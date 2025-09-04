Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn
GĐXH - Tôi vừa kiếm tiền lo cho gia đình vừa chủ động làm việc nhà cho vợ đỡ mệt mỏi, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Nhưng cô ấy vẫn chê trách tôi và đòi ly hôn.
Tôi và vợ kết hôn với nhau vào năm 2023, có một cô con gái 1 tuổi. Công việc của tôi chủ yếu làm online về mảng lập trình viên (IT).
Từ khi tôi kết hôn với vợ, tôi có sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng, trong khi vợ tôi không có khoản dư nào cả. Sau khi kết hôn, tôi dùng số tiền tiết kiệm cả tuổi trẻ của tôi để mua đất và xây nhà. Và rồi chúng tôi có được một căn nhà như ý, cho vợ con để ở. Trong lúc xây nhà cũng là lúc vợ tôi vừa sinh con xong. Mọi chi phí quá nhiều.
Chúng tôi cùng lên kế hoạch: Tiền của vợ đi làm sau 1 năm khi cưới dành để lo cho con, còn tiền tiết kiệm và tiền của tôi đang làm thì để lo cho cái nhà đang xây.
Sau khoảng thời gian dọn về nhà mới cũng là lúc vợ tôi sắp đi làm trở lại sau khi hết thời gian nghỉ đẻ.
Ban ngày, tôi ở nhà vừa làm việc vừa trông con, còn vợ tôi đi làm.
Ban tối, tôi cũng phụ vợ trông con để vợ lo cơm nước. Tôi lúc nào cũng chủ động làm công việc nhà để cho vợ đỡ bớt việc nặng, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.
Nhưng thời gian trôi qua được hơn 1 năm, bé cũng đã lớn nên cần có người chơi cùng. Công việc của tôi làm không hết nên mẹ tôi chạy qua phụ chơi với bé. Mỗi ngày bà nội chạy qua chơi với cháu là một quãng đường khá xa, có lúc chân bà sưng to. Thế nên tôi không cho bà lo việc nhà của mình, hầu hết mọi thứ tôi làm hết.
Có lần, hai vợ chồng ăn cơm xong thì tôi lại kể cho vợ nghe về việc chân bà qua chơi với bé bị sưng và công việc nhà tôi dành làm hết không để bà nội làm. Vợ tôi nghe vậy liền nói rằng chồng phải nấu ăn và làm hết việc nhà, còn vợ chỉ đi làm về là cơm có sẵn để ăn.
Tôi nghe đến đây là tim gan ruột muốn nhảy loạn xạ.
Vợ đi làm lương tháng không đủ lo ăn uống cho chồng con trong gia đình, lương tháng nào hết tháng đó. Còn tôi vừa trông con, chăm con, tắm rửa cho con, vừa làm kiếm tiền, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải góp thêm tiền chi phí sinh hoạt, vừa phải lo sắm sửa vật dụng thiết bị sinh hoạt trong nhà. Nhưng cuối cùng vợ vẫn chửi tôi là "rác rưởi", còn đòi ly hôn ra tòa, đòi chia tài sản, đòi ôm con bỏ đi.
Tôi chỉ biết nín lặng. Giờ tôi căng thẳng sợ vợ sẽ ôm con bỏ đi, gia đình tan nát. Còn nếu cứ duy trì tình trạng thế này thì tôi rất mệt mỏi và khổ tâm. Liệu có phải vợ tôi bị trầm cảm sau sinh hay bản chất cô ấy là người ghê gớm, không hiểu chuyện? Tôi phải làm thế nào để có thể tiếp tục sống với vợ con và vợ sẽ thay đổi đây mọi người?
Bỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dịTâm sự - 9 giờ trước
Để gần vợ con, tôi từ chối lời mời công việc với mức lương trong mơ, hỗ trợ nhà vợ kinh doanh, lúc ly dị phải ra đi tay trắng vì nhà vợ bảo tôi chỉ là thằng ăn bám.
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồngTâm sự - 20 giờ trước
Nhờ quyết định bất ngờ của bố chồng mà suốt kỳ nghỉ vừa qua, tôi được ngồi bên mâm cơm nóng hổi mẹ ruột nấu, được hít hà hương hoa hồng nở rộ, được thấy bố mẹ rạng rỡ vui đùa cùng cháu.
Nỗi bi thương của cặp vợ chồng già dịp Vu Lan báo hiếuTâm sự - 22 giờ trước
GĐXH – Ngày các con trở về, không một nén nhang thắp cho tổ tiên, không một câu hỏi thăm sức khỏe mà chỉ là những hành động khiến ông bà đau đớn khôn nguôi.
Con gái dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng lo sợ vợ chồng con trai quay về để làm việc nàyTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa về đến cổng, mẹ chồng tôi đã chửi chồng tôi là chở em chồng ra khỏi nhà để vợ chồng tôi cướp tài sản của ông bà.
Hàng xóm giàu có, thuê giúp việc lương 15 triệu nhưng ai cũng bỏ đi sau 1-2 tháng, tôi định ứng tuyển thì chồng can ngăn kịch liệtTâm sự - 1 ngày trước
Biết rõ hoàn cảnh, tôi vẫn nghĩ mình có thể chịu được.
Vợ tiêu hết 31 triệu/tháng trong khi tổng thu nhập chỉ 30 triệu, chồng hốt hoảng nhìn lại căn nhà thì ngã ngửaTâm sự - 1 ngày trước
Chồng cho rằng nên tiết kiệm để phòng cho tương lai, còn vợ thì nghĩ kiếm được tiền thì phải tiêu chứ khư khư giữ chỉ có khổ.
Chồng ngoại tình, tôi đau đớn nhưng vẫn quyết định tha thứ vì một người đặc biệtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Tha thứ cho chồng ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng đối với bất kỳ người phụ nữ nào. Nhưng tôi đã có quyết định của riêng mình.
Đưa con đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi sốc với hành động của chồng với người phụ nữ lạ ở trung tâm thương mạiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH – Cảnh tượng ấy như cái tát giáng thẳng vào lòng tự trọng và cuộc hôn nhân của tôi…
Vừa thay bộ váy cưới, mẹ chồng dúi ngay cho tôi cuốn sổ tiết kiệm và một lời nhắn ám ảnhTâm sự - 3 ngày trước
Trong giây lát, tôi không hiểu nổi bà đang ám chỉ điều gì.
Hai tháng sau khi chia tay, bạn gái cũ thông báo kết hôn nhưng chú rể là người khiến tôi sốc đau sốc đớnTâm sự - 3 ngày trước
Tôi như ngồi trên đống lửa, hận thù và tình yêu còn sót lại đan xen khiến tôi chẳng phân biệt nổi đâu mới là đúng.
Trong bữa cơm, bố chồng bất ngờ hỏi một câu khiến tôi nghẹn ngào không nuốt nổiTâm sự
Câu hỏi khiến tôi lặng người, tay run run suýt làm rơi đũa.