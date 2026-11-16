Ở tuổi 41, Hoa hậu Mai Phương tận hưởng cuộc sống bình dị tại Hải Phòng

Sau 24 năm kể từ ngày đăng quang, Mai Phương vẫn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam nhưng không xem đó là lý do để phải duy trì sự nổi tiếng. Với cô, công việc ổn định, gia đình yên ấm và các con trưởng thành là những điều đáng quan tâm hơn cả. Lựa chọn rời xa ánh đèn sân khấu không khiến Mai Phương ít được nhớ đến, trái lại, đó là nét riêng trong hành trình của một hoa hậu từng có nhiều cơ hội nhưng quyết định sống theo cách mình mong muốn.