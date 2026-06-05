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Tin sao ngày 5/6: Hoa hậu Hương Giang và khoảnh khắc cuộc đời, siêu mẫu Anh Thư gây chú ý ở tuổi 44

Thứ sáu, 19:33 05/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc khi đón nhận tình cảm của đông đảo người hâm mộ, trong khi siêu mẫu Anh Thư tiếp tục trở thành tâm điểm bởi nhan sắc ở tuổi 44.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 1.

Hoa hậu Hương Giang vừa chia sẻ những hình ảnh từ khi trở về Việt Nam sau khi nhận giải Á hậu 2 MGI All Stars 2026 tại Thái Lan. Hương Giang về nước trong vòng vây của đông đảo người hâm mộ, cô thực hiện hoạt động diễu hành trên xe bus hai tầng trên một số tuyến phố.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 2.

"Giang cảm ơn bản thân mình vì chưa bao giờ ngừng cố gắng tiến về phía trước, biết ơn cuộc đời, biết ơn mọi người đã cho Giang có được những khoảnh khắc có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được", Hương Giang viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 3.

Siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi đăng loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nhiều người nhận xét, ở tuổi 44 Anh Thư vẫn giữ được phong độ ổn định cả về hình thể lẫn thần thái.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 4.

Anh Thư là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt với thần thái sắc lạnh cùng phong cách trình diễn cuốn hút.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 5.

Miss Grand Vietnam 2026 vừa công bố những gương mặt đầu tiên trong ban tổ chức và hội đồng chấm thi. Điểm đáng chú ý trên hàng ghế giám khảo là sự góp mặt của Hoa hậu Hương Giang và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 6.

Đoàn Thiên Ân từng là Hoa khôi Áo dài nữ sinh Việt Nam trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và lọt top 20 Miss Grand International. Sau đăng quang, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, chương trình thực tế đến điện ảnh.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 7.

Ca sĩ Quốc Thiên gây chú ý khi đăng ảnh hậu trường của MV "Nỗi đau tận cùng". MV dự kiến được công bố vào tối ngày 5/6.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 8.

"Có những nỗi đau tưởng đã ngủ yên, nhưng khi giai điệu cất lên, mọi cảm xúc lại trở về vẹn nguyên như ngày đầu", ca sĩ Quốc Thiên chia sẻ cảm xúc về MV "Nỗi đau tận cùng".

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 9.

Thanh Thảo khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ tin vui về con trai Jacky Minh Trí hoàn thành năm học với thành tích xuất sắc. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ dự định sau lễ tốt nghiệp cấp 2, cả nhà sẽ về Việt Nam.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 10.

Ở tuổi 15, con trai của Thanh Thảo gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét Jacky ngày càng trưởng thành, điển trai và sở hữu phong thái tự tin.

(Ảnh FB nhân vật)

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 11.Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

GĐXH - Sơn Tùng M-TP gây chú ý khi đăng tải clip thực hiện vũ đạo ca khúc mới "Come My Way", trong khi Hoa hậu Thanh Thủy tiếp tục nhận về "mưa" lời khen cho nhan sắc cực phẩm.

Hoa hậu Hương Giang chia sẻ cảm xúc và siêu mẫu Anh Thư tỏa sáng ở tuổi 44 - Ảnh 12.Taylor Swift có khối tài sản 2 tỷ USD ở tuổi 36

GĐXH - Taylor Swift trở thành nữ nhạc sĩ giàu nhất trong lịch sử với khối tài sản đạt mức 2 tỷ USD.


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