Những vật phẩm phong thuỷ giúp kích hoạt tài lộc nhà cho thuê

Tỳ hưu - biểu tượng thu hút tiền tài

Trong phong thủy, Tỳ hưu là linh vật phong thủy nổi tiếng với khả năng "ăn vàng bạc châu báu nhưng không nhả ra", tượng trưng cho việc giữ lộc, bảo vệ tài sản. Khi đặt đúng vị trí, Tỳ hưu sẽ giúp tối ưu dòng khí và tài lộc cho ngôi nhà:

Hướng đặt: Hướng ra cửa chính hoặc cửa sổ để thu hút tiền tài và năng lượng tích cực từ bên ngoài.

Công năng: Thu hút khách thuê thiện chí, gia tăng khả năng ký kết hợp đồng nhanh chóng.

Phòng xấu khí: Ngăn tà khí, bảo vệ ngôi nhà khỏi năng lượng tiêu cực, đảm bảo môi trường sống an lành cho người thuê.

Cóc Thiềm thừ - chiêu tài, giữ lộc

Theo phong thủy, cóc ba chân ngậm tiền là biểu tượng chiêu tài mạnh mẽ, đặc biệt trong các không gian liên quan đến tài chính và kinh doanh.

Vị trí đặt: Đặt gần cửa chính, đầu quay vào trong để tượng trưng cho việc "tiền vào nhà, không thoát ra ngoài".

Lưu ý bảo quản: Thường xuyên lau chùi, giữ sạch sẽ để linh vật phát huy năng lượng tốt nhất, tránh tích tụ bụi bẩn làm giảm hiệu quả phong thủy.

Công năng: Hút vận khí tốt, chiêu tài, tăng khả năng thu hút khách thuê và dòng tiền ổn định.

Linh phù lộc phát - pháp khí hộ thân, chiêu tài mạnh mẽ

Linh phù lộc phát là pháp khí phong thủy đã được khai quang chuẩn pháp, mang năng lượng bảo hộ, chiêu tài và hóa giải xui rủi cho gia chủ:

Vị trí đặt: Quý gia chủ có thể mang Linh phù lộc phát theo người thường xuyên, đặc biệt là vào các ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch hàng tháng để gia tăng khả năng chiêu tài, hộ mệnh. Ngoài ra, cũng có thể đặt linh phù trong ví tiền hoặc sau điện thoại để hỗ trợ tài vận và giữ năng lượng tích cực bên mình mỗi ngày.

Công năng: Chiêu tài – kích lộc: Hấp dẫn dòng năng lượng thịnh vượng, thu hút cơ hội tài chính, giúp công việc và kinh doanh hanh thông, thuận lợi.

Khai vận – tụ khí: Kích hoạt dòng khí cát tường, giữ vững tài khí trong không gian sống và nơi làm việc, tránh hao tán của cải.

Hóa giải trở ngại: Giúp ổn định trường khí, hạn chế tác động của hung tinh và năng lượng xấu gây cản trở tài vận.

Tăng cường may mắn: Tạo điều kiện thuận lợi để gặp quý nhân, dễ dàng đạt được thành công trong các kế hoạch và dự định quan trọng.

Thúc đẩy công danh – sự nghiệp: Nâng cao năng lượng hành động, tinh thần sáng suốt và tự tin, giúp người sở hữu nắm bắt thời cơ và đạt được thành tựu bền vững.

Lưu ý khi áp dụng phong thuỷ trong nhà cho thuê

Tránh phạm đại kỵ phong thủy

Cửa chính đối cửa sau: Dòng khí và tài lộc vào nhà rồi thoát ngay, khiến năng lượng không ổn định.

Nhà quá tối, ẩm mốc: Tích tụ năng lượng âm, tạo cảm giác bất an cho người thuê.

Nhà gần nghĩa trang, cột điện, trụ anten: Dễ nhiễu khí, gây xung khắc và ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần người ở.

Trong trường hợp gặp các thế phạm trên, chủ nhà có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hóa giải như: gương bát quái để điều tiết dòng khí, quả cầu phong thủy để phát tán năng lượng tích cực hoặc chuông gió để xua tan năng lượng xấu.

Giữ năng lượng dương ổn định và sạch sẽ

Ngôi nhà cho thuê lâu ngày không có người ở dễ tích tụ âm khí, khiến dòng khí trở nên trì trệ: Đón năng lượng tự nhiên: Thường xuyên mở cửa đón ánh sáng và gió, ít nhất 1 lần/tuần, giúp luân chuyển khí và tăng năng lượng dương.

Sử dụng cây xanh và muối hột: Đặt cây xanh nhỏ ở các góc phòng hoặc bát muối tại những vị trí tối để hấp thụ năng lượng xấu.

Dọn dẹp, khử mùi định kỳ: Không chỉ tạo thiện cảm với khách thuê, mà còn duy trì sự thông thoáng, giúp tài lộc và may mắn luôn lưu thông trong nhà.

Lưu ý: Việc kết hợp giữa dọn dẹp, đón nắng, cây xanh và vật phẩm phong thủy giúp cân bằng âm - dương, kích hoạt năng lượng tích cực, đồng thời tạo môi trường sống thuận lợi, thu hút khách thuê lâu dài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.