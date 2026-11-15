Ca sĩ Minh Hằng lọt đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Ca sĩ Minh Hằng vừa trở thành tâm điểm chú ý khi được TC Candler - chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp nổi tiếng của Mỹ đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026.

Cùng bảng đề cử với Minh Hằng còn có các gương mặt đẹp xuất sắc bao gồm: Era Mirzaei, Lee Ju-eun, Ella Rubin, Dalia Shawky, Nana Owada.

MInh Hằng được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler. Ảnh: TC Candler

Trước Minh Hằng đã có nhiều nữ nghệ sĩ Việt được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 như: Chi Pu, Lâm Vỹ Dạ.

Từ lâu bảng xếp hạng thường niên này đã nhận được sự quan tâm của công chúng khi quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, người mẫu và giải trí.

Việc xuất hiện trong danh sách đề cử giúp Minh Hằng ghi dấu ấn bên cạnh nhiều ngôi sao quốc tế, đồng thời trở thành một trong số nghệ sĩ Việt Nam góp mặt ở hạng mục này.

Tuy nhiên, việc được TC Candler giới thiệu mới chỉ giúp Minh Hằng bước vào vòng bình chọn và xem xét, chưa đồng nghĩa nữ ca sĩ đã giành một vị trí trong top 100 cuối cùng. Danh sách chính thức thường sẽ được công bố vào cuối năm sau quá trình tổng hợp, đánh giá và bình chọn.

Cùng bảng đề cử với Minh Hằng còn có các gương mặt đẹp xuất sắc khác. Ảnh: TC Candler

Minh Hằng tên thật là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh ngày 22/6/1987 tại TP.HCM. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, diễn xuất đến sản xuất phim.

Cô bước chân vào nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là thành viên của một số nhóm nhạc, sau đó hoạt động solo và sở hữu nhiều bản hit gắn liền với thế hệ 8X, 9X như Một vòng trái đất, Người vô hình, Sắc môi em hồng, Như hoa mùa xuân. Năm 2026, cô tái xuất và ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió.

Nhan sắc xinh đẹp của ca sĩ Minh Hằng. Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Minh Hằng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách như Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc (bản Việt), Vừa đi vừa khóc, Bẫy ngọt ngào, Chị chị em em 2 và gần đây là vai diễn trong Mẹ Mìn.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, nữ ca sĩ còn gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, đường nét gương mặt hài hòa và phong cách ngày càng quyến rũ. Dù đã lập gia đình và làm mẹ, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhan sắc cũng là một trong những yếu tố giúp Minh Hằng duy trì sự quan tâm của khán giả sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Minh Hằng: 'Từ lâu tôi không còn đặt nặng việc đóng vai chính' GĐXH - "Từ lâu, tôi không đặt nặng việc đóng vai chính trong một dự án. Ở ngưỡng làm nghề hiện tại, tôi muốn làm mới bản thân", Minh Hằng chia sẻ.