Bão số 10 gây sóng lớn, gió mạnh trên biển từ chiều tối nay

Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần từ chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13h chiều nay, bão số 10 duy trì mạnh cấp 13, giật cấp 15, di chuyển Tây Tây Bắc 30-35km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Lúc 10 giờ ngày 28/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h và có khả năng mạnh lên. Vị trí tâm bão ở 16,9 độ vĩ Bắc – 108,8 độ kinh Đông, trên vùng biển Nam Quảng Trị – Quảng Ngãi, cách TP. Huế khoảng 120km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 12–13, giật cấp 16. Phạm vi ảnh hưởng trải rộng từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Bắc, phía Tây kinh tuyến 117,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 3 cho khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), cũng như vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Từ chiều tối nay trên biển có gió mạnh, sóng lớn do bão số 10.

Đến 22 giờ cùng ngày, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h. Vị trí tâm bão ở 18,0 độ vĩ Bắc – 106,6 độ kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ Nghệ An đến Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Phạm vi ảnh hưởng được ghi nhận ở phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Đông. Ở thời điểm này, cấp độ rủi ro thiên tai được nâng lên cấp 4 đối với khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vẫn được duy trì tại vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn), cũng như Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu). Ngoài ra, khu vực đất liền từ Ninh Bình đến TP. Huế cũng nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng.

Lúc 10 giờ ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 19,2 độ vĩ Bắc – 104,3 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam – Lào. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Phạm vi ảnh hưởng trải rộng về phía Bắc đến vĩ tuyến 15,5 độ Bắc và phía Tây đến kinh tuyến 108,5 độ Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được xác định cho các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), cùng với khu vực đất liền từ Ninh Bình đến TP. Huế.

Đến 22 giờ ngày 29/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Vị trí trung tâm ở khoảng 20,3 độ vĩ Bắc – 102,3 độ kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió ở trung tâm giảm xuống dưới cấp 6, bão tan hoàn toàn trên đất liền.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Mưa lớn từ 28-30/9

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, so với bão số 9 trước đó, bão số 10 không chịu tác động của không khí lạnh, nhiệt độ mặt biển hiện ở mức cao (29 độ C), hoàn lưu rộng và mạnh, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh, bổ sung ẩm dồi dào. Vì vậy, bão sẽ tiếp tục mạnh lên, không có dấu hiệu giảm nhiều trước khi đổ bộ.

Dự kiến, khi áp sát vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 200km (rạng sáng 28-9), bão số 10 có khả năng đạt cường độ mạnh nhất, cấp 13-14, giật cấp 15-16; vào đến bờ vẫn còn cấp 11-12, ven biển cấp 12-13.

Bão số 10 gây mưa rất lớn trong 2 ngày.

Dự báo từ chiều 28/9, khu vực ven biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trọng tâm từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, tăng dần lên cấp 12 khi bão đổ bộ vào đêm 28-9 đến rạng sáng 29-9. Trên biển, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 12-13 từ sáng sớm 28-9, sóng cao 5-7m.

Đáng chú ý, bão số 10 có thể trùng thời điểm triều cường (4-8 giờ sáng), khiến nước dâng do bão ở vùng từ Bình Định đến Hà Tĩnh đạt 1-2m, riêng Thanh Hóa-Nghệ An cao hơn. Kết hợp triều cường và sóng lớn, nguy cơ bão số 10 uy hiếp đê kè, vùng nuôi trồng thủy sản ven biển là rất lớn.

Hoàn lưu rộng của bão cũng gây mưa trên phạm vi cả nước từ chiều 28 đến 30/9, lượng mưa phổ biến 100-300mm; riêng Thanh Hóa, Hà Tĩnh khoảng 400mm, cục bộ 600mm; nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất rất cao. Sau khi vào bờ, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiếp tục gây mưa lớn tại Lào, nước lũ có thể dồn về khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...

Đà Nẵng yêu cầu các hồ thủy điện xả nước để dành dung tích đón lũ

Theo đó, mực nước các hồ thủy điện lúc 1h ngày 27/9 (Sông Bung 2: 599,55 m, Sông Bung 4: 217,56 m, A Vương: 364,62 m, Đak Mi 4: 253,08 m, Sông Tranh 2: 149,46 m) và mực nước tại các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu đều đang ở mức báo động 1 (BĐ1).

Nhằm chủ động ứng phó với bão số 10, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức vận hành hạ mực nước để dành dung tích đón lũ theo quy định.

Cụ thể, yêu cầu các công ty thủy điện tính toán, tổ chức vận hành hạ dần mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2 về cao trình mực nước như sau: Đak Mi 4: 251,5 m, Sông Bung 4: 217 m, Sông Bung 2: 598 m trước 18h ngày 28/9. Thời gian bắt đầu vận hành từ 15h ngày 27/9. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất. Chuyển chế độ vận hành theo quy định của Quy trình 1865.

Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Tổ chức thực hiện việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.