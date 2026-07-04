Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026
GĐXH - Theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản tại khu vực phường Thanh Xuân, giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân tăng mạnh trong giai đoạn từ 2024-2025, bước sang năm 2026 giá đã chững lại, tuy nhiên giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới.
Giá nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân đã chạm ngưỡng 60 triệu/m²
Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng phi mã, những căn nhà tập thể cũ với tuổi đời hàng chục năm bất ngờ "lên đời". Theo khảo sát, các khu tập thể lâu đời tại Hà Nội như khu tập thể Kim Liên, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Võ Thị Sáu hay những khu tập thể Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam hiện nay cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Theo anh Bùi Văn Hoàng, một môi giới bất động sản khu vực nội đô Hà Nội cho hay: "Chỉ khoảng 3 năm trước đây, giá nhà tập thể thường chỉ dao động khoảng từ 1,5 - 2 tỷ đồng/căn. Thế nhưng hiện nay, tập thể cũng đã lên giá khá mạnh. Chỉ tính riêng những căn có diện tích rộng rãi khoảng từ 70m2 giá bán hiện đang dao động từ 3,5 - 5 tỷ đồng".
Các khu tập thể tại phường Thanh Xuân như tập thể Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Quan Nhân hiện nay giá cũng đã dao động 45–60 triệu đồng/m². Cá biệt, căn 20m² có giá tới 70–80 triệu đồng/m².
Hiện nay, phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.
Không chỉ mặt bằng giá bất động sản tăng cao, đẩy giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân lên cao. Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực. Quy hoạch, hạ tầng đồng bộ cũng là một trong những yếu tố đẩy giá nhà tập thể tăng theo.
Nhu cầu mua nhà tập thể của người dân hiện nay
Theo các môi giới, lượng giao dịch nhà tập thể từ đầu năm 2026 có tăng nhưng chủ yếu nhỏ giọt. Người mua tìm đến tập thể cũ bởi giá chung cư thương mại đã vượt ngoài khả năng chi trả.
Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản nội đô Hà Nội cho biết: "Nhà tập thể cũ không phải sản phẩm được ưa chuộng, nhưng nhiều khách buộc phải chọn vì không còn lựa chọn nào khác. Một số căn nhỏ 20–30m² vẫn còn có giá 1,5–2 tỷ đồng, phù hợp với nhóm thu nhập thấp và vị trí lại ngay trung tâm, nên vẫn có giao dịch". Đặc biệt hiện nay, nhiều người mua tập thể cũ còn hy vọng, những căn tập thể này sớm được quy hoạch, khi đó những hộ dân tại các khu tập thể cũ sẽ được phân hoặc được ưu đãi mua lại nhà tại các dự án mới với giá rẻ hơn, khi đó giá trị những căn nhà họ đang sở hữu sẽ tăng cao", anh Tôn chia sẻ thêm.
Dù giá tăng và có giao dịch, các chuyên gia khuyến cáo người mua nhà, đặc biệt là loại hình nhà tập thể cần tỉnh táo. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhấn mạnh:
Tuổi thọ công trình: Hầu hết nhà tập thể được xây dựng từ thập niên 70–90, nhiều hạng mục xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.
Pháp lý phức tạp: Diện tích nhiều căn đã được cư dân tự ý cơi nới, không ghi nhận trong sổ đỏ. Khi mua bán, sang nhượng hoặc tính bồi thường giải phóng mặt bằng, phần diện tích này sẽ không được công nhận.
Hà Nội đang thúc đẩy kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Tuy nhiên, cho đến khi có khung pháp lý và cơ chế rõ ràng, người mua nhà tập thể cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi thế giá rẻ, vị trí trung tâm và rủi ro pháp lý – an toàn.
SUV 7 chỗ cũ giá chỉ từ 70 triệu đồng: Nên chọn Toyota hay Mazda?Giá cả thị trường - 31 phút trước
GĐXH - Nhiều mẫu SUV 7 chỗ cũ vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại cơ bản của các gia đình tại khu vực ngoại thành, nông thôn hoặc những tài xế mới cần phương tiện để rèn luyện kỹ năng lái xe.
Tỷ giá USD hôm nay 4/7: Đồng Đô la Mỹ suy yếuGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 4/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Giá bạc hôm nay 4/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 4/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đi ngang, ổn định ở vùng 64 - 65 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 4/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý ra sao?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục neo ở vùng 151,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Xe máy điện giá dưới 19 triệu đồng chạy tới gần 200 km/lần sạc, có mẫu không cần bằng lái phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Phân khúc xe máy điện dưới 19 triệu đồng ngày càng sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hằng ngày.
Mitsubishi Attrage 2026 giá rẻ chỉ 444 triệu đồng bổ sung công nghệ an toàn ADAS, tiêu thụ xăng 4,3 lít/100 km có xứng đáng xuống tiền mua?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mitsubishi Attrage 2026 vừa chính thức trình làng với giá chỉ từ 444 triệu đồng, đi cùng với đó là diện mạo mới, bổ sung nhiều công nghệ an toàn ADAS và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 4,3 lít/100 km.
Thông báo chính thức của Honda liên quan đến xe máy SH, Vision, Lead, Wave Alpha...Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Honda Việt Nam thông báo chính thức điều chỉnh giá bán của nhiều mẫu xe máy do hãng sản xuất và phân phối, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Giá bạc hôm nay 3/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bật khiến giới đầu tư phấn khởiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 3/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ nối tiếp đà tăng, giá bạc phục hồi về vùng 64 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 3/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm ở vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 3 triệu, lên 151,4 triệu đồng/lượng.
Xe ga 110cc giá 25,9 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thể thao, siêu tiết kiệm nhiên liệu, rẻ chỉ như xe số Wave Alpha phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc ga gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.
Vì sao giá lăn bánh Toyota Vios giảm mạnh, sedan hạng B rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất đang ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với mức giảm tới 100% phí trước bạ kéo giá sedan hạng B chỉ còn ngang Kia Morning, đây sẽ là ưu thế lớn để Toyota Vios có thể đánh bại Honda City và Hyundai Accent.