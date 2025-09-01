NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80

Những ngày qua, khối Văn hoá – Thể thao là một trong những khối nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và nhân dân cả nước. Dù vất vả nhưng ai nấy đều hạnh phúc xen lẫn niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc thăm và động viên các nghệ sĩ tham gia diễn tập A80.

NSND Thu Quế cho biết, những ngày luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành chị và các nghệ sĩ đều phải dậy rất sớm để chuẩn bị, di chuyển nhiều và thiếu ngủ nhưng vốn là một quân nhân (chị hiện công tác tại Nhà hát kịch nói Quân đội), lại có ý thức rèn luyện sức khoẻ từ khi còn trẻ nên chị vẫn giữ được sự năng động và thần thái tươi tắn.

NSND Thu Quế tự hào vì được tham gia sự kiện A80.

Chị kể, hôm tổng duyệt, theo quy định là 0h30 phải có mặt ở điểm tập trung để lên xe nhưng tối hôm đó, tôi vẫn tham dự Lễ bế mạc Tuần lễ phim của Điện ảnh Quân đội (tối 29/8). Có 4 phim truyện về đề tài chiến tranh cách mạng thì tôi tham gia 2 phim là: "Nơi ta không thuộc về" (sản xuất năm 2018 chiếu khai mạc) và "Bản tình ca trong đêm" (sản xuất năm 1995 chiếu bế mạc).

22h sự kiện kết thúc, tôi không quay về nhà bắt xe đến điểm tập kết sớm hơn mọi người để tranh thủ ngủ lấy sức. Sau đó, lịch thay đổi đến 1h30 mới đi, thành ra tôi được ngủ mấy tiếng nên hôm tổng duyệt không bị xuống sức.

Nữ nghệ sĩ gạo cội lựa chọn thiết kế áo dài của NTK Bích Liên.

Ngoài ra, thay vì dành thời gian để chờ chuyên gia trang điểm thì tôi tự makeup cho mình để dành thời gian đó ngủ lấy sức. Nhờ sắp xếp khoa học nên tôi không bị mệt và thiếu ngủ. Bên cạnh đó cũng còn nhờ vào sức bền có sẵn vì tôi vốn là quân nhân, đã quen với sự rèn luyện và khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Ngày thường, tôi cũng dành nhiều thời gian luyện tập sức khoẻ, ăn uống nghỉ ngơi điều độ nên những ngày qua dù phải thức khuya dậy sớm nhưng tôi vẫn giữ được sự năng động, tinh thần rạng rỡ.

Thiết kế ôm sát nhưng có chất liệu co giãn 4 chiều đã mang đến sự thoải mái cho người mặc.

Chia sẻ về thiết kế áo dài lần này, NSND Thu Quế cho biết: "Tôi chọn thiết kế áo dài màu đỏ của NTK Bích Liên bởi màu đỏ là màu cờ Tổ quốc, trên ngực có hình ngôi sao vàng - biểu tượng thiêng liêng và tự hào với dân dân Việt Nam.

Ngoài ra, chất liệu là yêu cầu hàng đầu vì dù thời gian tuyện tập, di chuyển không nhiều nhưng chờ đợi là rất dài. Thời tiết những ngày qua cũng mưa nắng thất thường nên nếu không có chất liệu tốt thì rất khó chịu.

NTK Bích Liên đã lựa chọn chất liệu ôm sát để tôn vóc dáng nhưng vẫn đảm bảo sự mềm mại, co giãn để tạo sự thoải mái cho người mặc. Đó là lý do mỗi khi có sự kiện trọng đại, tôi luôn tìm đến các thiết kế của Bích Liên".

NTK Bích Liên (ngoài cùng bên phải)

NTK Bích Liên cho biết, chị rất vui và tự hào khi luôn được đồng hành cùng NSND Thu Quế trong các kỳ cuộc quan trọng. Trước đó, chị từng thiết kế áo dài cho NSND Thu Quế tham gia giải Cánh diều Vàng, Liên hoan sân khấu và lần này là sự kiện A80.

"Nhìn các nghệ sĩ diện áo dài tham gia lễ diễu hành không chỉ mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn khơi gợi niềm tự hào về đất nước, truyền thống dân tộc. Ngoài ra, đây cũng là dịp để áo dài được lan toả hơn, giúp NTK truyền tải thông điệp đến công chúng, hãy gìn giữ, trân trọng những giá trị của áo dài, bởi đó là di sản văn hóa, là nét hấp dẫn riêng có của người phụ nữ Việt Nam", NTK Bích Liên nói.