Xây nhà 2 tỷ, chăm con, lo việc nhà nhưng vẫn bị vợ đòi chia tài sản, ly hôn

Tôi và vợ kết hôn với nhau vào năm 2023, có một cô con gái 1 tuổi. Công việc của tôi chủ yếu làm online về mảng lập trình viên (IT).

Từ khi tôi kết hôn với vợ, tôi có sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng, trong khi vợ tôi không có khoản dư nào cả. Sau khi kết hôn, tôi dùng số tiền tiết kiệm cả tuổi trẻ của tôi để mua đất và xây nhà. Và rồi chúng tôi có được một căn nhà như ý, cho vợ con để ở. Trong lúc xây nhà cũng là lúc vợ tôi vừa sinh con xong. Mọi chi phí quá nhiều.

Chúng tôi cùng lên kế hoạch: Tiền của vợ đi làm sau 1 năm khi cưới dành để lo cho con, còn tiền tiết kiệm và tiền của tôi đang làm thì để lo cho cái nhà đang xây.

Sau khoảng thời gian dọn về nhà mới cũng là lúc vợ tôi sắp đi làm trở lại sau khi hết thời gian nghỉ đẻ.

Ban ngày, tôi ở nhà vừa làm việc vừa trông con, còn vợ tôi đi làm.

Ban tối, tôi cũng phụ vợ trông con để vợ lo cơm nước. Tôi lúc nào cũng chủ động làm công việc nhà để cho vợ đỡ bớt việc nặng, có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa

Nhưng thời gian trôi qua được hơn 1 năm, bé cũng đã lớn nên cần có người chơi cùng. Công việc của tôi làm không hết nên mẹ tôi chạy qua phụ chơi với bé. Mỗi ngày bà nội chạy qua chơi với cháu là một quãng đường khá xa, có lúc chân bà sưng to. Thế nên tôi không cho bà lo việc nhà của mình, hầu hết mọi thứ tôi làm hết.

Có lần, hai vợ chồng ăn cơm xong thì tôi lại kể cho vợ nghe về việc chân bà qua chơi với bé bị sưng và công việc nhà tôi dành làm hết không để bà nội làm. Vợ tôi nghe vậy liền nói rằng chồng phải nấu ăn và làm hết việc nhà, còn vợ chỉ đi làm về là cơm có sẵn để ăn.

Tôi nghe đến đây là tim gan ruột muốn nhảy loạn xạ.

Vợ đi làm lương tháng không đủ lo ăn uống cho chồng con trong gia đình, lương tháng nào hết tháng đó. Còn tôi vừa trông con, chăm con, tắm rửa cho con, vừa làm kiếm tiền, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, vừa phải góp thêm tiền chi phí sinh hoạt, vừa phải lo sắm sửa vật dụng thiết bị sinh hoạt trong nhà. Nhưng cuối cùng vợ vẫn chửi tôi là "rác rưởi", còn đòi ly hôn ra tòa, đòi chia tài sản, đòi ôm con bỏ đi.

Tôi chỉ biết nín lặng. Giờ tôi căng thẳng sợ vợ sẽ ôm con bỏ đi, gia đình tan nát. Còn nếu cứ duy trì tình trạng thế này thì tôi rất mệt mỏi và khổ tâm. Liệu có phải vợ tôi bị trầm cảm sau sinh hay bản chất cô ấy là người ghê gớm, không hiểu chuyện? Tôi phải làm thế nào để có thể tiếp tục sống với vợ con và vợ sẽ thay đổi đây mọi người?