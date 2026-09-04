Nghiệm trở thành nhà đầu tư dự án của Phù Sa

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 phim "Phù sa", không chấp nhận việc cha giao đất cho Chơn làm, Tài thẳng thừng cảnh cáo anh trai: “Bữa nay tôi phải nói chuyện rõ với ông mới được. Tôi nói cho ông nghe nha, ông đừng hòng tơ tưởng mà lấy những gì thuộc về tôi”.

Trước sự gay gắt của em trai, Chơn khẳng định anh không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì thuộc về Tài. Tuy nhiên, lời giải thích của Chơn dường như vẫn chưa thể khiến Tài nguôi giận.

Ông Hai cũng không khỏi bức xúc khi chứng kiến con trai tính chuyện chia đất trong khi cha mẹ vẫn còn sống. Những khác biệt trong suy nghĩ về gia đình, tài sản và con đường lập nghiệp tiếp tục tạo ra khoảng cách giữa Tài và Chơn.

Ông Hai cảm thấy đau lòng khi chứng kiến con trai đòi chia đất. Ảnh VTV

Trong khi đó, Phù Sa đang tìm kiếm người đồng hành để cùng thực hiện dự án khi khối lượng công việc ngày càng nhiều. Cô chia sẻ với Phương về việc Nghiệm bất ngờ xuất hiện và đầu tư rót vốn cho dự án của Phù Sa.

Phù Sa và Phương bất ngờ khi biết Nghiệm là nhà đầu tư cho dự án của Phù Sa. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tài tìm đến Phương để tâm sự về sự khó chịu dành cho Chơn, nhưng phản ứng của cô lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Không những không đứng về phía Tài, Phương còn cho rằng Chơn không làm gì sai. Sự bênh vực ấy khiến Tài càng tổn thương và tự ái.

Tài cay đắng: “Cha tôi đã nghĩ tôi là thằng vô dụng, giờ đến Phương cũng nghĩ tôi là thằng vô dụng thì cả cái Bình Hòa này ai cũng nghĩ tôi là thằng vô dụng hết. Chỉ có một mình thằng Chơn là đúng thôi”.

Tài cảm thấy ấm ức chia sẻ với Phương rằng cha của anh đang ưu ái Chơn. Ảnh VTV

Tập 11 phim "Phù sa" phát sóng vào lúc 21h ngày 4/9 trên VTV1.

