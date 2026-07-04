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Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026

Thứ bảy, 14:59 04/07/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản tại khu vực phường Thanh Xuân, giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân tăng mạnh trong giai đoạn từ 2024-2025, bước sang năm 2026 giá đã chững lại, tuy nhiên giá bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới.

Giá nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân đã chạm ngưỡng 60 triệu/m²

Trong bối cảnh giá chung cư Hà Nội tăng phi mã, những căn nhà tập thể cũ với tuổi đời hàng chục năm bất ngờ "lên đời". Theo khảo sát, các khu tập thể lâu đời tại Hà Nội như khu tập thể Kim Liên, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Võ Thị Sáu hay những khu tập thể Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam hiện nay cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới. 

Theo anh Bùi Văn Hoàng, một môi giới bất động sản khu vực nội đô Hà Nội cho hay: "Chỉ khoảng 3 năm trước đây, giá nhà tập thể thường chỉ dao động khoảng từ 1,5 - 2 tỷ đồng/căn. Thế nhưng hiện nay, tập thể cũng đã lên giá khá mạnh. Chỉ tính riêng những căn có diện tích rộng rãi khoảng từ 70m2 giá bán hiện đang dao động từ 3,5 - 5 tỷ đồng".

Các khu tập thể tại phường Thanh Xuân như tập thể Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Quan Nhân hiện nay giá cũng đã dao động 45–60 triệu đồng/m². Cá biệt, căn 20m² có giá tới 70–80 triệu đồng/m².

Đơn cử có thể kể đến, một căn tập thể thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 69m2, sổ đỏ chính chủ tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,66 tỷ đồng, tương đương 67,54 triệu đồng/m2.
Chính chủ đang rao bán một căn tập thể, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 70m2 tại khu tập thể Nguyễn Trãi, đường Nguyễn Trãi với giá 4 tỷ đồng, tương đương 57,14 triệu đồng/m2.

Hiện nay, phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc thuộc quận Thanh Xuân cũ, cùng một phần của các phường Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và Trung Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Không chỉ mặt bằng giá bất động sản tăng cao, đẩy giá nhà tập thể tại phường Thanh Xuân lên cao. Thời gian qua, Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phường Thanh Xuân cũng không nằm ngoài bức tranh đó. Cụ thể, tuyến đường Nguyễn Tuân, một trong những điểm nóng về ùn tắc giao thông cũng đã được mở rộng, tuyến đường Vành đai 2,5 cũng bắt đầu lộ diện sau khi giải phóng mặt bằng đã làm thay đổi diện mạo toàn khu vực. Quy hoạch, hạ tầng đồng bộ cũng là một trong những yếu tố đẩy giá nhà tập thể tăng theo.

Nhu cầu mua nhà tập thể của người dân hiện nay

Theo các môi giới, lượng giao dịch nhà tập thể từ đầu năm 2026 có tăng nhưng chủ yếu nhỏ giọt. Người mua tìm đến tập thể cũ bởi giá chung cư thương mại đã vượt ngoài khả năng chi trả.

Theo anh  Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản nội đô Hà Nội cho biết: "Nhà tập thể cũ không phải sản phẩm được ưa chuộng, nhưng nhiều khách buộc phải chọn vì không còn lựa chọn nào khác. Một số căn nhỏ 20–30m² vẫn còn có giá 1,5–2 tỷ đồng, phù hợp với nhóm thu nhập thấp và vị trí lại ngay trung tâm, nên vẫn có giao dịch". Đặc biệt hiện nay, nhiều người mua tập thể cũ còn hy vọng, những căn tập thể này sớm được quy hoạch, khi đó những hộ dân tại các khu tập thể cũ sẽ được phân hoặc được ưu đãi mua lại nhà tại các dự án mới với giá rẻ hơn, khi đó giá trị những căn nhà họ đang sở hữu sẽ tăng cao", anh Tôn chia sẻ thêm.

Dù giá tăng và có giao dịch, các chuyên gia khuyến cáo người mua nhà, đặc biệt là loại hình nhà tập thể cần tỉnh táo. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhấn mạnh:

Tuổi thọ công trình: Hầu hết nhà tập thể được xây dựng từ thập niên 70–90, nhiều hạng mục xuống cấp, không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

Pháp lý phức tạp: Diện tích nhiều căn đã được cư dân tự ý cơi nới, không ghi nhận trong sổ đỏ. Khi mua bán, sang nhượng hoặc tính bồi thường giải phóng mặt bằng, phần diện tích này sẽ không được công nhận.

Hà Nội đang thúc đẩy kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ. Tuy nhiên, cho đến khi có khung pháp lý và cơ chế rõ ràng, người mua nhà tập thể cần cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi thế giá rẻ, vị trí trung tâm và rủi ro pháp lý – an toàn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Chung cư mini dưới 3 tỷ đồng, điểm sáng cho người mua nhà tại phường Thanh Xuân

GĐXH - Trong bối cảnh giá nhà luôn ở mức cao tại Hà Nội thì chung cư mini dưới 3 tỷ đồng đang trở thành lựa chọn sáng giá cho người thu nhập trung bình và thấp, đặc biệt tại phường Thanh Xuân khi một loạt các dự án, tuyến đường giao thông được quy hoạch đồng bộ hơn.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà tập thể cũ tại phường Thanh Xuân tháng 7/2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Nhà phố thương mại tại phường Thanh Xuân chạm ngưỡng 500 triệu đồng/m2

GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà phố thương mại tại khu vực phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cũng tăng đáng kể.


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