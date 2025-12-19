Mới nhất
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

Thứ sáu, 19:01 19/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.

Tuổi Tý

Theo phong thủy, người tuổi Tý đặt một chậu trầu bà trên bàn làm việc sẽ giúp họ tĩnh tâm, giảm bớt áp lực. Vì tuổi Tý thuộc hành Thủy, bạn nên chọn các loại trầu bà có màu vàng hoặc trắng (thuộc hành Kim), mà theo Ngũ hành, Kim sinh Thủy.

Người tuổi Tý hợp cây trầu bà vàng hay trầu bà cẩm thạch và nên trồng trầu bà trong nước (thủy sinh) sẽ rất tốt cho người tuổi này.

Tuổi Sửu

Một chậu trầu bà đế vương với tán lá to rộng, vững chãi sẽ mang đến sự ổn định và may mắn trong công việc cho người tuổi Sửu.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 1.

Một chậu trầu bà đế vương với tán lá to rộng, vững chãi sẽ mang đến sự ổn định và may mắn trong công việc cho người tuổi Sửu.

Phong thủy cho biết, để tăng cường vượng khí, người tuổi Sửu nên chọn chậu cây có màu đỏ, hồng, cam, tím (thuộc hành Hỏa) vì Hỏa sinh Thổ, tạo ra sự tương sinh mạnh mẽ.

Tuổi Dần

Bản mệnh của tuổi Dần là Mộc, do đó việc trồng một chậu trầu bà có màu xanh lá cây thuần túy sẽ vô cùng phù hợp. Màu xanh tương hợp với bản mệnh Mộc sẽ giúp người tuổi Dần phát triển sự nghiệp, gia tăng may mắn.

Đặc biệt, nếu người tuổi này mà sở hữu cây trầu bà lụa với vẻ đẹp mềm mại có thể giúp cân bằng tính cách đôi khi hơi nóng nảy của họ.

Tuổi Mão

Tương tự như tuổi Dần, người tuổi Mão cũng thuộc hành Mộc. Họ là những người hiền hòa, khéo léo và tinh tế. Theo phong thủy, chỉ cần một chậu trầu bà xanh mướt sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, giúp công việc của người tuổi Mão thêm phần thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 2.

Theo phong thủy, chỉ cần một chậu trầu bà xanh mướt sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng, giúp công việc của người tuổi Mão thêm phần thuận lợi, sự nghiệp hanh thông.

Người tuổi Mão có thể chọn cây trầu bà trồng thủy sinh để gia tăng thêm nguồn năng lượng tích cực.

Tuổi Thìn

Phong thủy cho biết, để hỗ trợ cho con đường công danh, trầu bà đế vương vàng là lựa chọn hoàn hảo cho người tuổi này. Loại cây này vừa có màu vàng thuộc hành Thổ, hợp với bản mệnh, vừa mang vẻ ngoài sang trọng, tượng trưng cho quyền uy và phú quý.

Đặt một chậu trầu bà đế vương vàng trong phòng khách hoặc phòng làm việc sẽ giúp người tuổi Thìn củng cố địa vị và thu hút tài lộc.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh của người tuổi Tỵ là Hỏa. Theo nguyên lý Ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, vì vậy người tuổi Tỵ nên trồng các loại cây như trầu bà cẩm thạch, trầu bà xanh lá nhạt hay trầu bà neon sẽ hỗ trợ rất tốt cho bản mệnh người tuổi Tỵ, mang lại may mắn và sự bình an trong cuộc sống.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 3.

Trầu bà neon sẽ hỗ trợ rất tốt cho bản mệnh người tuổi Tỵ.

Tuổi Ngọ

Trong phong thủy, cây trầu bà được xem là rất hợp với người tuổi Ngọ, giúp họ giữ được tài lộc, tránh hao tổn.

Các loại trầu bà có màu xanh (Mộc sinh Hỏa) hoặc các loại có viền, đốm màu vàng, trắng (hành Kim, tượng trưng cho tiền tài) đều là những lựa chọn phù hợp cho người tuổi này.

Tuổi Mùi

Để tăng thêm sự quyết đoán và may mắn trên con đường sự nghiệp, người tuổi Mùi nên trồng một chậu trầu bà đế vương.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 4.

Để tăng thêm sự quyết đoán và may mắn trên con đường sự nghiệp, người tuổi Mùi nên trồng một chậu trầu bà đế vương.

Để đạt hiệu quả phong thủy tốt nhất, người tuổi Mùi nên chọn chậu cây có màu sắc thuộc hành Hỏa như đỏ, cam, tím để được tương sinh (Hỏa sinh Thổ).

Tuổi Thân

Trầu bà sữa, trầu bà cẩm thạch hay trầu bà vàng chanh (neon) là những lựa chọn tuyệt vời cho người tuổi Thân.

Theo phong thủy, những màu sắc như trắng, vàng thuộc hành Kim sẽ tương hợp với bản mệnh, mang lại may mắn, đồng thời giúp họ bình tĩnh và sáng suốt hơn khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi bật với sự chăm chỉ, cần mẫn và có trách nhiệm. Tuy nhiên, họ lại thường gặp phải tình trạng tiêu hao tiền của không mong muốn.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 5.

Phong thủy cho hay, để khắc phục điều này, người tuổi Dậu nên trồng trầu bà cẩm thạch hoặc các loại trầu bà có màu nâu, vàng (thuộc hành Thổ) trong chậu đất.

Phong thủy cho hay, để khắc phục điều này, người tuổi Dậu nên trồng trầu bà cẩm thạch hoặc các loại trầu bà có màu nâu, vàng trong chậu đất. Sự kết hợp này giúp họ giữ được tiền của và kích hoạt tài khí.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến với sự trung thành, chính trực và tốt bụng. Một chậu trầu bà đế vương xanh đặt trong chậu có màu sắc của hành Hỏa (đỏ, hồng, tím) sẽ là một vật phẩm phong thủy hữu ích cho người tuổi này.

Sự kết hợp giữa Hỏa với Thổ sẽ giúp người tuổi Tuất có một cuộc sống bình an, công việc thuận lợi và các mối quan hệ hài hòa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường hiền lành, nhân hậu và có cuộc sống an nhàn. Để tăng cường may mắn và tài lộc, họ nên chọn các loại trầu bà có màu trắng hoặc vàng (thuộc hành Kim) vì Kim sinh Thủy.

Cây trầu bà hợp tuổi nào theo 12 con giáp? - Ảnh 6.

Trầu bà lụa trắng hay trầu bà vàng sẽ là lựa chọn tuyệt vời, giúp con đường tài vận của người tuổi Hợi thêm phần hanh thông.

Trầu bà lụa trắng hay trầu bà vàng sẽ là lựa chọn tuyệt vời, giúp con đường tài vận của người tuổi Hợi thêm phần hanh thông.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủĐây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

