Điểm danh ứng viên Hoa hậu Thế giới diễn ra vào ngày mai tại Việt Nam, cơ hội nào cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc?

Những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Miss World 2026

Chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra vào tối 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa, sau gần một tháng tranh tài tại Việt Nam. 111 thí sinh đã trải qua các hoạt động, phần thi phụ và những vòng đánh giá để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri.

Trước thềm chung kết, một số ứng viên nổi bật nhờ thành tích tại các phần thi phụ. Các bảng dự đoán quốc tế cũng cho thấy cuộc đua vương miện đang tập trung vào một nhóm gương mặt nổi bật, song thứ hạng giữa các chuyên trang có thể khác nhau.

Theo VTC News, nổi bật trong số các ứng viên là Gabriela Botelho (Brazil). Cô từng giành Á hậu 2 Miss World Brazil 2021 trước khi trở lại và đăng quang năm 2026. Bảng Hot Picks đầu tiên của Missosology xếp Botelho ở vị trí số một. Bên cạnh ngoại hình và khả năng trình diễn, cô còn có dự án hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiếm, phù hợp với tiêu chí Beauty With a Purpose của Miss World.

Người đẹp Gabriela Botelho (Brazil) đang là ứng viên sáng giá.

Bên cạnh đó, mỹ nhân đến từ Philippines, Asia Rose Simpson mới 18 tuổi nhưng nhanh chóng tạo dấu ấn tại cuộc thi. Cô cao 1,70 m, có gương mặt trẻ trung và nền tảng nghệ thuật từ nhỏ. Tại Miss World 2026, cô thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giành vé vào thẳng Top 40.

Tiếp đến là Ignacia Fernández (Chile), cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo và cá tính khác biệt. Người đẹp 27 tuổi, cao 1,70 m, là người mẫu, ca sĩ và thành viên một ban nhạc metal. Màn trình diễn death metal tại Miss World 2026 tạo được sự chú ý trên truyền thông quốc tế.



Cuộc đua cho vương miện Miss World 2026 còn có nhiều gương mặt được đánh giá cao như: Tamunosoye Karibi-George (Nigeria), Indira Ampiot (Pháp), Linda Górecká (Cộng hòa Czech), Nikita Porwal (Ấn Độ), Olga Lombardo (Bỉ), Mary Sickler (Mỹ), Josephine Bøttger (Đan Mạch), Taanusiya Chetty (Malaysia) và Mística Núñez (Venezuela).

“Búp bê” Linda Górecká (Cộng hòa Czech).

Cơ hội nào cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73. Bảo Ngọc 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM. Cô từng đoạt Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và đăng quang Miss Intercontinental cùng năm.

Mới đây, Bảo Ngọc tiếp tục nhận sự quan tâm đặc biệt từ khán giả sau khi trải qua đêm trình diễn Dance Of The World - một trong những hoạt động nổi bật nhằm tôn vinh văn hóa và bản sắc của các quốc gia tham dự Miss World 2026.

Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm lớn của khán giả xuyên suốt hành trình tại Miss World 2026.

Theo Sao Star, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã công bố bảng xếp hạng những thí sinh nổi bật tại Dance Of The World. Đáng chú ý, Bảo Ngọc được chuyên trang này đánh giá ở vị trí thứ 2 trong tổng số 111 thí sinh Miss World. Việc được xếp ở vị trí thứ 2 được xem là một thành tích nổi bật đối với Bảo Ngọc, đặc biệt khi cô vượt qua hàng trăm đối thủ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hành trình của Bảo Ngọc tại Miss World năm nay ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý. Người đẹp từng giành chiến thắng tại phần thi Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, Top 20 Head to Head Challenge, Top 23 Tài năng, Top 24 Beauty With The Purpose.

Bảo Ngọc góp mặt tại đêm chung kết Miss World 2026.



Khán giả Việt Nam hiện kỳ vọng Bảo Ngọc sẽ tiếp tục giữ phong độ, tận dụng những thế mạnh của bản thân và có màn thể hiện ấn tượng trong đêm chung kết Miss World lần thứ 73.

Tin sao 3/9: Hà Kiều Anh làm giám khảo Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh sẽ cùng đội ngũ ban giám khảo đánh giá và lựa chọn tân hoa hậu Miss World 2026, trong khi đó Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có màn trình diễn xuất sắc với trang phục lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.