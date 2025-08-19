Những vị trí bất ngờ khiến chàng 'nổ tung' vì bạn

Vùng da mỏng – nơi ẩn náu của cảm xúc

Theo các chuyên gia tình dục học, vùng ngực và bụng dưới của nam giới có rất nhiều dây thần kinh cảm giác. Khi được chạm, vuốt ve hoặc hôn nhẹ, những tín hiệu khoái cảm sẽ truyền về não, kích hoạt sự hưng phấn mạnh mẽ. “Đừng nghĩ rằng nam giới chỉ tập trung vào một điểm duy nhất. Sự đa dạng trong kích thích cơ thể khiến khoái cảm trở nên trọn vẹn hơn,” tiến sĩ Gloria Brame nhấn mạnh.

Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những “khu vực quen thuộc”, chị em hãy thử mở rộng “bản đồ khoái cảm” bằng cách chạm, hôn, hoặc vuốt ve quanh ngực và bụng của chàng. Kết quả sẽ khiến bạn bất ngờ.

Ảnh minh họa

Những động tác nhỏ – hiệu quả lớn

Một nụ hôn êm ái trên vùng ngực, vài đường lưỡi nghịch ngợm hoặc chỉ một ngón tay di chuyển nhẹ nhàng cũng đủ khiến chàng rùng mình vì sung sướng. Đặc biệt, khi bạn dùng lòng bàn tay chà nhẹ lên bụng dưới theo vòng tròn, rồi kéo dài nhịp điệu từ bụng tới ngực, cảm giác dồn nén sẽ khiến anh ấy “muốn nổ tung”.

Chuyên gia tình dục Ian Kerner từng nói: “Khoái cảm không chỉ đến từ cơ quan sinh dục, mà còn đến từ cách bạn biến toàn bộ cơ thể thành một cuộc phiêu lưu". Và điều đó hoàn toàn đúng.