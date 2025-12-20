Đây là lý do vì sao phong thủy nhà ở lại thay đổi theo từng tháng, ảnh hưởng đến gia chủ
GĐXH - Nhiều người nghĩ nhà cố định thì phong thủy cũng cố định. Nhưng thực tế, dòng khí luôn thay đổi theo tháng do ảnh hưởng của tiết khí và phi tinh. Vì vậy, mỗi tháng mang một năng lượng khác nhau, có thể tốt hoặc xấu.
Trường khí thời gian luôn xoay chuyển
Phong thủy là sự tổng hòa giữa ba yếu tố: Thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Trong đó, thiên thời chính là phần thay đổi mạnh nhất theo từng tháng. Mỗi tháng âm lịch mang theo một dạng khí riêng, tương tác trực tiếp với khí trường trong nhà.
Những vị trí vốn tốt có thể tạm thời suy yếu; những khu vực xấu có thể nặng hơn hoặc nhẹ đi theo thời vận tháng. Chính vì vậy, gia chủ nên cập nhật phong thủy theo tháng để biết: Góc nào cần kích hoạt để tăng tài lộc. Góc nào tạm thời nên hạn chế sử dụng. Khu vực nào dễ gây ốm đau, bất hòa nếu không hóa giải kịp thời.
Cửu tinh lưu nguyệt thay đổi mỗi tháng
Phong thủy Huyền Không vận hành dựa trên Cửu tinh - 9 ngôi sao luân chuyển theo năm và theo tháng. Trong đó: Cửu tinh lưu niên ảnh hưởng cả năm. Cửu tinh lưu nguyệt ảnh hưởng từng tháng.
Mỗi tháng, 9 sao này "bay" vào vị trí khác nhau.Ví dụ: Sao Bát Bạch (tài lộc) nhập cửa dẫ tới vận tài sáng, kinh doanh thuận.
Sao Nhị Hắc (bệnh tật) bay vào phòng ngủ → dễ mệt mỏi, căng thẳng. Sao Ngũ Hoàng (đại hạn) nhập bếp khiến gia đạo có thể dễ xảy ra xung đột.
Chính sự dịch chuyển này là nguyên nhân khiến phong thủy thay đổi theo từng tháng, đòi hỏi gia chủ phải theo dõi để điều chỉnh kịp thời.
Tiết khí - ngũ hành của tháng tác động mạnh lên tổng thể ngôi nhà
Mỗi tháng ứng với một tiết khí và một ngũ hành riêng. Ngũ hành của tháng có thể: Hỗ trợ hoặc khắc mệnh gia chủ. Tương sinh hoặc tương khắc với hướng nhà. Kích hoạt hoặc triệt tiêu một số khu vực trong nhà.
Ví dụ: Tháng mang Hỏa mạnh có thể dễ gây nóng nảy, mất hòa khí. Tháng hành Kim vượng có thể dễ phát sinh tranh chấp, thị phi. Tháng hành Mộc nhiều ảnh hưởng gan, khí huyết các thành viên. Một bố cục phong thủy tốt phải hài hòa với tiết khí - điều này thay đổi theo từng tháng, không cố định.
Can chi từng tháng tạo nên vận cát - hung riêng
Mỗi tháng âm lịch đều có thiên can địa chi riêng (Giáp, Ất, Bính… Tý, Sửu, Dần…). Can chi này tạo ra trường khí đặc trưng, ảnh hưởng đến: Mệnh từng người trong nhà. Hoạt động kinh doanh.Việc cưới hỏi, xây sửa. Hợp tác - ký kết. Sức khỏe và tinh thần
Tháng hợp tuổi gia chủ thì mọi việc thuận. Tháng xung tuổi thì dễ gặp trở ngại, nên thận trọng hơn.
Vận khí mỗi người cũng thay đổi theo tháng
Ngay cả khi phong thủy nhà ở không thay đổi, vận cá nhân của các thành viên lại thay đổi theo tháng. Khi vận cá nhân và khí của ngôi nhà giao hòa, sẽ tạo ra: Tháng may mắn, cầu tài dễ. Tháng dễ xảy ra xung đột, bất hòa.
Tháng nên chỉnh sửa phòng ốc. Tháng cần hóa giải các vị trí xấu. Vì vậy, phong thủy theo tháng luôn được các thầy phong thủy xem xét cùng với lá số mỗi người trong nhà.
Tại sao nên xem phong thủy theo từng tháng?
Việc cập nhật phong thủy hàng tháng giúp gia chủ: Hóa giải kịp thời các vị trí có sao xấu nhập cung.
Biết khu vực nào cần giữ yên, khu vực nào nên kích hoạt. Lựa chọn thời điểm thuận lợi để khai trương, ký hợp đồng, sửa chữa nhà. Giữ cho gia đạo an yên, tránh thị phi. Thu hút vận tài lộc – quý nhân vào đúng thời điểm vượng khí.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
GĐXH - Mỗi con giáp mang một bản mệnh Ngũ hành khác nhau. Việc lựa chọn loại cây trầu bà có màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ tạo ra sự tương sinh, hỗ trợ cho vận trình của người đó.
GĐXH – Quan niệm mùng 1 đầu tháng là thời điểm khởi khí – khai lộc, có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và công việc trong cả tháng. Việc chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1, hướng xuất hành và đặc biệt chú ý những điều kiêng kỵ này sẽ giúp một tháng mới hanh thông.
GĐXH - Sau khi tắm xong, nhiều người có thói quen mở cửa phòng tắm để "cho khô nhanh", nghĩ rằng hơi nước sẽ thoát ra ngoài, giúp hạn chế ẩm mốc. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến.
GĐXH - Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước các dịp lễ trong năm là điều vô cùng quan trọng. Dịp lễ giáng sinh cũng không ngoại lệ bởi đây là ngày mà người thân trong nhà quây quần bên nhau.
GĐXH - Cổng nhà là bộ mặt của ngôi nhà, là nơi đón và dẫn khí vào trong nhà. Do đó, khi làm cổng nhà, cần tuân thủ những nguyên tắc và kiêng kỵ nhất định để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tăng tài lộc, vận may.
GĐXH - Dưới đây là danh sách chi tiết những loại cây chịu bóng tối cực tốt mà bạn có thể lựa chọn để mang thiên nhiên vào từng góc nhỏ trong nhà, từ phòng khách, phòng ngủ đến bàn làm việc hay thậm chí là nhà vệ sinh.
GĐXH - Việc đưa cây xanh vào không gian sống đang là một xu hướng được nhiều người yêu thích, đặc biệt trong phòng ngủ. Trong số rất nhiều lựa chọn, cây trầu bà luôn là một trong những cái tên được nhắc đến đầu tiên.
GĐXH - Khi hàng xóm xây cổng cao hơn nhà mình, phong thủy có thể ảnh hưởng đến vận khí và tài lộc.
GĐXH - Cây thông Noel chính là tượng trưng cho hình ảnh mùa Giáng sinh sắp đến gần. Các gia đình thường bố trí cây thông Noel tại vị trí quan trọng là phòng khách. Cùng tìm hiểu phong cách trang trí cây thông Noel dành cho phòng khách dưới đây.
GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.
