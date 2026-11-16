Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng

Quyết định gây sốc của siêu mẫu Anh ThưGiải trí -
GĐXH - HLV Anh Thư khiến khán giả ngỡ ngàng khi loại cùng lúc hai “chiến binh” mạnh là Mai Bảo Vinh và Minh Anh của đội HLV Võ Hoàng Yến.
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GĐXH - HLV Anh Thư khiến khán giả ngỡ ngàng khi loại cùng lúc hai “chiến binh” mạnh là Mai Bảo Vinh và Minh Anh của đội HLV Võ Hoàng Yến.
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