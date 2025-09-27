Người dân cần làm gì để chuyển đổi tài khoản giao thông đúng hạn?

Theo Cổng thông tin Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, đã có khoảng hơn 3 triệu trên tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản chưa thực hiện kết nối. Trong tháng 9/2025, Cục Đường bộ phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ rà soát số liệu giao dịch cho thấy có khoảng 900.000 tài khoản phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện kết nối.

Nguyên nhân chủ yếu do một số chủ phương tiện chưa quan tâm, chưa có nhu cầu lưu thông qua trạm thu phí nên chưa thực hiện việc kết nối tài khoản; hoặc gặp khó khăn trong việc liên kết với tài khoản ngân hàng.

Hướng dẫn chuyển đổi thu phí sang tài khoản giao thông

6 bước hướng dẫn chuyển đổi sang tài khoản giao thông.

Bước 1: Tại màn hình xác thực, bấm “Bắt đầu xác thực”

Bước 2: Chụp CCCD gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Bước 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn “Tôi đồng ý” và bấm “Xác nhận” để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán với ví điện tử VETC.

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC, chọn “Số dư ví”

Bước 2: Chọn “Thêm liên kết”

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết

Bước 4: Nhập và kiểm tra thông tin cá nhân, bấm “Xác nhận”

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công

Hiện nay đơn vị đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Ngoài ra, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Việc nạp tiền có mất phí không?

Hiện nay, VETC đang duy trì chính sách miễn phí cho tất cả các khách hàng khi thao tác nạp, rút hoặc chuyển tiền trên Ví VETC.

Nếu không chuyển đổi có bị từ chối qua trạm thu phí?

Trước ngày 01/10/2025, chủ sở hữu ô tô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP, chủ tài khoản phải hoàn thành việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1/10/2025. Từ thời điểm này, nếu chưa chuyển đổi, chủ phương tiện sẽ không có nguồn tiền để thanh toán và không thể lưu thông qua các làn thu phí điện tử không dừng.

Trường hợp muốn đổi số điện thoại liên kết ngân hàng

Để đổi số điện thoại, khách hàng cần đảm bảo các điều kiện:

Số dư tài khoản Ví ≤ 500.000đ

Số điện thoại mới:

- Chưa đăng ký trên hệ thống VETC

- Trùng với số đã đăng ký tại ngân hàng.

Cách thực hiện như sau:

- Đăng nhập ứng dụng VETC => Nhấn biểu tượng 3 gạch ngang (góc trái) => Tài khoản

- Vào Hồ sơ cá nhân => Nhấn biểu tượng bút cạnh số điện thoại

- Nhập "Số điện thoại mới" => bấm "Tiếp tục"

- Xác thực khuôn mặt/ hoặc nhập OTP gửi về số mới để hoàn tất.