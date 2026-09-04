Erik gặp 'sự cố' ở 'Sao nhập ngũ 2026'

Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Erik biểu diễn trong đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một trong các ca sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong đêm Chung kết Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối nay (28/6) tại TP. Hải Phòng.

Sự cố báo thức "dở khóc dở cười" và màn xuất hiện bất ngờ của Erik

Ngày mới tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 mở đầu bằng chuỗi khoảnh khắc dở khóc dở cười khi tiếng còi báo thức vang lên. Vì quá lo ngại nguy cơ bị kỷ luật do chậm trễ, Erik khiến cả trung đội xôn xao khi lao ra sân tập với khuôn mặt vẫn còn phủ đầy bọt sữa rửa mặt, vừa chạy vừa vội vã chỉnh đốn trang phục.

Erik sợ muộn tập hợp nên đã không kịp rửa hết mặt vào buổi sáng.

Chứng kiến hình ảnh này của nam ca sĩ, Châu Bùi, Văn Mai Hương và Minh Trang dù chật vật nhịn cười vẫn phải báo cáo sự việc với chỉ huy. Bày tỏ về sự cố này, Quốc Trường dí dỏm tiết lộ: "Không có chuyện ngủ nướng dù chỉ 5-10 giây. Vừa mở mắt ra đã thấy Erik mặt toàn xà bông, em ấy sợ ra muộn bị kỷ luật nên lao thẳng ra luôn, hoàn toàn là tình huống thật!".

Khác hẳn hình ảnh chậm chạp và thiếu quy củ ở những ngày đầu, giọng ca "Sau tất cả" trong tập này đã bắt nhịp rõ rệt với kỷ luật quân ngũ, chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành trọn vẹn các thử thách.

Thúy Ngân kết hợp ăn ý cùng Tuấn Dương, ghi 21 điểm chạm khi bắn súng Tavor C

Bài tập chạy việt dã 3km buổi sáng tiếp tục thử thách sức bền của dàn nghệ sĩ. Vốn có thói quen thức khuya đến 4h30 sáng, Tuấn Dương nhanh chóng rơi vào trạng thái kiệt sức, phải xin rời hàng vì "oxy không vô nổi".

Tuy nhiên, không để bản thân đầu hàng trước cường độ rèn luyện khắc nghiệt, anh lập tức trở lại đội hình với quyết tâm chinh phục giới hạn mới.

Thấu hiểu thể lực của đồng đội, ở hội thao Bắn súng tiểu liên Tavor C, Thúy Ngân đã chủ động chọn Tuấn Dương về đội dù anh liên tục thua ở các ngày thi trước.

Ở bài thi thực hành, 4 cặp đôi phải vác hòm đạn vượt chướng ngại vật trước khi ngắm bắn các mục tiêu nhấp nhô theo sóng biển. Dù được đánh giá rất cao, đội Quốc Trường - Văn Mai Hương lại gặp vận xui khi súng liên tục bị kẹt đạn.

Trái lại, nhờ khả năng ngắm bắn chính xác, Thúy Ngân cùng Tuấn Dương đã bứt phá ngoạn mục với 21 điểm chạm, vươn lên vị trí dẫn đầu (xếp trên các cặp Châu Bùi - Erik và Minh Trang - Phan Mạnh Quỳnh).

Văn Mai Hương và Châu Bùi trong quá trình tập luyện.

Ở nội dung này, Erik cũng nhận được lời khen ngợi và động viên của Đại đội trưởng khi liên tục bắn trúng mục tiêu.

Màn đua xuồng mãn nhãn của các chiến sĩ Hải quân khiến Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Trường trầm trồ

Điểm nhấn cảm xúc nhất của tập là khi 8 chiến sĩ di chuyển đến Quân cảng Cam Ranh (Lữ đoàn 162) - nơi được mệnh danh là "Lữ đoàn mặt nước chiến đấu hiện đại nhất Hải quân Việt Nam".

Choáng ngợp trước không gian oai hùng, Quốc Trường nghẹn ngào chia sẻ: "Cả cuộc đời mình dù có tiền cũng chưa chắc được tới đây. Nó oai hùng, hoành tráng đến mức không thể diễn tả bằng lời".

Bắt đầu nội dung rèn luyện kỹ thuật chèo xuồng, các chiến sĩ mới được chứng kiến màn thi đấu trực diện đầy mãn nhãn giữa 3 đội mẫu: Bão Biển, Tia Chớp và Quyết Thắng. Bầu không khí tại bờ biển lập tức nóng lên khi dàn sao nhanh chóng chia phe cổ vũ.

Trong khi Phan Mạnh Quỳnh cùng Quốc Trường cuồng nhiệt tiếp sức cho đội Tia Chớp với màn "hôn gió" dí dỏm, Minh Trang một mình đứng về phía đội Quyết Thắng, còn bộ tứ Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Tuấn Dương lại dồn toàn lực hô vang tên Bão Biển.

Trận tranh tài diễn ra vô cùng gay cấn khi đội Bão Biển bứt phá tốc độ ngoạn mục, thực hiện pha bẻ lái quay đầu điệu nghệ trên mặt nước trong sự trầm trồ của toàn trung đội để xuất sắc vươn lên dẫn đầu.

"Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng từ ngày 13/8/2026, vào lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN; lúc 21h00 trên HTV7, YouTube và TV360.