Minh (Thảo My) gia nhập đội bóng đá nữ của làng, phát hiện 'cao thủ' trong xóm trọ
GĐXH - Minh chọn cuộc sống tự lập để theo đuổi đam mê, cô đã ghi danh đội bóng đá nữ của làng và phát hiện ra tài năng đá bóng đáng nể.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 2 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Minh (Thảo My) tìm đến xóm trọ của bà Nga (NSƯT Hồ Liên) để thuê phòng. Trong tay chỉ có 2 triệu đồng trong khi giá phòng hiện tại là 3 triệu đồng/tháng, Minh đành nhờ Bá (Hoài Vũ) nói giúp.
Bà Nga ban đầu không đồng ý với mức tiền Minh đưa ra nhưng cuối cùng vẫn cho cô ở lại. Đổi lại, Minh phải làm công việc dọn dẹp tại khu trọ để bù khoản còn thiếu.
Minh vô tình nghe được một câu chuyện bác Chung trưởng thôn đang trao đổi với cán bộ xã về việc vận động phụ nữ trong làng thành lập đội bóng đá nữ để tham gia giao hữu. Tuy nhiên, kế hoạch gần như bế tắc khi phần lớn những người được vận động đều từ chối vì bận công việc.
Minh lập tức tìm đến bác Chung (NSƯT Đức Khuê) để hỏi chuyện. Khi biết chưa có ai đăng ký, cô không ngần ngại xin ghi tên làm thành viên đầu tiên của đội bóng nữ.
Cuộc sống tự lập của Minh trở nên khó khăn khi mẹ của cô muốn lén lút và giấu một chiếc túi màu đỏ nhằm "tiếp tế" cho con gái. Tuy nhiên, bố của Minh xuất hiện, hỏi vợ đang giấu thứ gì.
Tập 2 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" phát sóng lúc 20h ngày 4/9 trên VTV3.