02 suất IVF 64 triệu miễn phí thuộc về:

Gia đình: Chị Trương Thị Bảy - Anh Trần Văn Khỏe

Gia đình: Chị Vũ Thị Bích Ngọc - Anh Lê Anh Tuấn

- 02 suất IVF cao cấp 134 triệu tài trợ 84 triệu còn 50 triệu thuộc về:

Gia đình: Chị Trần Thị Hà - Anh Nguyễn Công Thành

Gia đình: Chị Võ Thu Hiền - Anh Lưu Ngọc Thiện

- 02 suất IVF 64 triệu tài trợ 54 triệu còn 10 triệu thuộc về:

Gia đình khách hàng: Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - Anh Bùi Văn Vinh

Gia đình khách hàng: Chị Vũ Thị Tú - Anh Tạ Quang Hưng

7 suất hỗ trợ đã được trao tới tay 7 gia đình may mắn nhất

Những suất hỗ trợ này mang ý nghĩa nhân văn khi mở ra cơ hội cho những trường hợp khó khăn về kinh tế, từng nhiều lần thất bại hoặc đang đứng trước rào cản lớn về tuổi tác và bệnh lý.

Sự kiện "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" mang thông điệp mạnh mẽ về tinh thần nhân văn và sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ hiện đại và các chương trình hỗ trợ đặc biệt, Bệnh viện Đức Phúc khẳng định sứ mệnh tiếp tục thắp sáng hy vọng cho hàng ngàn gia đình hiếm muộn.

