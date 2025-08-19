Mới nhất
Phòng the

Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạn

Thứ ba, 15:28 19/08/2025 | Phòng the
GĐXH - Người ta thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới thích được hôn và vuốt ve ở vòng một. Nhưng thực tế, nam giới cũng sở hữu những “vùng nhạy cảm” mà đôi khi chị em vô tình bỏ qua. Và bất ngờ thay, một trong số đó lại chính là ngực và vùng bụng dưới của chàng.

Vùng da mỏng – nơi ẩn náu của cảm xúc

Theo các chuyên gia tình dục học, vùng ngực và bụng dưới của nam giới có rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Khi được chạm, vuốt ve hoặc hôn nhẹ, những tín hiệu khoái cảm sẽ truyền về não, kích hoạt sự hưng phấn mạnh mẽ. “Đừng nghĩ rằng nam giới chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Sự đa dạng trong kích thích cơ thể khiến khoái cảm trở nên trọn vẹn hơn,” tiến sĩ Gloria Brame nhấn mạnh.

Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những “khu vực quen thuộc”, chị em hãy thử mở rộng “bản đồ khoái cảm” bằng cách chạm, hôn, hoặc vuốt ve quanh ngực và bụng của chàng. Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những động tác nhỏ – hiệu quả lớn

Một nụ hôn êm ái trên vùng ngực, vài đường lưỡi nghịch ngợm hoặc chỉ một ngón tay di chuyển nhẹ nhàng cũng đủ khiến chàng rùng mình vì sung sướng. Đặc biệt, khi bạn dùng lòng bàn tay chà nhẹ lên bụng dưới theo vòng tròn, rồi kéo dài nhịp điệu từ bụng tới ngực, cảm giác dồn nén sẽ khiến anh ấy “muốn nổ tung”.

Chuyên gia tình dục Ian Kerner từng nói: “Khoái cảm không chỉ đến từ cơ quan sinh dục, mà còn đến từ cách bạn biến toàn bộ cơ thể thành một cuộc phiêu lưu". Và điều đó hoàn toàn đúng.

Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức &quot;tắt lịm&quot; Đối phương đang say đắm, bạn chỉ cần mắc lỗi này… cảm xúc lập tức 'tắt lịm'

GĐXH - Có những điều tưởng như vô hại khi buột miệng nói ra, nhưng lại có sức mạnh dập tắt ngọn lửa ham muốn nhanh đến mức khó tin. Một trong số đó là… nhắc đến mối quan hệ cũ.

Phương Nghi (t/h)
