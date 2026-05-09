Ai đang dùng chảo chống dính cần đặc biệt lưu ý 7 điểm sau

Nhiều chuyên gia khuyến cáo, chảo chống dính không “bền mãi mãi” và cách dùng mỗi ngày quyết định rất lớn đến độ an toàn của sản phẩm. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà các gia đình nên biết để vừa nấu ăn ngon, vừa bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Sai lầm phổ biến: Đun nóng chảo chống dính khi còn khô

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải. Không ít người thường bật bếp làm nóng chảo trước rồi mới cho dầu ăn vào vì nghĩ cách này giúp món ăn ngon hơn. Tuy nhiên, với chảo chống dính, việc đun nóng khi lòng chảo hoàn toàn khô lại là điều không nên.

Khi không có dầu hoặc thực phẩm bên trong, nhiệt độ bề mặt chảo có thể tăng rất nhanh chỉ trong vài phút. Điều này khiến lớp chống dính dễ xuống cấp, giảm tuổi thọ và có nguy cơ bong tróc sớm hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy nếu chảo chống dính bị đun quá nóng trong thời gian dài, lớp phủ có thể bị phân hủy và tạo ra các chất không có lợi cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên rằng nên: Lau khô chảo trước khi nấu Cho dầu ăn vào trước rồi mới bật bếp Không để chảo nóng quá lâu khi chưa có thực phẩm Lớp dầu mỏng không chỉ giúp bảo vệ bề mặt chảo mà còn giúp nhiệt phân bố đều hơn.

Không nên nấu ở lửa quá lớn

Nhiều người có tâm lý bật lửa lớn để thức ăn nhanh chín, tiết kiệm thời gian. Nhưng đây lại là “kẻ thù” của chảo chống dính.

Phần lớn các loại chảo chống dính hiện nay chỉ phù hợp với mức nhiệt thấp hoặc trung bình. Khi nhiệt độ quá cao, lớp phủ chống dính dễ bị phá hủy nhanh hơn bình thường.

Dấu hiệu dễ nhận biết là: Chảo bốc khói bất thường Mặt chảo ngả màu Thức ăn bắt đầu bám dính dù chảo còn mới

Việc nấu ở nhiệt độ vừa phải không chỉ giúp bảo vệ lớp chống dính mà còn giúp món ăn giữ được hương vị và hạn chế cháy khét.

Dụng cụ kim loại có thể làm hỏng chảo rất nhanh

Một chiếc thìa inox hay đũa kim loại tưởng như vô hại nhưng lại có thể làm xước bề mặt chảo chỉ sau vài lần sử dụng. Khi lớp chống dính bị trầy xước, khả năng chống dính sẽ giảm mạnh. Nghiêm trọng hơn, các mảng bong tróc có thể lẫn vào thức ăn mà người dùng khó nhận ra.

Để bảo vệ chảo tốt hơn, nên ưu tiên: Muỗng gỗ Xẻng silicone. Dụng cụ nhựa chịu nhiệt chất lượng tốt. Ngoài ra, khi đảo thức ăn cũng cần thao tác nhẹ nhàng, tránh cào mạnh xuống đáy chảo.

Đừng dùng búi sắt để cọ rửa chảo chống dính

Nhiều người thấy thức ăn cháy bám dưới đáy chảo thường dùng búi sắt hoặc miếng chà kim loại để cọ sạch nhanh hơn. Nhưng điều này có thể khiến lớp chống dính bị phá hủy hoàn toàn.

Cách vệ sinh an toàn hơn là: Ngâm chảo với nước ấm vài phút. Dùng mút mềm hoặc khăn mềm để rửa. Không chà mạnh tay vào đáy chảo. Nếu thức ăn bám quá nhiều, có thể cho nước vào chảo, đun ấm nhẹ để cặn mềm ra trước khi vệ sinh.

Không phải chảo chống dính nào cũng dùng được trong lò nướng

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng chảo chống dính để nướng thực phẩm trong lò nhằm tiết kiệm dụng cụ. Tuy nhiên, không phải loại chảo nào cũng chịu được nhiệt độ cao trong môi trường kín.

Một số loại chảo có thể: Bong lớp phủ. Biến dạng đáy chảo. Giảm khả năng chống dính sau vài lần sử dụng.

Nếu cần dùng trong lò nướng, nên kiểm tra kỹ hướng dẫn từ nhà sản xuất hoặc sử dụng dụng cụ chuyên dụng chịu nhiệt cao.

Chảo chống dính cũng có “tuổi thọ”

Nhiều người có thói quen dùng chảo chống dính suốt nhiều năm dù bề mặt đã bong tróc hoặc trầy xước nghiêm trọng.

Theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia gia dụng, chảo chống dính nên được thay sau khoảng 2–3 năm sử dụng, đặc biệt nếu xuất hiện các dấu hiệu: Lớp phủ bong tróc Mặt chảo xước nhiều Thức ăn dễ dính Đáy chảo cong vênh

Việc cố sử dụng chảo đã hư hỏng không chỉ khiến việc nấu ăn khó khăn hơn mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng món ăn.

Chọn chảo chống dính thế nào để an toàn hơn?

Ngoài cách sử dụng, việc lựa chọn sản phẩm cũng rất quan trọng. Người tiêu dùng nên ưu tiên:

Chảo có nguồn gốc rõ ràng Thương hiệu uy tín Chất liệu an toàn Có hướng dẫn sử dụng cụ thể

Không nên ham rẻ mua các loại chảo không rõ xuất xứ vì lớp phủ chống dính kém chất lượng có thể xuống cấp rất nhanh khi gặp nhiệt độ cao.

Chảo chống dính tiện lợi nhưng cần dùng đúng cách

Không thể phủ nhận chảo chống dính giúp việc nấu ăn nhẹ nhàng và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là dụng cụ cần được sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình.

Một vài thay đổi nhỏ như giảm lửa khi nấu, tránh dùng đồ kim loại hay thay chảo đúng thời điểm có thể giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm và hạn chế nhiều nguy cơ không đáng có trong gian bếp mỗi ngày.

Đột quỵ cũng phải 'sợ' loại quả này, có thành phần hỗ trợ giảm ung thư, người Việt ăn nhiều mà ít biết GĐXH - Nếu dứa thường được ví như “vua” của các loại trái cây, loại quả này lại được xem là “nữ hoàng”, được nhiều chuyên gia khuyến khích nên sử dụng thường xuyên.