Người đẹp làm MC song ngữ, đang học cao học tại Mỹ trở thành đại diện Việt Nam dự chung kết Miss Charm 2026

Vừa qua, Nguyễn Ngọc Trà My đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss Charm Vietnam 2026. Tân hoa hậu sinh năm 1996 gây ấn tượng mạnh với chiều cao 1,77 m, số đo ba vòng gợi cảm 86-64-96 cm cùng gương mặt xinh tươi đầy cuốn hút. Trước khi giành vương miện, Trà My hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là gương mặt MC song ngữ Việt - Anh quen thuộc tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của nhiều thương hiệu cao cấp.

Bên cạnh lợi thế về sắc vóc, tân hoa hậu còn gây chú ý khi sở hữu thành tích học vấn ấn tượng. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Đại học RMIT tại Australia. Nàng hậu chia sẻ, những năm tháng xa gia đình giúp cô rèn luyện tính độc lập, mở rộng góc nhìn và thích nghi với môi trường đa văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội làm việc trong các tập đoàn quốc tế ở lĩnh vực quản lý thương hiệu và dịch vụ cao cấp.

Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang "Miss Charm Vietnam 2026". Ảnh VTV

Chia sẻ trên Thời báo VTV, Nguyễn Ngọc Trà My cho biết, chính trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra việc học không dừng lại sau khi rời giảng đường. Kinh nghiệm giúp giải quyết nhiều tình huống công việc, nhưng để phát triển bền vững, cô muốn bổ sung kiến thức quản trị chuyên sâu và rèn luyện tư duy hệ thống.

Nguyễn Ngọc Trà My không chỉ gây ấn tượng về nhan sắc mà trình độ học vấn cũng rất đáng nể. Ảnh FBNV

Hiện tại, Trà My tiếp tục theo học chương trình sau đại học về Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ, với định hướng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) và DBA (Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh). Tân Miss Charm Vietnam 2026 cho biết muốn củng cố năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng ra quyết định trong kinh doanh.

Người đẹp tiết lộ, việc học tập và làm việc quốc tế giúp cô hiểu rằng không có một con đường thành công duy nhất. Khác biệt trong văn hóa, tư duy hay cách làm việc có thể trở thành lợi thế nếu mỗi người biết lắng nghe và học hỏi.

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Trà My tiếp tục con đường học vấn ở lĩnh vực Quản trị Kinh doanh. Ảnh FBNV

Trà My cũng tập trung chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Charm 2026 với việc rèn luyện kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, thuyết trình và bổ sung kiến thức về văn hóa, xã hội. Theo cô, đại diện sắc đẹp không chỉ cần ngoại hình mà còn phải có tư duy, sự tự tin và khả năng truyền tải thông điệp thuyết phục.

Thông qua cuộc thi, Trà My mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng bản sắc dân tộc. Người đẹp xem kiến thức truyền thông và kinh nghiệm MC song ngữ là những lợi thế khi bước vào môi trường quốc tế.

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026 là một MC song ngữ giàu kinh nghiệm. Ảnh VTV

Trước thềm Chung kết Miss Charm 2026 diễn ra vào tháng 12, Trà My khẳng định cô đang bước vào giai đoạn nước rút với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao nhất. Với người đẹp, chiếc vương miện không chỉ là cơ hội quý giá để quảng bá những câu chuyện đẹp về văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà việc không ngừng học hỏi còn là hành trình hoàn thiện bản thân để chinh phục những mục tiêu dài hạn trong tương lai.