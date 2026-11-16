Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng

Thứ hai, 10:00 16/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Hoa hậu Mai Phương giành vương miện Hoa hậu Việt Nam cách đây 24 năm, tuy nhiên, cô không chọn hào quang showbiz mà chọn một cuộc sống bình yên ở quê nhà Hải Phòng.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 1.Hoa hậu Mai Phương gây chú ý sau 24 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam

GĐXH - Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sau 24 năm đăng quang, với nhan sắc rạng ngời, phong cách hiện đại, cô vẫn thu hút sự quan tâm của fan sắc đẹp.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Năm 2002, Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 17 tuổi, lúc còn là học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Chiến thắng của cô khi ấy nhận được nhiều sự quan tâm bởi Mai Phương sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú và phong thái tự nhiên. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2003 tại Anh và lọt Top 20 chung cuộc.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Thời điểm trở thành hoa hậu, Mai Phương từng đứng trước nhiều cơ hội để bước vào làng giải trí. Tuy nhiên, cô không lựa chọn con đường này mà tiếp tục ưu tiên việc học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, người đẹp sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Trở về nước sau thời gian học tập, Mai Phương lập nghiệp tại Hải Phòng và làm việc trong ngành hải quan. Cô gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, ít tham gia sự kiện và cũng không thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Vì thế, thông tin về nàng hậu sau đăng quang không xuất hiện nhiều trên truyền thông.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 4.

Năm 2008, Mai Phương kết hôn với người chồng công tác trong ngành công an. Hai con trai lần lượt chào đời vào năm 2009 và 2012. Từ đó, cuộc sống của người đẹp gắn với công việc chuyên môn và việc chăm sóc tổ ấm.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 5.

Dù không hoạt động nghệ thuật, Mai Phương vẫn duy trì nhịp sống khá bận rộn. Trong thời điểm có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời, cô đã chia sẻ với báo chí rằng thường thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, sau đó đi làm. Đến giờ nghỉ trưa, người đẹp tranh thủ về nhà nấu cơm cho các con rồi quay lại cơ quan. Ngoài công việc, phần lớn thời gian còn lại cô dành cho chồng và hai con.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 6.

Mai Phương không có thói quen phô bày cuộc sống riêng tư. Những hình ảnh về gia đình, nếu được chia sẻ, cũng khá giản dị. Cô quan tâm đến việc học tập, cách ứng xử và sự trưởng thành của các con, thay vì đặt nặng thành tích hay tạo áp lực phải đạt được những điều vượt quá khả năng.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 7.

Ở tuổi 41, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 2002 vẫn nhận được nhiều lời khen. Gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối cùng phong cách ăn mặc nhẹ nhàng giúp cô giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Mai Phương từng tiết lộ không quá cầu kỳ trong việc chăm sóc bản thân. Cô chú trọng ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, ăn uống điều độ và sử dụng những bước chăm sóc da cơ bản.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 8.

Sau 24 năm kể từ ngày đăng quang, Mai Phương vẫn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam nhưng không xem đó là lý do để phải duy trì sự nổi tiếng. Với cô, công việc ổn định, gia đình yên ấm và các con trưởng thành là những điều đáng quan tâm hơn cả. Lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu không khiến Mai Phương ít được nhớ đến, trái lại, đó là nét riêng trong hành trình của một hoa hậu từng có nhiều cơ hội nhưng quyết định sống theo cách mình mong muốn.

Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng - Ảnh 10.Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương gây chú ý ở Hải Phòng

GĐXH - Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương gây chú ý khi trở lại tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ quan điểm về vẻ đẹp hiện đại và khuyến khích các thí sinh thể hiện bản chất.

 

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