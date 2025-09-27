Những yếu tố bất thường của cơn bão số 10
Bão số 10 đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu; Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ.
Bão số 10 mạnh lên khi di chuyển vào gần bờ
Chiều ngày 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tổ chức họp báo cung cấp thông tin về diễn biến của cơn bão số 10 và các dự báo mới nhất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.
Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Ông Hoàng Phúc Lâm , Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
"Hoàn lưu bão rộng, vành mây phía tây của bão gây mưa sớm. Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết,
Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.
Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Đối với khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), dự báo từ gần sáng ngày 28-9, gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.
Dự báo tác động của bão trên đất liền, về gió mạnh từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Từ nay đến 30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.
Nói về các yếu tố bất thường của cơn bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão đi nhanh, hoàn lưu trước bão gây mưa từ xa, quá trình di chuyển vào đất liền ít bị suy yếu; Mưa lớn xảy ra trước, ngay từ chiều tối nay. Mưa dịch dần từ Quảng Ngãi ra Bắc Bộ; Trên đất liền, từ chiều 28/9, gió bão sẽ mạnh dần lên trên khu vực Quảng Trị - Thanh Hóa.
Ứng phó phòng chống bão số 10
Bão số 10 gây ra đợt mưa rất lớn cho các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.
Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Tp.Huế gió mạnh dần lên cấp 6- 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo, để ứng phó với bão số 10, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền và chủ động triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh khi có bão/áp thấp nhiệt đới. Luôn cảnh giác, theo dõi sát các dự báo, cảnh báo về hoạt động của các cơn bão trên khu vực Biển Đông.
Người dân cần cập nhật thông tin dự báo qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo của chính quyền địa phương về các biện pháp phòng chống bão, kế hoạch di dân, cấm biển...
Từ chiều tối ngày 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.
Hoàn lưu trước bão số 10 gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung
Ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Bualoi, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị mưa lớn, nhiều vùng trũng thấp ngập 0,2-1 m, chia cắt một số thôn bản, tuyến đường.
Tại Thanh Hóa, khoảng 30 thôn bản ở các xã Vạn Xuân, Tân Thành, Tam Thanh... bị chia cắt do mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay. Nặng nhất là xã Xuân Chinh với 9 trong tổng số 14 thôn bị cô lập. Nhiều ngầm tràn trên các tuyến đường liên thôn, liên xã ngập sâu 60-70 cm, có nơi hơn một mét.
Tại Nghệ An, từ đêm 26 đến sáng 27/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trước đây thuộc TP Vinh ngập sâu, giao thông tê liệt. Gần trưa 27/9, trên đường Nguyễn Văn Tố (phường Vinh Phú), nước dâng gần 50 cm khiến ôtô, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ trong dòng nước chảy xiết.
Ảnh hưởng của hoàn lưu trước bão Bualoi, 6 giờ qua Quảng Trị mưa 50-70 mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như Đồng Hới 109 mm, Việt Trung (xã Nam Trạch) 80 mm, Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115 mm. Tại xã Kim Ngân, ngầm 25 trên quốc lộ 9B nước lũ dâng cao khoảng 50-70 cm. Tại xã Trường Sơn, đường từ trung tâm xã vào bản Trung Sơn và Dốc Mây bị ngập hơn 50 cm gây chia cắt...
Lai Châu: Bắt giữ thiếu niên cầm đầu nhóm dùng dao chém người trong đêmPháp luật - 1 phút trước
GĐXH - Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Minh H (17 tuổi) về hành vi "Cố ý gây thương tích" và đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hà Nội: Giải cứu thành công nam sinh viên bị 'bắt cóc online'Pháp luật - 45 phút trước
GĐXH - Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh bị “bắt cóc online”, với những thủ đoạn cơ quan chức năng đã cảnh báo nhiều lần.
Hà Nội: Thanh niên 'ngổ ngáo' cố tình gây sự, đá vào xe máy của người phụ nữ đang dừng đèn đỏĐời sống - 51 phút trước
GĐXH - Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi đến nút giao thì cố tình húc vào xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước...
Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao HòaPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xả ra trên địa bàn xã Giao Hòa (huyện Giao Thủy cũ).
Người dân cần làm gì để chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn?Xã hội - 2 giờ trước
Nghị định 119/2024/NĐ-CP về việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông đang được triển khai rộng rãi. Đến nay, hơn 3 triệu tài khoản đã kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, vẫn còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa thực hiện.
Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khácXã hội - 3 giờ trước
Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.
Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được mở tài khoản ngân hàng là câu hỏi được khá nhiều phụ huynh quan tâm? Dưới đây là thông tin liên quan giúp người dân có thể giải mã câu hỏi này.
Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 8 âm lịch của con giáp tuổi Tý dưới đây. Cùng tìm hiểu biến đổi bất ngờ, cơ hội và thách thức nào đang chờ đón con giáp Tý.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10Xã hội - 3 giờ trước
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.
Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nayXã hội - 3 giờ trước
Lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm.
Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 BualoiThời sự
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.