Tin sao ngày 5/6: Hoa hậu Hương Giang và khoảnh khắc cuộc đời, siêu mẫu Anh Thư gây chú ý ở tuổi 44

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GĐXH - Không đặt nặng hào quang hay những vai diễn lớn nhỏ, NSƯT Đức Khuê lựa chọn một cuộc sống bình dị bên gia đình sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cho biết, đi qua nhiều vai diễn và thăng trầm nghề nghiệp, điều khiến anh cảm thấy viên mãn nhất vẫn là được trở về nhà, cùng vợ con sẻ chia những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống thường ngày.