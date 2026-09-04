Niềm vui của Ali Thục Phương trước thềm năm học mới

Thứ sáu, 15:59 04/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Ali Thục Phương đón nhận niềm vui trước thềm năm học mới trong lễ vinh danh, trao học bổng tại ngôi trường đang theo học.

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Diễn viên Ali Thục Phương đánh dấu sự trở lại trường học bằng một buổi sáng rất nhiều niềm vui và tự hào tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) khi được nhận học bổng và vinh danh học sinh xuất sắc của trường THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Ali Thục Phương - Ảnh 2.

Ali Thục Phương nhận học bổng và vinh danh học sinh xuất sắc từ Ban Giám hiệu nhà trường, cùng với đó là những lời động viên, chia sẻ ân cần của cô Hiệu trưởng. 

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"May mắn là trên hành trình ấy, Ali Thục Phương luôn có gia đình đồng hành, thầy cô chỉ dẫn và một ngôi trường cho mình ngày trưởng thành hơn", diễn viên viết trên trang cá nhân.

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Ali Thục Phương chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Ali Thục Phương - Ảnh 5.

Hình ảnh nô đùa cùng đàn chim bồ câu của Ali Thục Phương để lại ấn tượng đối với khán giả.

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Ali Thục Phương tên thật là Đỗ Thị Thục Phương (SN 2013, Hà Nội) vốn là gương mặt nổi bật trong nhiều chương trình nghệ thuật của Đài Truyền hình Việt Nam: "Con đường lịch sử", "Điểm tựa Việt Nam", "95 năm ánh sáng soi đường", "Hoa Vui Ca", "Hòa Ca Nhí"… Từng góp mặt ở các gameshow thiếu nhi như: "Nhanh như chớp nhí", "Siêu tài năng nhí", "6 ô cửa bí ẩn"…

Ali Thục Phương - Ảnh 7.

Ali Thục Phương từng ghi dấu ấn với khán giả phim giờ vàng VTV khi góp mặt trong bộ phim: "Cách em 1 milimet", "Phía bên kia thành phố". 

Ali Thục Phương - Ảnh 8.

Tại chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” vừa qua, Ali Thục Phương gây chú ý khi thể hiện hai ca khúc “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” và “Cùng nhau ta đi lên” trước khoảng 50.000 khán giả.

(Ảnh FB nhân vật)

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