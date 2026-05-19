Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!
GĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.
Vitamin D3 quan trọng như thế nào với cơ thể?
Vitamin D3 (Cholecalciferol) là một vitamin tan trong chất béo, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hấp thu canxi và phospho từ ruột vào máu. Nhờ đó, cơ thể duy trì được hệ xương chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ hoạt động của cơ và hệ miễn dịch.
Theo Báo cáo tình trạng vi chất dinh dưỡng cộng đồng giai đoạn 2015–2020 của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ thiếu Vitamin D ở phụ nữ và trẻ em tại khu vực thành thị Việt Nam dao động từ 40–60%, cho thấy đây là vấn đề dinh dưỡng đáng lưu ý.
Ở người thiếu Vitamin D3, khả năng hấp thu canxi chỉ đạt khoảng 10–15%, trong khi ở người có đủ vitamin này, tỷ lệ hấp thu có thể tăng lên 30–40%. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe xương và nhiều chức năng quan trọng khác của cơ thể.
Dấu hiệu thiếu Vitamin D3 thường bị bỏ qua
Thiếu Vitamin D3 thường diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rầm rộ nên dễ bị nhầm lẫn với tình trạng mệt mỏi thông thường. Tuy nhiên, cơ thể vẫn phát ra những tín hiệu cảnh báo nếu chú ý.
Người thiếu Vitamin D3 có thể xuất hiện tình trạng đau nhức xương, đặc biệt ở vùng lưng và khớp, kèm theo cảm giác yếu cơ, mỏi cơ hoặc chuột rút. Một số trường hợp cảm thấy mệt mỏi kéo dài dù không làm việc quá sức.
Ở trẻ em, thiếu Vitamin D3 có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển, gây chậm tăng trưởng hoặc chậm mọc răng. Trong khi đó, ở người lớn tuổi, tình trạng này kéo dài có thể làm giảm mật độ xương, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương khi té ngã.
Ai có nguy cơ thiếu Vitamin D3?
Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế như Endocrine Society và NIH Office of Dietary Supplements, một số nhóm đối tượng có nguy cơ thiếu Vitamin D3 cao cần được theo dõi và bổ sung phù hợp.
Đó là những người làm việc trong môi trường văn phòng, ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời; người lớn tuổi có khả năng tổng hợp vitamin D qua da suy giảm; phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc sau mãn kinh; trẻ em đang trong giai đoạn phát triển nhanh; và những người có chế độ ăn thiếu hụt nguồn vitamin D.
Bổ sung Vitamin D3 đúng cách để bảo vệ sức khỏe
Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa thiếu Vitamin D3, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, trứng, sữa và các sản phẩm bổ sung nếu cần thiết.
Bên cạnh đó, việc tiếp xúc ánh nắng mặt trời hợp lý, đặc biệt vào buổi sáng sớm, giúp cơ thể tổng hợp Vitamin D tự nhiên hiệu quả. Tuy nhiên, việc bổ sung cần có sự tư vấn của bác sĩ, tránh tự ý sử dụng liều cao gây dư thừa, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nhận biết sớm dấu hiệu thiếu Vitamin D3 và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp duy trì hệ xương chắc khỏe, cải thiện miễn dịch và nâng cao chất lượng cuộc sống.
