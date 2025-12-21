Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?

Chủ nhật, 07:00 21/12/2025 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngoài việc xem xét theo tuổi, việc lựa chọn cây trầu bà theo mệnh Ngũ hành cũng là một yếu tố quan trọng để phát huy tối đa công dụng phong thủy.

Mệnh Kim

Người mệnh Kim nên ưu tiên các loại trầu bà có lá mang sắc trắng hoặc vàng như trầu bà sữa, trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch.

Đây là những màu sắc thuộc hành Kim, tạo sự tương hợp. Đồng thời, bạn nên sử dụng chậu cây màu nâu, vàng đất (thuộc hành Thổ) để tạo ra mối quan hệ tương sinh (Thổ sinh Kim), giúp thu hút vượng khí.

Mệnh Mộc

Mệnh Mộc được xem là bản mệnh hợp nhất với cây trầu bà. Người mệnh này có thể trồng hầu hết các loại trầu bà, nhưng phù hợp nhất vẫn là các loại có màu xanh lá cây thuần túy như trầu bà xanh truyền thống hay trầu bà đế vương xanh.

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành? - Ảnh 1.

Mệnh Mộc được xem là bản mệnh hợp nhất với cây trầu bà.

Phong thủy cho biết, để tăng thêm may mắn, bạn nên trồng cây trong chậu màu đen hoặc xanh nước biển (thuộc hành Thủy) vì Thủy sinh Mộc.

Mệnh Thủy

Người mệnh Thủy cũng rất hợp trồng cây trầu bà, đặc biệt là các phương pháp trồng thủy sinh. Bạn nên chọn các loại trầu bà có lá xanh đậm hoặc có các đốm, viền màu trắng (thuộc hành Kim). 

Mối quan hệ Kim sinh Thủy sẽ giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.

Mệnh Hỏa

Mệnh Hỏa cũng là một trong các mệnh hợp với cây trầu bà. Người thuộc mệnh này nên chọn các loại trầu bà có sắc xanh lá cây (thuộc hành Mộc) vì Mộc sinh Hỏa.

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành? - Ảnh 2.

Trầu bà có chấm đỏ, hồng cũng là lựa chọn tốt cho người mệnh Hỏa.

Các loại trầu bà có chấm đỏ, hồng cũng là lựa chọn tốt cho người mệnh Hỏa. Chậu cây màu xanh lục sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để hỗ trợ cho bản mệnh Hỏa.

Mệnh Thổ

Theo phong thủy, người mệnh Thổ có thể trồng trầu bà để tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ và sự ổn định trong công việc.

Bạn nên chọn các loại trầu bà được trồng trong đất và sử dụng chậu có màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc hành Hỏa). Quan hệ tương sinh Hỏa sinh Thổ sẽ giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực nhất.

Cách đặt cây trầu bà để kích hoạt tài lộc và may mắn

Việc chọn đúng cây thôi chưa đủ, vị trí đặt cây cũng đóng vai trò quyết định trong việc kích hoạt năng lượng phong thủy.

Đặt ở hướng Đông Nam

Trong phong thủy, hướng Đông Nam thuộc cung Tài Lộc và mang hành Mộc. Đây được xem là hướng lý tưởng nhất để đặt cây trầu bà.

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành? - Ảnh 3.

Đặt một chậu cây xanh tốt ở vị trí này sẽ giúp kích hoạt mạnh mẽ cung tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn về tiền bạc cho gia chủ.

Đặt một chậu cây xanh tốt ở vị trí này sẽ giúp kích hoạt mạnh mẽ cung tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn về tiền bạc cho gia chủ.

Đặt ở hướng Bắc

Hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, mang hành Thủy. Đặt cây trầu bà (hành Mộc) ở hướng này sẽ tạo ra thế Thủy sinh Mộc, rất tốt cho con đường học vấn và sự nghiệp.

Năng lượng từ cây sẽ giúp bạn có thêm sự minh mẫn, sáng tạo và gặp nhiều thuận lợi trên con đường thăng tiến.

Tránh đặt gần khu vực lửa hoặc bếp

Khu vực bếp nấu thuộc hành Hỏa. Theo Ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là Mộc sẽ bị suy yếu đi để làm Hỏa mạnh lên. Do đó, đặt cây trầu bà ở gần bếp có thể làm tiêu hao năng lượng tốt của cây, không có lợi cho vận khí chung của ngôi nhà.

Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành? - Ảnh 4.

Khu vực bếp nấu thuộc hành Hỏa. Theo Ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là Mộc sẽ bị suy yếu đi để làm Hỏa mạnh lên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt cây ở phòng khách, trên bàn làm việc để giúp nâng cao vận khí, giảm căng thẳng và thu hút năng lượng tích cực. Đặt cây gần cửa chính hoặc lối ra vào cũng là một cách để chào đón tài lộc và may mắn vào nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủĐây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

Những cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách khiến nhà cửa ấm áp

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

Cùng chuyên mục

Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành

Xem ngày, giờ đẹp tuần mới 22/12 - 28/12: Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành

- 35 giây trước

GĐXH – Xem khung giờ động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 22/12 - 28/12, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có lời khuyên dưới đây.

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

- 15 giờ trước

GĐXH - Trên thực tế, có những điều cấm kỵ về phong thủy đối với một số đồ vật để trong nhà. Tất cả có trong bài viết sau.

Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ

Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ

- 17 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ nhà cố định thì phong thủy cũng cố định. Nhưng thực tế, dòng khí luôn thay đổi theo tháng do ảnh hưởng của tiết khí và phi tinh. Vì vậy, mỗi tháng mang một năng lượng khác nhau, có thể tốt hoặc xấu.

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

Cây trầu bà hợp những tuổi nào trong 12 con giáp

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.

Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn

Mùng 1 tháng 11 âm lịch ngày mai: Giờ đẹp thắp hương và những điều nên kiêng để cả tháng may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH – Quan niệm mùng 1 đầu tháng là thời điểm khởi khí – khai lộc, có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và công việc trong cả tháng. Việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1, hướng xuất hành và đặc biệt chú ý những điều kiêng kỵ này sẽ giúp một tháng mới hanh thông.

Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ

Lý do sau khi tắm xong phải đóng cửa phòng tắm và mẹo để phòng tắm luôn khô ráo, sạch sẽ

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

Bí quyết dọn nhà sạch sẽ nhanh, gọn, nhẹ trước Giáng sinh

- 2 ngày trước

GĐXH - Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước các dịp lễ trong năm là điều vô cùng quan trọng. Dịp lễ giáng sinh cũng không ngoại lệ bởi đây là ngày mà người thân trong nhà quây quần bên nhau.

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

- 2 ngày trước

GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

Những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn nên chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà

- 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn có thể lựa chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến bàn làm việc hay thậm chí là nhà vệ sinh.

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

Đây là lý do nhà giàu trồng cây trầu bà trong phòng ngủ

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Xem nhiều

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

Tại sao nhà đối diện xây cổng cao hơn nhà mình lại gọi là ‘Bạch Hổ mở miệng’?

GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Cây trầu không trồng ở vị trí này tại nhà đem lại tài lộc, may mắn, bình an và hạnh phúc

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Vị trí đại kỵ không nên treo đồng hồ tránh ảnh hưởng tới gia đạo

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Vị trí 'đại kỵ' phong thủy không nên treo lịch năm mới 2026

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

Những kiêng kỵ kiểu cổng nhà nên tránh khi xây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top