7 sân bay trong nước có nguy cơ ảnh hưởng lớn bởi bão số 10, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam họp khẩn, lên phương án điều hành bay
GĐXH - Trung tâm Khí tượng Hàng không dự báo các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân sẽ chịu tác động rõ rệt nhất bởi bão số 10 (Bualoi), trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.
Theo tin phát của Trung tâm KTTV Quốc gia, vào lúc 10h sáng nay (27/9), bão số 10 (bão Bualoi) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam, cách Đà Nẵng khoảng 680km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất là cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35km/h.
Trung tâm Khí tượng Hàng không (VATM-AMC) dự báo, trong những ngày tới, hoàn lưu rộng của bão số 10 dự báo sẽ tạo ra mây đối lưu phát triển mạnh, kèm theo dông sét, mưa lớn và gió giật, làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay.
Các sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vinh và Thọ Xuân được dự báo sẽ chịu tác động rõ rệt nhất, trong khi Cát Bi và Vân Đồn có khả năng bị ảnh hưởng ở mức độ hạn chế hơn.
Căn cứ trên dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Khí tượng Hàng không, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã tổ chức họp khẩn cấp, yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị ứng phó bão số 10 với các phương án đảm bảo tuyệt đối cho các hoạt động bay, giảm thiểu thiệt hại tài sản, bao gồm: Theo dõi chặt chẽ hoạt động trên đường bay, lập kế hoạch bay, tránh tình trạng bay dồn, bay chờ và sẵn sàng thay đổi hướng các chuyến bay.
Cụ thể, Công ty Quản lý bay khu vực, Trung tâm Quản lý luồng không lưu, Trung tâm Khí tượng hàng không và các Ban Quản lý dự án nghiêm túc theo dõi và dự báo thời tiết, kích hoạt phương án ứng phó, kích hoạt phương án ứng phó bão/áp thấp nhiệt đới, ứng trực 24/24.
Áp dụng nguyên tắc "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ).
Các công trình, đài trạm phải được chằng néo, neo buộc theo phương án đã phê duyệt để hạn chế thiệt hại.
Trung tâm Quản lý luồng không lưu phải theo dõi hoạt động trên các đường bay, lập kế hoạch tránh bay dồn và bay chờ, đặc biệt với các chuyến bay quá cảnh có thể thay đổi đường bay tránh bão.
Công ty Quản lý bay miền Bắc, miền Trung và miền Nam phải tuân thủ quy định điều hành bay trong điều kiện thời tiết bất lợi, sẵn sàng phương án đổi đường bay hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng không và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không sẽ tổng hợp báo cáo và phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam để phát tin tức hàng không phù hợp.
Với sức mạnh cấp 11-12 và giật cấp 14-15, bão số 10 được dự báo sẽ gây mưa lớn, gió mạnh và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không, đặc biệt tại các sân bay miền Bắc và miền Trung.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khẳng định sẽ đảm bảo dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn tuyệt đối, đồng thời kêu gọi sự phối hợp từ các cơ quan chức năng để giảm thiểu rủi ro từ cơn bão này. Cập nhật thêm sẽ được thông báo khi có diễn biến mới.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo từ chiều tối nay (27/9), vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Đến gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, bão số 10 là cơn bão đặc biệt nguy hiểm: Tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi trung bình, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây tác động tổng hợp như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10Xã hội - 24 phút trước
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.
Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nayXã hội - 26 phút trước
Lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm.
Thanh Hóa cho học sinh nghỉ ngày 29/9 để tránh bãoXã hội - 28 phút trước
Để bảo đảm an toàn khi bão số 10 đổ bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hoá cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT nghỉ ngày 29/9 (thứ 2).
Hà Nội vận động người dân không sinh sống, làm việc tại những địa điểm không đảm bảo về PCCCThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội phấn đấu trong tháng 10/2025, Thủ đô giảm đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại, không để xảy ra cháy lớn, tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Bão số 10 đang giật cấp 15 trên Biển ĐôngXã hội - 4 giờ trước
Lúc 10h sáng nay, bão số 10 ở vào khoảng 14.4 độ Vĩ Bắc; 115.1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất giật cấp 15.
‘Chạy nước rút’ di dân khỏi vùng dự án thủy lợi ngàn tỷXã hội - 4 giờ trước
Cuối tháng 10/2025 là thời hạn cuối giải phóng mặt bằng dự án thủy lợi bản Mồng 5.550 tỷ đồng. Thế nhưng, hiện vẫn còn 38 hộ dân chưa di dời ra khỏi vùng lòng hồ. Do đó, từ nay đến thời điểm trên, các ngành chức năng, địa phương tỉnh Nghệ An sẽ còn rất nhiều việc phải làm...
Bão số 10 giật cấp 14, gây mưa lớn, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó từ sớm, từ xaXã hội - 4 giờ trước
Bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh bất thường, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn ngành phải chủ động ứng phó từ sớm, từ xa.
Nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn ứng phó mưa lớnXã hội - 4 giờ trước
Để ứng phó dự báo mưa lớn do bão số 10 gây ra, nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh chủ động xả tràn, hạ thấp mực nước.
Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết để phòng chống bãoXã hội - 4 giờ trước
Để ứng phó với bão số 10, Hà Tĩnh dừng các cuộc họp chưa cần thiết, đồng thời tổ chức lực lượng trực ban 24/24 giờ nhằm chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa toXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 27/9, khu vực Đông Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ chiều 27/9 mưa lớn giảm dần. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h).
Tin bão mới nhất: Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 chuẩn bị vào Biển Đông, dự báo vùng ảnh hưởng nặng nhất ở Việt NamThời sự
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/9, bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025. Dự báo nhiều tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.