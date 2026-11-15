Kim Lý ở tuổi 43 có gì rực rỡ khi sống cùng Hồ Ngọc Hà?

Kim Lý sinh ngày 13/11/1983 tại Stockholm (Thụy Điển), có bố là người Việt Nam và mẹ là người Thụy Điển. Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt nam tính cùng phong thái tự tin, anh từng là một trong những gương mặt gây chú ý của điện ảnh Việt khi trở về nước hoạt động nghệ thuật.

Ít ai biết trước khi theo đuổi diễn xuất, Kim Lý từng tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Stockholm vào năm 2009. Năm 2011, anh chuyển đến Toronto (Canada) để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên và nhà sản xuất phim. Anh từng tham gia bộ phim Treading Water và Antiviral, tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes.

Tại Việt Nam, Kim Lý được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim Hương Ga (2014), đóng cùng Trương Ngọc Ánh. Năm 2016, anh tiếp tục tham gia sản xuất và đảm nhận vai chính trong phim Vệ sĩ Sài Gòn bên cạnh Thái Hòa.