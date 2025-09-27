Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Từ 17h chiều nay, dừng mọi hoạt động trên biển để ứng phó với bão số 10
Sáng 27/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đã chủ trì cuộc họp triển khai ứng phó với cơn bão số 10 (bão Bualoi). Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu, từ 17h chiều nay phải dừng toàn bộ hoạt động trên biển.
Trước 17h ngày 28/9 phải hoàn tất di dân khỏi vùng nguy hiểm
Báo cáo nhanh tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cho biết, hiện nay bão số 10 đang ở khu vực giữa Biển Đông, với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Bão di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.
Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 17h ngày mai (28/9), gió mạnh cấp 6 sẽ ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Do đó, các địa phương phải thực hiện cấm biển ngay từ trưa 27/9. Một số nơi như Thanh Hóa đã chủ động cấm biển từ 6h sáng.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.970 phương tiện/286.677 lao động, trong đó có 143 phương tiện/1.335 lao động đang hoạt động tại khu vực giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, di chuyển an toàn, chủ yếu về phía Nam.
Về trên đất liền, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh yêu cầu cấp bách: việc di dân khỏi vùng nguy hiểm phải hoàn tất trước 17h ngày 28/9, tránh tình trạng người dân di dời muộn khi bão đã vào. Đồng thời, phải đảm bảo nhu yếu phẩm tại chỗ do nguy cơ bị chia cắt…
Hơn 240.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 4.000 phương tiện trực sẵn sàng
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: Thực hiện công điện của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng đã ban hành chỉ đạo tới toàn quân, đặc biệt là Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, những địa bàn dự kiến chịu tác động trực tiếp. Lực lượng sẵn sàng ứng phó hiện có 240.580 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 phương tiện.
Các quân khu đã yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với địa phương kiểm tra, bổ sung phương án, chủ động hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, sơ tán khỏi vùng có nguy cơ lũ, sạt lở.
Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Phòng không – Không quân, Binh đoàn 18 đã chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cứu nạn trên biển và đường không. Lực lượng thông tin viễn thông, đặc biệt là Tập đoàn Viettel đã rà soát toàn bộ hệ thống, đảm bảo chỉ huy thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.
Bộ Quốc phòng cũng sẽ bố trí lực lượng sẵn sàng tại các khu vực trọng điểm, đề phòng tình huống bị chia cắt, cô lập, mất liên lạc, đồng thời phối hợp với các địa phương khảo sát khu vực có nguy cơ, sẵn sàng điều động lực lượng từ Trung ương hoặc tại chỗ theo yêu cầu.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, công tác dự báo cần kết hợp giữa khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão để có phương án điều hành xả lũ hồ chứa, sơ tán dân kịp thời, đúng thời điểm, tránh bị động.
Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục duy trì chế độ trực sẵn sàng, phối hợp chặt chẽ với địa phương và các lực lượng tại chỗ, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tránh tâm lý chủ quan sau bão số 9.
Phải tính đến tình huống đê, kè bị vỡ, chủ động gia cố
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các mốc thời gian: Trước 12h trưa ngày 27/9: phải kiểm soát tuyệt đối tàu thuyền trên biển. Đến 17h ngày 27/9: dừng toàn bộ hoạt động trên biển, "Tuyệt đối không được để chậm trễ".
Về công tác sơ tán người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT phối hợp với các địa phương xác định chính xác khu vực có gió mạnh, vùng trọng yếu ven biển, các tuyến đê xung yếu, kết hợp với triều cường và nước biển dâng để đưa ra quyết định sơ tán dân sớm và an toàn.
Các phương án phải tính đến tình huống đê, kè bị vỡ, chủ động gia cố, chuẩn bị đầy đủ vật tư, đất đá, phương tiện và huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ". Danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân có máy móc, thiết bị cần được lập rõ ràng, tránh tình trạng lúng túng khi bão vào, không kịp huy động.
Đối với hồ chứa, thủy điện, thủy lợi, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ NN&MT phối hợp kiểm tra chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý và Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại địa phương.
Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý công tác thông tin, dự báo và truyền thông. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Các cơ quan dự báo phải cung cấp thông tin khoa học, chính xác, kèm theo khuyến cáo cụ thể để người dân hiểu rõ, không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.
"Thông tin phải đến tận tay ngư dân, người dân ở vùng xung yếu. Không chỉ qua báo, đài mà cả qua tin nhắn điện thoại, hệ thống quốc phòng, biên phòng, cảnh sát biển", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, sau khi đi vào Biển Đông bão số 10 Bualoi sẽ mạnh lên cấp 13 đi vào đất liền Bắc miền Trung. Các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung sẽ có mưa rất to, tổng lượng mưa có nơi trên 600mm.