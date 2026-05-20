Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Bí quyết để sống thọ: Bắt đầu từ ăn uống điều độ

Chế độ ăn uống đóng vai trò quyết định đến tuổi thọ. Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhiều chuyên gia khuyến nghị là ăn no khoảng 70%.

Việc ăn vừa đủ giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, hạn chế tích tụ năng lượng dư thừa, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ăn quá no hay ăn quá ít đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Duy trì thói quen ăn uống điều độ chính là nền tảng giúp cơ thể vận hành ổn định, góp phần kéo dài tuổi thọ theo thời gian.

6 thói quen đơn giản giúp bạn sống thọ hơn

1. Ưu tiên rau xanh và thực phẩm tươi

Rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hạn chế viêm và bảo vệ tế bào.

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn hỗ trợ gan xử lý độc tố hiệu quả hơn. Đồng thời, chế độ ăn ít natri còn giúp giảm áp lực cho thận.

Người lớn tuổi nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thịt xông khói hay đồ ăn mặn vì có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng chức năng thận.

2. Bổ sung đủ nước cho cơ thể

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố, hỗ trợ chức năng gan và thận. Khi cơ thể thiếu nước, nguy cơ hình thành sỏi thận tăng lên, đồng thời gây mệt mỏi do chất thải tích tụ.

Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tùy theo mức độ vận động và thời tiết.

3. Duy trì vận động thường xuyên

Tập thể dục đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, ổn định huyết áp và đường huyết – những yếu tố quan trọng liên quan đến tuổi thọ.

Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc yoga khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giúp cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

4. Hạn chế rượu bia và dùng thuốc tùy tiện

Gan là cơ quan trực tiếp chuyển hóa cồn, vì vậy việc sử dụng rượu bia kéo dài có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng thuốc giảm đau hoặc tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc cũng có thể gây hại cho gan và thận. Người lớn tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

5. Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đường huyết và chất lượng giấc ngủ. Ngược lại, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, ổn định chuyển hóa và giảm phản ứng viêm.

Người cao tuổi nên duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế thức khuya và tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

6. Theo dõi huyết áp và đường huyết định kỳ

Tăng huyết áp và đái tháo đường là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy thận mạn tính.

Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời. Người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử bệnh nên đặc biệt chú ý đến chỉ số này.

3 việc người sau tuổi 60 không nên làm để sống thọ

Bên cạnh việc duy trì thói quen tốt, người trung niên và cao tuổi cũng cần tránh những hành vi có hại:

Bỏ bữa sáng: Dễ gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu hóa.

Hút thuốc buổi sáng: Tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ.

Nhịn tiểu sau khi thức dậy: Gây áp lực lên bàng quang và thận.