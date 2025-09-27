Những yếu tố bất thường của cơn bão số 10

Bão số 10 mạnh lên khi di chuyển vào gần bờ

Chiều ngày 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn biến của cơn bão số 10 và các dự báo mới nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão số 10 sẽ gây đợt mưa rất lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ông Hoàng Phúc Lâm , Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

"Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết,

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28-9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trả lời báo chí về diễn biến bão số 10 chiều ngày 27/9.

Dự báo tác động của bão trên đất liền, về gió mạnh từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ nay đến 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Nói về các yếu tố bất thường của cơn bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu; Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ; Trên đất liền, từ chiều 28/9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị - Thanh Hóa.

Ứng phó phòng chống bão số 10

Bão số 10 gây ra đợt mưa rất lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế gió mạnh dần lên cấp 6- 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, để ứng phó với bão số 10, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh khi có bão/áp thấp nhiệt đới. Luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về hoạt động của các cơn bão trên khu vực Biển Đông.

Người dân cần cập nhật thông tin dự báo qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển...

Từ chiều tối ngày 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.