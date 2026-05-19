Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Nhiều người sau khi ăn xong thường có thói quen đi bộ ngay, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa hoặc uống thật nhiều nước vì nghĩ rằng điều đó tốt cho tiêu hóa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, một số hành động tưởng như vô hại này lại có thể tạo áp lực cho cơ thể, ảnh hưởng đến não bộ, khiến bạn dễ thiếu máu não nếu duy trì trong thời gian dài.

Đặc biệt ở người cao tuổi, khi chức năng mạch máu và hệ thần kinh đã suy giảm theo tuổi tác, những thói quen sau bữa ăn đôi khi lại trở thành yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và sa sút trí tuệ.

Sau bữa ăn, vì sao não bộ dễ bị ảnh hưởng?

Ông Trương, 65 tuổi, sau khi nghỉ hưu bắt đầu chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe hơn trước. Sau mỗi bữa cơm, ông đều có thói quen đi bộ nhanh hoặc tranh thủ làm việc nhà vì nghĩ như vậy sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn. Nhưng gần đây, người thân nhận thấy ông thường xuyên quên trước quên sau, phản ứng chậm và đôi lúc còn nhầm lẫn người quen.

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho rằng một phần nguyên nhân có thể liên quan đến những thói quen kéo dài nhiều năm sau bữa ăn.

Các chuyên gia giải thích rằng sau khi ăn, cơ thể sẽ ưu tiên dồn máu về hệ tiêu hóa để hỗ trợ hấp thu thức ăn. Lúc này, lượng máu cung cấp cho não bộ có thể giảm tương đối. Nếu ngay lập tức vận động mạnh hoặc làm việc quá sức, cơ thể sẽ tiếp tục phân tán lưu lượng máu sang cơ bắp và các cơ quan khác, khiến não dễ rơi vào trạng thái thiếu oxy và thiếu máu tạm thời.

Tình trạng này nếu lặp lại thường xuyên có thể ảnh hưởng đến tế bào thần kinh, làm suy giảm trí nhớ và khả năng nhận thức. Đây cũng là lý do nhiều bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi cần đặc biệt chú ý đến thói quen sinh hoạt sau bữa ăn.

3 việc người lớn tuổi không nên làm ngay sau khi ăn tránh bị thiếu máu não

Vận động mạnh hoặc đi bộ quá nhanh

Nhiều người tin rằng đi bộ ngay sau bữa ăn sẽ giúp tiêu hóa tốt và giảm tích mỡ. Thực tế, vận động nhẹ sau khi nghỉ ngơi một lúc có thể mang lại lợi ích nhất định, nhưng nếu vừa ăn xong đã đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc tập thể dục cường độ cao, cơ thể sẽ phải phân bổ máu cho cơ bắp quá sớm.

Điều này không chỉ khiến dạ dày hoạt động kém hiệu quả mà còn có thể làm giảm lượng máu lên não trong thời gian ngắn. Với người có bệnh nền như huyết áp cao, tim mạch hay tiểu đường, nguy cơ chóng mặt, mệt mỏi hoặc tụt huyết áp càng dễ xảy ra hơn.

Các chuyên gia cho rằng sau bữa ăn, cơ thể cần một khoảng nghỉ ngắn để ổn định tuần hoàn trước khi vận động trở lại.

Cúi người làm việc nhà liên tục

Một thói quen phổ biến khác là vừa ăn xong đã lao vào rửa bát, lau nhà hoặc dọn dẹp bếp núc. Đặc biệt ở phụ nữ trung niên và lớn tuổi, việc “không ngồi yên được sau bữa cơm” gần như đã trở thành phản xạ quen thuộc.

Tuy nhiên, các động tác cúi người liên tục có thể làm tăng áp lực lên ổ bụng, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày và hệ tiêu hóa. Đồng thời, việc cơ thể phải tiếp tục tiêu hao năng lượng ngay sau ăn cũng khiến não bộ khó có được khoảng nghỉ cần thiết.

Về lâu dài, những thói quen tưởng nhỏ này có thể ảnh hưởng đến chất lượng tuần hoàn và khả năng phục hồi của cơ thể sau bữa ăn.

Uống quá nhiều nước ngay sau ăn

Không ít người có thói quen uống thật nhiều nước sau bữa cơm vì nghĩ điều đó sẽ giúp “trôi thức ăn” và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn. Nhưng theo các chuyên gia, việc uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể làm loãng dịch vị dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm hơn.

Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng phải hoạt động nhiều hơn để xử lý lượng chất lỏng lớn vừa được nạp vào cơ thể. Điều này vô tình tạo thêm gánh nặng cho tuần hoàn máu và ảnh hưởng đến trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên mà cơ thể cần có sau bữa ăn.

Sau bữa ăn nên làm gì để bảo vệ não bộ?

Theo các bác sĩ, điều quan trọng không phải là nằm bất động sau ăn, mà là cho cơ thể một khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Sau bữa cơm khoảng 20-30 phút, người lớn tuổi nên ngồi thư giãn, tựa lưng hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi nhẹ nhàng để hệ tiêu hóa có thời gian hoạt động ổn định hơn. Sau đó mới bắt đầu đi bộ chậm hoặc vận động nhẹ để hỗ trợ lưu thông máu.

Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn tốt cho não bộ cũng rất quan trọng. Các thực phẩm như cá béo, rau xanh, quả mọng, óc chó hay các loại hạt giàu chất chống oxy hóa và axit béo tốt được cho là có lợi cho trí nhớ và chức năng thần kinh.

Ngược lại, những bữa ăn quá nhiều đường, dầu mỡ hoặc thực phẩm chế biến sẵn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe mạch máu não.

4 dấu hiệu cảnh báo não bộ có thể đang bị ảnh hưởng

Các chuyên gia cho biết nếu duy trì thói quen sinh hoạt không phù hợp trong thời gian dài, người lớn tuổi có thể xuất hiện một số biểu hiện bất thường như hay quên, phản ứng chậm, khó tập trung hoặc dễ cáu gắt hơn trước.

Một số người còn bắt đầu mất phương hướng nhẹ, chẳng hạn đi ra ngoài nhưng quên đường về, nhầm lẫn thời gian hoặc thường xuyên quên những việc vừa xảy ra.

Dù những biểu hiện này đôi khi bị xem là “dấu hiệu tuổi già”, nhưng nếu xuất hiện thường xuyên thì không nên chủ quan bỏ qua.

Điều quan trọng nhất là duy trì nhịp sống khoa học

Sa sút trí tuệ không xảy ra chỉ sau vài ngày hay vài tháng. Tuy nhiên, những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại mỗi ngày lại có thể âm thầm tác động đến não bộ theo thời gian.

Vì thế, điều quan trọng không nằm ở việc dưỡng sinh cực đoan, mà là duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý và biết cho cơ thể thời gian nghỉ ngơi sau mỗi bữa ăn.

Đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trong thói quen sống cũng có thể giúp người lớn tuổi bảo vệ trí nhớ, giữ tinh thần minh mẫn và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.