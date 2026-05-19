TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải
GĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.
TikToker Đan Thy thông báo mắc bệnh ung thư máu
Mới đây, thông tin TikToker Đan Thy thông báo mắc ung thư máu nhận về nhiều sự quan tâm trên MXH. Trong chia sẻ mới nhất, cô cho biết bản thân sẽ tạm gác lại công việc và dành thời gian điều trị trong thời gian tới, khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.
Cái tên Đan Thy nhanh chóng trở thành từ khóa được tìm kiếm. Đan Thy tên thật là Bùi Đan Thy, sinh năm 2003. Cô được nhiều người biết đến nhờ các video biến hình, makeup, bắt trend trên TikTok.
Cô thừa nhận suốt 1 thời gian dài mình đã sống trong nhịp sinh hoạt thiếu lành mạnh. Cô thừa nhận bản thân thức khuya liên tục, có những hôm tới 6-7 giờ sáng mới ngủ. Đặc biệt trong suốt 3 năm qua, cô gần như không uống nước lọc, thay vào đó thường xuyên tiêu thụ các loại nước như trà sữa. Có ngày cô uống đến 5-6 cốc/ngày trong thời gian dài.
Uống nhiều trà sữa nguy hiểm như thế nào?
Ung thư là bệnh lý do nhiều yếu tố kết hợp gây ra, trong đó có di truyền, môi trường sống, thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống và lối sống tích lũy trong nhiều năm.
Theo BSCKII Nguyễn Thành Trung, trả lời trên VnExpress: Hiện, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh trà sữa là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư. Tuy nhiên, đồ uống này chứa nhiều đường, calo.
Một cốc trà sữa 475 ml chứa khoảng 300 calo và 38 g đường, chưa kể lượng đường và calo có thể còn tăng lên khi thêm trân châu, bánh flan hay hương vị yêu thích.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên giới hạn lượng đường tự do dưới 25 g mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Điều này đồng nghĩa một ly trà sữa lớn có nhiều đường hơn lượng đường khuyến nghị hàng ngày.
Ngoài ra, uống trà sữa mỗi ngày khiến cơ thể hấp thụ một lượng đường và tổng năng lượng vượt quá nhu cầu khuyến nghị, tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn chuyển hóa, viêm nhiễm, đái tháo đường type 2.
Nên uống đủ nước lọc mỗi ngày, không thay bằng trà sữa. Duy trì lối sống lành mạnh, giảm căng thẳng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc góp phần giảm nguy cơ ung thư về lâu dài.
