50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ

Tôi xuất thân từ nông thôn, lấy chồng người thành phố. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, biết kiếm tiền và có trách nhiệm với gia đình. Duy chỉ có một điều tôi chưa hài lòng với chồng là anh quá coi trọng đồng tiền và thường lấy tiền để giải quyết mọi việc, kể cả là chuyện tình cảm.

Nhớ lại ngày mới yêu nhau, tôi đã nhận ra anh thuộc tuýp người thực tế, khô khan. Những dịp sinh nhật tôi hay ngày lễ dành cho phụ nữ, anh không nói lời hoa mỹ, không mua hoa tươi mà thường tặng quà "ăn được, dùng được", nếu không thì sẽ chuyển tiền cho tôi để thích mua gì thì mua trong khi tôi lại thích sự lãng mạn, bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Thời điểm ấy, chị gái tôi đã lập gia đình khuyên tôi nên lấy người đàn ông như vậy. Bởi theo chị, lãng mạn không thể "mài" ra để ăn được, trong khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tiền bạc lại rất quan trọng, nhất là khi có con cái. Chính những góp ý đó của chị đã giúp tôi quyết định kết hôn nhanh hơn so với dự định.

Quả thực, sau khi về chung một nhà, tôi chưa bao giờ phải lo về vấn đề kinh tế trong gia đình. Tháng nào chồng cũng đưa tiền cho tôi để lo chi tiêu, nếu có những khoản phát sinh, anh sẽ đưa thêm.

Tuy nhiên, dù là vậy, mỗi khoản chi chồng đều yêu cầu tôi phải ghi chép lại. Anh nói, anh dân kinh tế nên muốn mọi thứ rạch ròi, minh bạch. Tiền bạc phải rõ ràng ngay từ đầu thì hôn nhân mới bền lâu được.

Với bố mẹ vợ, anh cũng vậy. Anh không cấm tôi chi cho bố mẹ, miễn là khoản đó hợp lý. Thậm chí nhiều lúc ông bà ốm đau, anh không về được sẽ bảo tôi gửi phong bì thay tấm lòng.

Biết là tiền quan trọng nhưng đôi khi tôi cũng thấy chạnh lòng. Tôi góp ý với chồng nên sống tình cảm chút vì ông bà đã già, cần tình cảm của con cháu hơn là những phong bì vô tri.

Thế nhưng chồng lại nghĩ ngược lại. Anh nói, trong lúc ốm đau, có tiền mua đồ bồi bổ thì mới nhanh khỏe lại được. Chứ anh về thăm cũng không giải quyết được gì, không giúp ông bà khỏe nhanh lên được.

Đỉnh điểm, đợt vừa rồi nhà tôi ở quê gặp biến cố, chồng lại càng có những hành động coi trọng đồng tiền một cách thái quá.

Bố tôi năm nay ngoài 60, sức khỏe cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, ông lại là người tham việc, hay giúp đỡ mọi người. Gần đây, nhà hàng xóm sửa sang lại nhà cũ, bố tôi cũng sang giúp một tay.

Trong quá trình làm, ông bị ngã từ trên xuống, chấn thương nặng phải chuyển từ quê lên bệnh viện thành phố cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Biết chuyện, tôi tá hỏa chạy đến viện, vừa khóc vừa gọi điện cho chồng trong trạng thái hoảng loạn. Tuy nhiên, đầu dây bên kia, anh nói gọn lỏn, anh đang bận họp, nói tôi cứ đến bệnh viện xem tình hình bố thế nào. Nếu cần tiền đóng viện phí cho bố thì nhắn tin cho anh, anh sẽ chuyển cho.

Dù chồng nói vậy nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng trong lòng. Biết là tiền quan trọng nhưng bố tôi đang nguy cấp nhưng chồng không một lời hỏi thăm xem ông thế nào.

Bố tôi bị nặng nên phải nằm viện điều trị dài ngày. Nhà tôi lại neo người, chị gái tôi mới sinh con nên cũng không ở viện chăm bố được. Chỉ có tôi và mẹ phải chạy đi chạy lại lo thủ tục phẫu thuật rồi trông bố lúc hậu phẫu.

Thấy tôi thường xuyên vắng nhà, chồng tỏ ý không hài lòng. Khi bố tôi ở viện ngày thứ 5, anh mới vào thăm ông. Sau khoảng 10 phút hỏi han, chồng tôi rút chiếc phong bì đưa trước mặt bố mẹ vợ nói bên trong có 50 triệu, thoải mái để lo viện phí, thuốc men ở viện rồi bồi bổ sau này khi bố về quê.

Chưa hết, anh còn quay sang mẹ vợ nói một điều khiến tôi chạnh lòng vô cùng: "Mẹ lấy tiền trong này mà thuê người đến hỗ trợ chăm bố, chứ vợ con còn bận con cái rồi lo cho gia đình, không thể nào ở viện với bố thêm được".

Nhìn chiếc phong bì cùng những lời con rể nói, bố mẹ tôi tỏ vẻ ái ngại. Ông bà từ chối không nhận tiền, còn tôi thì vừa giận vừa tủi thân trước hành động của chồng.

Anh có lòng biếu bố mẹ vợ tiền nhưng có cần thiết phải sòng phẳng như thế hay không, nhất là với những người già nhạy cảm, bệnh tật. Nó khiến bố tôi sẽ nghĩ, ông là gánh nặng với con cái, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Ngay sau đó, tôi và chồng đã có buổi nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, chồng vẫn cho rằng, anh làm thế là đúng. Khoản tiền đó của anh là một cách báo hiếu đầy tử tế với nhà vợ. Và anh nghĩ, không phải người con rể nào cũng sẵn sàng hào phóng chi số tiền không hề nhỏ cho nhà vợ được như thế.

Với một người sống hướng nội, thiên về gia đình, tôi không đồng tình với quan điểm đó của chồng. Đâu phải cái gì cũng lôi tiền ra để giải quyết được.

Theo mọi người, chồng tôi hành động thế là có hiếu với bố mẹ vợ hay là một sự thể hiện sĩ diện, coi trọng đồng tiền một cách thái quá?

