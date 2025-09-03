Con gái mâu thuẫn dứt khoát ra ở trọ, mẹ chồng ầm ĩ vì sợ vợ chồng con trai về chiếm tài sản

Tôi sốc khi bị người yêu 'vạch mặt' trước cả họ hàng và mẹ chồng tương lai GĐXH - Sau này khi lấy về có chuyện gì anh có bảo vệ tôi trước gia đình hay không? Hay anh cứ "vạch áo cho người xem lưng"?

Có phải do tôi quá ích kỷ hay là do nhà chồng tôi sai ạ?

Tôi năm nay đã 31 tuổi, có một bé trai 7 tuổi. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Hồi đó tôi vừa ra trường thì gặp chồng tôi hiện tại. Anh vừa quen tôi đã ngỏ ý muốn cưới tôi. Tôi cũng như bị trúng tiếng sét ái tình nên đồng ý mà chưa tìm hiểu kỹ gia đình nhà chồng. Điều đó khiến tôi ân hận tới tận bây giờ.

Ngoài chồng tôi thì còn có thêm một cô em chồng nữa. Mọi việc trong nhà đều nghe ý của mẹ chồng và em chồng. Mấy năm đầu về làm dâu, do tôi có bầu liền nên phải ở nhà làm việc nhà và việc đồng áng. Công việc thì tôi làm rất chăm chỉ, chỉ là không kiếm ra tiền, chính vì thế mà mẹ chồng và em chồng ra sức hành hạ, đay nghiến, chửi bới tôi.

Tôi bầu mà ăn không dám ăn, ăn cơm cà và rau trong vườn. Chồng tôi khi ấy đi nước ngoài về có vốn thì mẹ chồng giữ hết. Bà dành một số tiền của chồng xây dựng nhà cửa khang trang, lo cho em chồng ăn học, còn lại bà giữ không hề đưa lại cho chồng tôi khi đã lập gia đình. Việc đó tôi cũng không ý kiến gì.

Ảnh minh họa

Chồng tôi lấy tôi về thì lại muốn học tiếng đi nước ngoài tiếp, thi mấy lần mà không đỗ. Từ đó mẹ chồng và em chồng thay đổi cách cư xử với chồng tôi, thấy chồng tôi không đi được nước ngoài lại bắt đầu khinh bỉ vợ chồng tôi. Tôi sinh cháu đích tôn mà hộp sữa cũng không có mà uống. Em chồng thì việc gì cũng sai khiến tôi, kể cả bầu sắp sinh còn bắt tôi lau dọn nhà vệ sinh. Nếu thấy còn bẩn là nói tôi không thương tiếc. Tôi cắn răng chịu đựng, sinh xong được năm rưỡi, vì không thể chịu được nữa, tôi đã xin ra ngoài ở trọ. Trước khi đi bà chửi bới đay nghiến tôi. Chồng tôi cũng ấm ức nói là thề không bao giờ thừa hưởng cái gì từ bố mẹ, tự làm tự ăn.

Được mấy năm sau thì em chồng cũng lập gia đình nhưng không chịu về làm dâu. Bố mẹ chồng đã cất riêng một miếng đất trong vườn cho em chồng xây nhà, còn vợ chồng tôi vẫn đi ở trọ. Hôm đó không biết xảy ra mâu thuẫn gì mà em chồng với mẹ chồng tôi cãi nhau.

Em chồng gọi điện khóc xin chồng tôi về chở mẹ con họ đi ra ở trọ vì không sống nổi với mẹ (chồng của em chồng khi đó bận đi công tác). Thế là chồng tôi cũng vội vàng về chở đi. Vừa về đến cổng, mẹ chồng tôi đã chửi chồng tôi là chở em chồng ra khỏi nhà để vợ chồng tôi cướp tài sản của ông bà. Tôi tức sôi máu, nghĩ rằng mình không làm gì mà bị mắng chửi không thương tiếc.

Từ đó đến nay cũng đã gần một năm tôi chưa về nhà đó, mấy lần họ có gọi mà tôi không nghe máy, chỉ có chồng tôi với con về. Tôi hỏi mọi người có phải tôi làm vậy có sai không?