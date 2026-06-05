Thanh Thảo tặng món quà đặc biệt cho con trai 15 tuổi

Mới đây, Thanh Thảo không giấu được niềm tự hào khi khoe hình ảnh con trai Jacky Minh Trí nhận bằng khen sau một năm học chăm chỉ và đạt kết quả đáng ngưỡng mộ. Kèm theo dòng trạng thái, Thanh Thảo đăng tải hình ảnh Jacky Minh Trí trong ngày nhận giấy khen.

Ở tuổi 15, cậu bé gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả nhận xét Jacky ngày càng trưởng thành, điển trai và sở hữu phong thái tự tin.

Thanh Thảo cho biết, động lực lớn nhất giúp Jacky luôn cố gắng học tập chính là niềm mong chờ được trở về Việt Nam mỗi dịp hè. Nữ ca sĩ chia sẻ đầy hạnh phúc: "Một trong những lý do Jacky học thật giỏi là vì muốn đến mùa hè lại được về Việt Nam! Quà tặng của mẹ là chuyến du lịch vòng quanh các danh lam thắng cảnh của Việt Nam trong suốt mùa hè này! Tuần sau con sẽ làm lễ tốt nghiệp cấp 2 và cả nhà sẽ cùng nhau về Việt Nam".

Thanh Thảo khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ tin vui về con trai Jacky Minh Trí hoàn thành năm học với thành tích xuất sắc.

Ở tuổi 15, cậu bé gây chú ý với vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và nụ cười rạng rỡ.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Jacky Minh Trí cũng như Thanh Thảo. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách nữ ca sĩ nuôi dạy con, đồng thời chúc gia đình cô có một mùa hè thật ý nghĩa tại Việt Nam.

Jacky Minh Trí vốn là con trai của em gái Thanh Thảo. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nữ ca sĩ đã đón cậu bé sang Mỹ sinh sống, trực tiếp nuôi dạy và yêu thương như con ruột. Từ khi còn nhỏ, Jacky luôn xuất hiện bên Thanh Thảo trong nhiều hoạt động đời thường, nhận được sự yêu mến của công chúng bởi tính cách ngoan ngoãn, lễ phép.

Gia đình nhỏ của Thanh Thảo ở Mỹ.

Thanh Thảo sinh năm 1977 và là một trong những giọng ca đình đám của những năm 2000. Nữ ca sĩ còn được biết đến với biệt danh "búp bê" nhờ loạt bản hit nổi tiếng như: Búp bê biết yêu, Búp bê buồn, Búp bê con trai, Ôi tình yêu"...

Ở độ tuổi U50, Thanh Thảo vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Hiện nữ ca sĩ có cuộc sống viên mãn bên chồng Việt kiều và con gái hiện 8 tuổi tại Mỹ. Thanh Thảo thừa nhận cô hạnh phúc khi có một người chồng tuyệt vời. Nữ ca sĩ cho biết, cả hai vợ chồng cũng có những khác biệt bởi một người là nghệ sĩ, người kia lại chỉ thích bình lặng, kín đáo. Tuy nhiên, họ lựa chọn nhường nhịn, dung hòa để giữ được hạnh phúc của gia đình nhỏ.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên tổ ấm nhỏ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Giọng ca "Búp bê biết yêu" cũng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để vừa bên cạnh gia đình, vừa duy trì đam mê nghệ thuật.