Công thức món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất
GĐXH - Dưới đây là gợi ý cách làm một số món ăn cho bệnh nhân truyền hóa chất để bạn tham khảo.
Súp nấm cà chua trứng
Nguyên liệu: 4 trái cà chua, 2 trái trứng, 50 g nấm, ngò thơm, hành tím, 2 ml nước mắm, 2 g hạt nêm.
Cách làm: Sơ chế các nguyên liệu: Cà chua và rau ngò rửa sạch rồi cắt nhỏ; Nấm ngâm nước muối, rửa lại bằng nước sạch và để ráo; Hành tím băm nhuyễn;
Phi thơm hành tím trên chảo dầu. Sau đó, cho cà chua vào đảo đều. Thêm nước mắm, hạt nêm và tiếp tục đảo đến khi cà chua nhừ thì đổ nước sấp mặt;
Đun cho đến khi nước sôi thì đập trứng vào đảo đều. Sau đó, cho nấm vào đun chung với nhỏ lửa; Tắt bếp và đổ súp ra bát. Rắc ngò thơm lên trên và thưởng thức.
Cháo thịt gà cà rốt
Nguyên liệu: 60 g gạo tẻ, 50 g thịt gà, 40 g cà rốt, hành lá, muối.
Cách làm: Thịt gà rửa sạch rồi đem luộc chín sau đó xé sợi. Cà rốt rửa sạch nạo vỏ rồi luộc nhừ, sau đó tán nhuyễn. Hành lá rửa sạch và cắt nhỏ;
Vo gạo để ráo. Sau đó, đổ vào nồi nước luộc gà để ninh nhừ thành cháo; Khi cháo nhừ, đổ thịt gà xé sợi và cà rốt tán nhuyễn vào khuấy đều cùng cháo. Nêm muối và tắt bếp; Múc cháo ra bát, thêm hành lá và thưởng thức.
Canh cải thìa thịt băm
Nguyên liệu: 100 g thịt heo, 1 bó cải thìa, 2 nhánh hành lá, 2 ml nước mắm, 10 ml dầu ăn, 4 g muối, 3 g hạt nêm, 2 ml nước mắm, 4 g tiêu xay.
Cách làm: Thịt heo chà xát với muối rồi rửa lại với nước sạch, để ráo và băm nhuyễn. Cải thìa nhặt bỏ gốc và lá úa, rửa sạch và cắt khúc. Hành lá cắt gốc, rửa sạch, cắt riêng phần đầu hành và băm nhỏ;
Cho phần thịt đã băm nguyễn vào bắt và ướp với 2 g muối, 2 ml nước mắm, 1 g hạt tiêu xay và một nửa phần đầu hành băm nhỏ;
Phi thơm đầu hành với dầu ăn rồi cho thịt xay đã ướp vào đảo đều. Khi thịt săn lại thì đổ 2 bắt nước lọc vào đun sôi. Sau đó, nêm nếm 2 g hạt nêm, 2 g muối, 5 g đường, 2 g hạt tiêu xay; Tiếp tục đun đến khi canh sôi thêm lần nữa thì tắt bếp và thưởng thức.
Cháo bí đỏ thịt bò
Nguyên liệu: 60 g gạo tẻ, 100 g thịt bò, 1/4 trái bí đỏ, 2 ml nước mắm, 2 g hạt nêm
Cách làm: Thịt bò rửa sạch và để ráo nước, sau đó đem luộc với lửa lớn trong khoảng 5 phút. Thái thịt thành từng lát mỏng rồi băm nhuyễn; Bỉ đỏ gọt vỏ, bỏ hạt, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Sau đó, luộc bí đên khi chín mềm và tán nhuyễn;
Vo gạo rồi cho vào nồi nấu cháo trong khoảng 10 phút cho cháo nhừ; Khi cháo đã nhừ thì nêm nước mắm, hạt nêm rồi cho tiếp phần bí đỏ và thịt bò đã chuẩn bị vào khuấy đều. Sau 2 phút, tắt bếp, đổ cháo ra bát và thưởng thức.
Cháo tôm khoai lang cà rốt
Nguyên liệu: 200 g tôm tươi, 1/2 củ khoai lang, 1/2 củ cà rốt. 100 g gạo. 2 ml dầu ô liu.
Cách làm: Tôm rửa sạch, bóc vỏ bỏ chỉ lưng và băm nhuyễn. Khoai lang và cà rốt gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng nhỏ;
Bắc chảo lên bếp với lửa vừa. Khi chảo nóng, cho tôm đã băm vào xào đến khi tôm săn và chuyển màu cam;
Cà rốt và khoai lang đem luộc chín mềm, sau đó tán nhuyễn; Vo gạo và cho vào nồi ninh cháo. Khi gạo nở thì cho tôm và khoai tây, cà rốt vào khuấy đều. Sau đó, tắt bếp và thưởng thức món ăn.
Cháo cá hồi rau cải bó xôi
Nguyên liệu: 60 g gạo tẻ, 80 – 100 g cá hồi, 1 – 2 nhánh cải bó xôi, 1 củ hành tím, 5 ml dầu ô liu, 20 ml nước ép gừng tươi, muối.
Cách làm: Cá hồi rửa với nước gừng tươi để khử mùi tanh, sau đó rửa sạch với nước lạnh và để ráo. Cải bó xôi nhặt lấy lá non, tươi xanh rồi rửa sạch và để ráo. Sau đó xay nhuyễn cải bó xôi với 10 ml nước lọc;
Khi cá đã ráo nước, rút xương và cho cá vào luộc. Sau đó, cắt nhỏ miếng thịt cá và lọc lại xương;
Băm nhuyễn hành tím và phi thơm trên chảo với 5 ml dầu ô liu. Khi hành vàng, cho phần cá hồi vào, nêm muối vừa ăn và xào nhanh, vừa xào vừa tán cá ra thành miếng nhỏ;
Vo gạo và cho vào nồi ninh cháo. Khi cháo đã nở thì đổ nước cải bó xôi đã xay vào khuấy đều khoảng 3 phút. Sau đó, tắt bếp, đổ cháo ra bát, thêm cá hồi xào và thưởng thức.
Cháo cua rau cải bó xôi
Nguyên liệu: 50 g gạo đã nấu cháo, 30 – 50 ml nước dùng gà, 30 g thịt cua đã chế biến và xé tơi, 30 g cải bó xôi, 5 ml dầu ô liu, gia vị.
Cách làm:Cải bó xôi nhặt bỏ lá bị hư, rửa sạch dưới vòi nước và xắt nhỏ; Cho 50 g cháo đã nấu vào nồi, đổ thêm nước hầm gà rồi nấu sôi;
Cho thịt cua đã chế biến và cải đã xắt nhỏ vào nồi cháo, tiếp tục nấu sôi khoảng 5 phút, tắt bếp; Thêm 5 ml dầu oliu vào cháo cua cải bó xôi đã nấu chín và nêm nếm gia vị vừa ăn, để nguội và thưởng thức.
