Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ

Trường khí thời gian luôn xoay chuyển

Phong thủy là sự tổng hòa giữa ba yếu tố: Thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Trong đó, thiên thời chính là phần thay đổi mạnh nhất theo từng tháng. Mỗi tháng âm lịch mang theo một dạng khí riêng, tương tác trực tiếp với khí trường trong nhà.

Những vị trí vốn tốt có thể tạm thời suy yếu; những khu vực xấu có thể nặng hơn hoặc nhẹ đi theo thời vận tháng. Chính vì vậy, gia chủ nên cập nhật phong thủy theo tháng để biết: Góc nào cần kích hoạt để tăng tài lộc. Góc nào tạm thời nên hạn chế sử dụng. Khu vực nào dễ gây ốm đau, bất hòa nếu không hóa giải kịp thời.

Cửu tinh lưu nguyệt thay đổi mỗi tháng

Phong thủy Huyền Không vận hành dựa trên Cửu tinh - 9 ngôi sao luân chuyển theo năm và theo tháng. Trong đó: Cửu tinh lưu niên ảnh hưởng cả năm. Cửu tinh lưu nguyệt ảnh hưởng từng tháng.

Mỗi tháng, 9 sao này "bay" vào vị trí khác nhau.Ví dụ: Sao Bát Bạch (tài lộc) nhập cửa dẫ tới vận tài sáng, kinh doanh thuận.

Sao Nhị Hắc (bệnh tật) bay vào phòng ngủ → dễ mệt mỏi, căng thẳng. Sao Ngũ Hoàng (đại hạn) nhập bếp khiến gia đạo có thể dễ xảy ra xung đột.

Chính sự dịch chuyển này là nguyên nhân khiến phong thủy thay đổi theo từng tháng, đòi hỏi gia chủ phải theo dõi để điều chỉnh kịp thời.

Tiết khí - ngũ hành của tháng tác động mạnh lên tổng thể ngôi nhà

Mỗi tháng ứng với một tiết khí và một ngũ hành riêng. Ngũ hành của tháng có thể: Hỗ trợ hoặc khắc mệnh gia chủ. Tương sinh hoặc tương khắc với hướng nhà. Kích hoạt hoặc triệt tiêu một số khu vực trong nhà.

Một bố cục phong thủy tốt phải hài hòa với tiết khí - điều này thay đổi theo từng tháng, không cố định.

Ví dụ: Tháng mang Hỏa mạnh có thể dễ gây nóng nảy, mất hòa khí. Tháng hành Kim vượng có thể dễ phát sinh tranh chấp, thị phi. Tháng hành Mộc nhiều ảnh hưởng gan, khí huyết các thành viên. Một bố cục phong thủy tốt phải hài hòa với tiết khí - điều này thay đổi theo từng tháng, không cố định.

Can chi từng tháng tạo nên vận cát - hung riêng

Mỗi tháng âm lịch đều có thiên can địa chi riêng (Giáp, Ất, Bính… Tý, Sửu, Dần…). Can chi này tạo ra trường khí đặc trưng, ảnh hưởng đến: Mệnh từng người trong nhà. Hoạt động kinh doanh.Việc cưới hỏi, xây sửa. Hợp tác - ký kết. Sức khỏe và tinh thần

Tháng hợp tuổi gia chủ thì mọi việc thuận. Tháng xung tuổi thì dễ gặp trở ngại, nên thận trọng hơn.

Vận khí mỗi người cũng thay đổi theo tháng

Ngay cả khi phong thủy nhà ở không thay đổi, vận cá nhân của các thành viên lại thay đổi theo tháng. Khi vận cá nhân và khí của ngôi nhà giao hòa, sẽ tạo ra: Tháng may mắn, cầu tài dễ. Tháng dễ xảy ra xung đột, bất hòa.

Tháng nên chỉnh sửa phòng ốc. Tháng cần hóa giải các vị trí xấu. Vì vậy, phong thủy theo tháng luôn được các thầy phong thủy xem xét cùng với lá số mỗi người trong nhà.

Tại sao nên xem phong thủy theo từng tháng?

Việc cập nhật phong thủy hàng tháng giúp gia chủ: Hóa giải kịp thời các vị trí có sao xấu nhập cung.

Biết khu vực nào cần giữ yên, khu vực nào nên kích hoạt. Lựa chọn thời điểm thuận lợi để khai trương, ký hợp đồng, sửa chữa nhà. Giữ cho gia đạo an yên, tránh thị phi. Thu hút vận tài lộc – quý nhân vào đúng thời điểm vượng khí.

