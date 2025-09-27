Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bão

Thứ bảy, 14:46 27/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ ngày 29/9 (thứ 2).

Ngày 27/9, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các đơn vị lên phương án sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị lên các phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra, thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29/9/2025 (thứ 2) để đảm bảo an toàn.

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão- Ảnh 1.

Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ học trong ngày 29/9 (thứ 2).

Từ thứ 3, ngày 30/9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường và Sở GD&ĐT cho học sinh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết).

Các trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn. Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh...

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão- Ảnh 2.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường/lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.

Liên quan tới việc triển khai công tác ứng phó với bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Hoài Anh đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10.

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải tiến hành di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15h ngày 28/9, đối với khu vực miền núi, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h, ngày 28/9.

Rà soát các phương án phòng, chống bão bảo đảm tối đa an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chủ động sơ tán dân vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, đồng thời bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người dân ở nơi sơ tán.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với tuyến biển, các địa phương phải tiến hành di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15h ngày 28/9, đối với khu vực miền núi, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h, ngày 28/9.

Hiện Thanh Hóa sẵn sàng phương án huy động lực lượng với 186.583 người (chủ yếu là lực lượng quân sự, biên phòng, công an, dân quân tự vệ). Đồng thời chuẩn bị về vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai, chuẩn bị phương án huy động phương tiện... để phòng chống bão.

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để tránh bão- Ảnh 4.

Thanh Hóa sẵn sàng phương án huy động lực lượng với 186.583 người phòng chống bão.

Đồng thời rà soát và có phương án sơ tán 1.722 hộ/7.351 khẩu (sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã) có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét, toàn tỉnh có 6.275 hộ/26.551 khẩu (sinh sống ở 529 thôn, bản/82 xã) có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, chủ yếu là tại các xã miền núi.

Tại các xã, phường vùng ven biển và cửa sông, xác định và có phương án sơ tán 40.830 hộ/169.352 khẩu (sinh sống ở 240 thôn, xóm/17 xã phường) có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có bão.

Các xã, phường vùng đồng bằng, xác định và có phương án sơ tán 46.138 hộ/171.267 khẩu sinh sống ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt...Các phương án ứng phó thiên tai đã được cập nhật, bổ sung, chuẩn bị đầy đủ về bộ máy chỉ huy, lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần, đồng thời có phương án chi viện cho các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây chia cắt dài ngày, sẵn sàng ứng phó khi bão vào đất liền hoặc hoàn lưu sau bão gây mưa lũ...

Ngọc Hưng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

Cùng chuyên mục

Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khác

Bắt người đàn ông dùng mạng xã hội bôi nhọ người khác

Xã hội - 11 phút trước

Sử dụng Facebook để đăng tải video, bài viết sai sự thật, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức, Ngô Trí Cường bị Công an Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam.

Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được mở tài khoản ngân hàng là câu hỏi được khá nhiều phụ huynh quan tâm? Dưới đây là thông tin liên quan giúp người dân có thể giải mã câu hỏi này.

Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộc

Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộc

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 8 âm lịch của con giáp tuổi Tý dưới đây. Cùng tìm hiểu biến đổi bất ngờ, cơ hội và thách thức nào đang chờ đón con giáp Tý.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10

Xã hội - 27 phút trước

Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.

Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nay

Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nay

Xã hội - 29 phút trước

Lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm.

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Vụ trọng án khiến 3 người chết ở Phú Thọ: Từ ghen tuông mù quáng đến đối diện án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ án mạng khiến 3 người tử vong ở Phú Thọ là một hồi chuông cảnh tỉnh về hậu quả của mâu thuẫn tình ái và sự thiếu kiểm soát cảm xúc. Dưới góc độ pháp lý, chuyên gia nhận định hung thủ có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCC

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội phấn đấu trong tháng 10/2025, Thủ đô giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại, không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển Đông

Xã hội - 4 giờ trước

Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷ

Xã hội - 4 giờ trước

Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...

Xem nhiều

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.

Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Tin bão mới nhất: Bão Bualoi di chuyển nhanh, diễn biến khó lường

Thời sự
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Đời sống
Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Hà Nội: Đánh bạn gái tại quán bi-a vì ghen tuông, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự

Pháp luật
5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026

5 điểm mới thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top