Cây trầu bà hợp mệnh nào trong ngũ hành?
GĐXH - Ngoài việc xem xét theo tuổi, việc lựa chọn cây trầu bà theo mệnh Ngũ hành cũng là một yếu tố quan trọng để phát huy tối đa công dụng phong thủy.
Mệnh Kim
Người mệnh Kim nên ưu tiên các loại trầu bà có lá mang sắc trắng hoặc vàng như trầu bà sữa, trầu bà vàng, trầu bà cẩm thạch.
Đây là những màu sắc thuộc hành Kim, tạo sự tương hợp. Đồng thời, bạn nên sử dụng chậu cây màu nâu, vàng đất (thuộc hành Thổ) để tạo ra mối quan hệ tương sinh (Thổ sinh Kim), giúp thu hút vượng khí.
Mệnh Mộc
Mệnh Mộc được xem là bản mệnh hợp nhất với cây trầu bà. Người mệnh này có thể trồng hầu hết các loại trầu bà, nhưng phù hợp nhất vẫn là các loại có màu xanh lá cây thuần túy như trầu bà xanh truyền thống hay trầu bà đế vương xanh.
Phong thủy cho biết, để tăng thêm may mắn, bạn nên trồng cây trong chậu màu đen hoặc xanh nước biển (thuộc hành Thủy) vì Thủy sinh Mộc.
Mệnh Thủy
Người mệnh Thủy cũng rất hợp trồng cây trầu bà, đặc biệt là các phương pháp trồng thủy sinh. Bạn nên chọn các loại trầu bà có lá xanh đậm hoặc có các đốm, viền màu trắng (thuộc hành Kim).
Mối quan hệ Kim sinh Thủy sẽ giúp người mệnh Thủy nhận được nhiều may mắn và thuận lợi trong cuộc sống.
Mệnh Hỏa
Mệnh Hỏa cũng là một trong các mệnh hợp với cây trầu bà. Người thuộc mệnh này nên chọn các loại trầu bà có sắc xanh lá cây (thuộc hành Mộc) vì Mộc sinh Hỏa.
Các loại trầu bà có chấm đỏ, hồng cũng là lựa chọn tốt cho người mệnh Hỏa. Chậu cây màu xanh lục sẽ là sự kết hợp hoàn hảo để hỗ trợ cho bản mệnh Hỏa.
Mệnh Thổ
Theo phong thủy, người mệnh Thổ có thể trồng trầu bà để tăng cường sự hài hòa trong các mối quan hệ và sự ổn định trong công việc.
Bạn nên chọn các loại trầu bà được trồng trong đất và sử dụng chậu có màu đỏ, cam, hồng, tím (thuộc hành Hỏa). Quan hệ tương sinh Hỏa sinh Thổ sẽ giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực nhất.
Cách đặt cây trầu bà để kích hoạt tài lộc và may mắn
Việc chọn đúng cây thôi chưa đủ, vị trí đặt cây cũng đóng vai trò quyết định trong việc kích hoạt năng lượng phong thủy.
Đặt ở hướng Đông Nam
Trong phong thủy, hướng Đông Nam thuộc cung Tài Lộc và mang hành Mộc. Đây được xem là hướng lý tưởng nhất để đặt cây trầu bà.
Đặt một chậu cây xanh tốt ở vị trí này sẽ giúp kích hoạt mạnh mẽ cung tài lộc, mang lại sự thịnh vượng và may mắn về tiền bạc cho gia chủ.
Đặt ở hướng Bắc
Hướng Bắc thuộc cung Quan Lộc, mang hành Thủy. Đặt cây trầu bà (hành Mộc) ở hướng này sẽ tạo ra thế Thủy sinh Mộc, rất tốt cho con đường học vấn và sự nghiệp.
Năng lượng từ cây sẽ giúp bạn có thêm sự minh mẫn, sáng tạo và gặp nhiều thuận lợi trên con đường thăng tiến.
Tránh đặt gần khu vực lửa hoặc bếp
Khu vực bếp nấu thuộc hành Hỏa. Theo Ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là Mộc sẽ bị suy yếu đi để làm Hỏa mạnh lên. Do đó, đặt cây trầu bà ở gần bếp có thể làm tiêu hao năng lượng tốt của cây, không có lợi cho vận khí chung của ngôi nhà.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt cây ở phòng khách, trên bàn làm việc để giúp nâng cao vận khí, giảm căng thẳng và thu hút năng lượng tích cực. Đặt cây gần cửa chính hoặc lối ra vào cũng là một cách để chào đón tài lộc và may mắn vào nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
