Niềm vui của Ali Thục Phương trước thềm năm học mới
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Ali Thục Phương đón nhận niềm vui trước thềm năm học mới trong lễ vinh danh, trao học bổng tại ngôi trường đang theo học.
Cuộc thi nhan sắc có ‘mỹ nhân’ robot đồng diễn cùng thí sinhGiải trí -
GĐXH - Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 hé lộ sự xuất hiện của robot hình người Mornine tại đêm chung kết cùng màn đồng diễn với các thí sinh.
Cuộc sống tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh ở MỹGiải trí -
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều, được các nghệ sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Thúy Nga... cùng tổ chức sinh nhật tại Mỹ.
Nghiệm trở thành nhà đầu tư dự án của Phù SaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phù Sa và Phương ngỡ ngàng khi biết Nghiệm chính là người rót vốn đầu tư cho dự án của Phù Sa.
Điểm danh ứng viên Hoa hậu Thế giới diễn ra vào ngày mai tại Việt Nam, cơ hội nào cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc?Giải trí -
GĐXH - Bảo Ngọc cùng loạt ứng viên nổi bật sẽ phải cạnh tranh gắt gao để trở thành chủ nhân chiếc vương miện Miss World 2026.
Erik gặp 'sự cố' ở 'Sao nhập ngũ 2026'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Erik gặp sự cố báo thức "dở khóc dở cười", Thúy Ngân cùng Tuấn Dương bứt phá ở bài thi bắn súng Tavor C, trong khi dàn nghệ sĩ vỡ òa cảm xúc khi lần đầu đặt chân tới Quân cảng Cam Ranh (Lữ đoàn 162) trong tập 4 "Sao nhập ngũ 2026".
Minh (Thảo My) gia nhập đội bóng đá nữ của làng, phát hiện 'cao thủ' trong xóm trọXem - nghe - đọc -
GĐXH - Minh chọn cuộc sống tự lập để theo đuổi đam mê, cô đã ghi danh đội bóng đá nữ của làng và phát hiện ra tài năng đá bóng đáng nể.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 41 khoe niềm vui giản dịGiải trí -
GĐXH - Rời xa showbiz, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cuộc sống bình dị với niềm vui nhỏ bé ở tuổi 41.
Anh trai Khánh Thi hiếm hoi tiết lộ về mẹ ruộtGiải trí -
GĐXH - Nghệ sĩ violin Nguyễn Xuân Huy đã viết về mẹ ruột của mình với những dòng tự hào và biết ơn.
Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượngGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng đội ngũ ban giám khảo đánh giá và lựa chọn tân hoa hậu Miss World 2026, trong khi đó Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có màn trình diễn xuất sắc với trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.
Tình Nhi 'Hoàn Châu cách cách': Bỏ showbiz cưới đại gia, U60 sống kín tiếngThế giới showbiz -
Nổi tiếng với vai Tình Nhi trong "Hoàn Châu cách cách", Vương Diễm từng được khán giả đánh giá là nữ diễn viên xinh đẹp nhất với các nhân vật cổ trang.