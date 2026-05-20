Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Thứ tư, 07:00 20/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
GĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.

Bí quyết để sống thọ: Bắt đầu từ ăn uống điều độ

Chế độ ăn uống đóng vai trò quyết định đến tuổi thọ. Một trong những nguyên tắc quan trọng được nhiều chuyên gia khuyến nghị là ăn no khoảng 70%.

Việc ăn vừa đủ giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, hạn chế tích tụ năng lượng dư thừa, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể. Ăn quá no hay ăn quá ít đều có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Duy trì thói quen ăn uống điều độ chính là nền tảng giúp cơ thể vận hành ổn định, góp phần kéo dài tuổi thọ theo thời gian.

6 thói quen đơn giản giúp bạn sống thọ hơn

1. Ưu tiên rau xanh và thực phẩm tươi

Rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hạn chế viêm và bảo vệ tế bào.

Các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cải xoăn hỗ trợ gan xử lý độc tố hiệu quả hơn. Đồng thời, chế độ ăn ít natri còn giúp giảm áp lực cho thận.

Người lớn tuổi nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, thịt xông khói hay đồ ăn mặn vì có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng chức năng thận.

2. Bổ sung đủ nước cho cơ thể

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc đào thải độc tố, hỗ trợ chức năng gan và thận. Khi cơ thể thiếu nước, nguy cơ hình thành sỏi thận tăng lên, đồng thời gây mệt mỏi do chất thải tích tụ.

Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tùy theo mức độ vận động và thời tiết.

3. Duy trì vận động thường xuyên

Tập thể dục đều đặn giúp kiểm soát cân nặng, ổn định huyết áp và đường huyết – những yếu tố quan trọng liên quan đến tuổi thọ.

Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc yoga khoảng 30 phút mỗi ngày có thể giúp cơ thể dẻo dai, giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

4. Hạn chế rượu bia và dùng thuốc tùy tiện

Gan là cơ quan trực tiếp chuyển hóa cồn, vì vậy việc sử dụng rượu bia kéo dài có thể làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng thuốc giảm đau hoặc tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc cũng có thể gây hại cho gan và thận. Người lớn tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc.

5. Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến huyết áp, đường huyết và chất lượng giấc ngủ. Ngược lại, ngủ đủ giấc giúp cơ thể phục hồi, ổn định chuyển hóa và giảm phản ứng viêm.

Người cao tuổi nên duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế thức khuya và tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ.

6. Theo dõi huyết áp và đường huyết định kỳ

Tăng huyết áp và đái tháo đường là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến suy thận mạn tính.

Việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời. Người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử bệnh nên đặc biệt chú ý đến chỉ số này.

3 việc người sau tuổi 60 không nên làm để sống thọ

Bên cạnh việc duy trì thói quen tốt, người trung niên và cao tuổi cũng cần tránh những hành vi có hại:

Bỏ bữa sáng: Dễ gây rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu hóa.

Hút thuốc buổi sáng: Tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ.

Nhịn tiểu sau khi thức dậy: Gây áp lực lên bàng quang và thận.

Thực phẩm giàu kali: Bổ sung đúng cách để sống thọ và bảo vệ tim mạch

GĐXH - Thực phẩm giàu kali giúp ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ sống thọ, nhưng không phải ai cũng có thể bổ sung tùy ý.

Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở vùng đùi: Sau tuổi 50 càng nên kiểm tra sớm

Muốn sống thọ sau tuổi 60, nhiều người cần sớm bỏ 4 thói quen này

Người sống thọ thường làm 5 việc này vào buổi sáng, sau tuổi 50 nên biết

Đàn ông sống thọ thường có 2 'sở thích' này, cả hai đều liên quan đến phụ nữ

Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa ra sao? Áp dụng '5 đủ' để sống thọ

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen đi bộ nhanh, dọn dẹp hoặc uống thật nhiều nước ngay sau bữa ăn vì nghĩ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một số hành động tưởng vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Gia đình 8 người mắc thận đa nang, người đàn ông 48 tuổi phải lọc máu vì suy thận giai đoạn cuối

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh thận đa nang là bệnh di truyền âm thầm nhưng có thể dẫn đến suy thận giai đoạn cuối nếu không kiểm soát tốt.

Bé gái 12 tuổi thủng ruột vì mắc sai lầm này khi uống nước: Cảnh báo thói quen nguy hiểm

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Uống nước ngọt có ga thay nước lọc trong thời gian dài, bé gái 12 tuổi bất ngờ nhập viện vì đau bụng dữ dội và được chẩn đoán thủng tá tràng.

Người đàn ông 40 tuổi tưởng vô sinh vĩnh viễn, bất ngờ đón liền 2 con gái nhờ làm đúng điều này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Vô sinh nam do vô tinh từng khiến người đàn ông 40 tuổi gần như mất cơ hội làm cha. Tuy nhiên, nhờ điều trị đúng hướng, cặp vợ chồng đã liên tiếp đón 2 con gái sau một thập kỷ hiếm muộn.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp
Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe
Người phụ nữ 51 tuổi 2 lần ngất sau khi tập gym, bác sĩ phát hiện nguyên nhân từ 1 việc rất nhiều người bỏ qua

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

