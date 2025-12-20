Đại kỵ trong phong thủy khiến gia chủ hao tài tốn của

Treo quá nhiều gương trong nhà

Trong phong thủy, gương là vật dụng dễ thu hút linh hồn ma quỷ. Treo quá nhiều gương trong nhà khiến vợ chồng khó hòa thuận, hay ốm đau, tiêu hoang, gây hao tài, tốn của.

Ngoài ra, bạn chú ý không treo gương ở vị trí đối diện với cửa ra vào. Treo gương ở vị trí này khiến Thần tài bị xua đuổi, không thể vào nhà.

Cửa thông nhau

Cửa chính và cửa hậu cùng nằm trên đường thẳng dễ gây tài lộc tiêu tán, hao tài tốn của. Nếu đã lỡ thiết kế nhà như thế này, bạn nên đặt thêm vật chắn như tấm bình phong ở giữa hai cửa để giảm bớt phần nào xui xẻo.

Cửa chính và cửa hậu cùng nằm trên đường thẳng dễ gây tài lộc tiêu tán, hao tài tốn của.

Đặt ô trong phòng khách

Phòng khách là nơi cả nhà sum họp sau khi trở về, thường tràn ngập tiếng cười, nếu đặt ô trong đó sẽ phá hoại sự vẹn toàn của căn phòng, phá vỡ sự hòa thuận, đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Nếu để tình trạng này kéo dài dễ dẫn đến mâu thuẫn, xung đột giữa các thành viên trong gia đình.

Các thành viên trong gia đình cũng sẽ thỉnh thoảng xảy ra cãi vã hoặc bạo lực lạnh, mối quan hệ với nhau sẽ trở nên yếu ớt hơn, cả nhà sẽ trở nên ly tán. Vì vậy không nên đặt ô trong phòng khách.

Tránh mở cửa thấy cầu thang

Phong thủy cho biết, mở cửa thấy cầu thang là đại kỵ phong thủy, gây hao tài, tốn của. Với kiểu thiết kế này sẽ khiến năng lượng phong thủy xộc vào nhà bất ngờ, tập trung không bình thường. Điều đó làm căn nhà bị nhiễu khí, gia đình không ngừng sa sút về sức khỏe và tiền bạc.

Phong thủy cho biết, mở cửa thấy cầu thang là đại kỵ phong thủy, gây hao tài, tốn của.

Nếu không thể thay đổi thiết kế của căn nhà, bạn nên đặt một tấm bình phong chắn giữa cửa với cầu thang để năng lượng tản ra hai bên và không xộc thẳng vào nhà.

Tránh mở cửa thấy tủ lạnh

Tủ lạnh được xem là kho của trong gia đình. Do đó, không nên đặt tủ lạnh đối diện cửa chính. Khi vừa mở cửa thấy tủ lạnh sẽ khiến gia đình lận đận, làm ăn vất vả nhưng mãi không giàu lên, kết quả không như ý muốn.

Chưa kể, việc đặt cửa chính và tủ lạnh như vậy còn làm ảnh hưởng tới sức khỏe và các mối quan hệ, dễ bị người khác hãm hại, nói xấu sau lưng. Tủ lạnh tốt nhất nên để ở góc nhà.

Quá nhiều cửa sổ trong phòng ngủ

Nhiều cửa sổ trong phòng ngủ dễ gây chuyện thị phi ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm cũng như công việc của của hai vợ chồng. Bạn nên xem xét đến yếu tố này trước khi mua một căn nhà mới.

Nhiều cửa sổ trong phòng ngủ dễ gây chuyện thị phi ngoài ý muốn, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm cũng như công việc của của hai vợ chồng.

Để két sắt đối diện cửa ra vào

Để két sắt ở vị trí lộ liễu, dễ nhìn thấy là sai lầm phong thủy bạn cần tránh. Để két sắt ở vị này khiến tài lộc hao tán.

Kiêng trồng cây quá to, tán rộng trước cửa chính

Trong phong thủy, một số loại cây xanh có tác dụng hút tài lộc, xua đuổi chuyện không may. Tuy nhiên, đặt cây không đúng vị trí sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến gia chủ.

Nhiều gia đình trồng cây xanh, to, tán rộng trước cửa để tạo bóng mát, giúp không khí trong lành.

Theo phong thủy, các loại cây to, tán rộng, trồng trước cửa sẽ chắn đi phần lớn ánh sáng và gió khiến ngôi nhà bị u ám, âm khí phát triển mạnh, không tốt cho sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ.

Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.