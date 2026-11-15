Kim Lý ở tuổi 43 có gì rực rỡ khi sống cùng Hồ Ngọc Hà?

Chủ nhật, 15:04 15/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Kim Lý ở tuổi 43 đón sinh nhật hạnh phúc bên gia đình với một bữa tiệc giản dị, bình yên.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 1.Kim Lý tự hào về Hồ Ngọc Hà

GĐXH - Hồ Ngọc Hà vừa đón nhận dấu mốc mới trong sự nghiệp khi trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của một thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam. Thành công của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm, tự hào từ ông xã Kim Lý. Sau gần 10 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên các con.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà hài hước chia sẻ, cô quyết định tạm gác lại những khoảnh khắc vui đùa của các con để dành khoảng 5 giây cùng gia đình chúc mừng sinh nhật người đàn ông đặc biệt trong nhà. Theo nữ ca sĩ, ông xã không phải người quá cầu kỳ trong những dịp đặc biệt. Chỉ cần có nến, hoa, thêm một đĩa cơm tấm và sự hiện diện của những người thân yêu là anh đã cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc cả ngày. Qua cách kể dí dỏm, Hồ Ngọc Hà cũng hé lộ niềm vui giản dị của gia đình cô: Đôi khi chẳng cần những món quà đắt tiền hay một buổi tiệc xa hoa, chỉ cần được quây quần bên nhau cũng đủ khiến một ngày trở nên ý nghĩa.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 1.

Chuyện tình của Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bắt đầu từ lần hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ năm 2017. Từ những tương tác trên màn ảnh, cả hai dần nảy sinh tình cảm và công khai mối quan hệ. Đầu năm 2020, cặp đôi đăng ký kết hôn. Tháng 11 cùng năm, họ đón cặp song sinh Lisa và Leon.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 2.

9 năm bên nhau, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà không thường xuyên phô bày chuyện tình cảm bằng những lời nói hoa mỹ. Thay vào đó, cả hai chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ những chuyến du lịch, buổi tập luyện đến thời gian quây quần bên các con. Hồ Ngọc Hà từng cho biết cô trân trọng sự đồng hành của chồng, đặc biệt là cách anh quan tâm, chia sẻ việc chăm sóc gia đình.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 3.

Một điều khiến Kim Lý nhận được thiện cảm từ công chúng là mối quan hệ với Subeo - con riêng của Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Cường Đô La. Nam diễn viên không tạo khoảng cách với con riêng của vợ mà chủ động dành thời gian trò chuyện, đồng hành cùng cậu bé trong những giai đoạn trưởng thành. Năm 2025, anh còn đưa Subeo sang New Zealand tìm hiểu môi trường học tập trước khi cậu bước vào hành trình du học.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 4.

Với Lisa và Leon, Kim Lý cũng là người bố thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động của con. Anh cùng Hồ Ngọc Hà cho các bé trải nghiệm nhiều môn thể thao, hoạt động ngoại khóa và những chuyến đi để khám phá thế giới. Tháng 10/2026, khi Hồ Ngọc Hà bận lịch trình công việc, nam diễn viên một mình đưa hai con đi ăn tối, vui vẻ chúc mừng Leon đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc tại trại huấn luyện bóng đá.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Kim Lý thường chia sẻ những hình ảnh bên vợ con. Qua đó, khán giả có thể thấy anh không chỉ quan tâm đến những khoảnh khắc vui chơi mà còn thực sự tham gia vào quá trình nuôi dạy, đồng hành cùng các con. Đáng chú ý, nam diễn viên cũng từng nỗ lực học tiếng Việt để giao tiếp với gia đình vợ và gần gũi hơn với các con.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 6.

Ở tuổi 43, Kim Lý vẫn duy trì phong cách ăn mặc lịch lãm, thường lựa chọn những trang phục đơn giản nhưng chỉn chu. Vẻ ngoài nam tính, vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin giúp anh giữ được sức hút mỗi khi xuất hiện bên Hồ Ngọc Hà tại các sự kiện.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 7.

Không có quá nhiều dự án điện ảnh mới để nhắc đến trong những năm gần đây, nhưng Kim Lý dường như không quá sốt ruột với việc phải duy trì sự hiện diện liên tục trong showbiz. Sau những năm tháng theo đuổi diễn xuất, anh đang có một nhịp sống khác, trong đó gia đình trở thành ưu tiên rõ rệt.

Kim Lý sinh ngày 13/11/1983 tại Stockholm (Thụy Điển), có bố là người Việt Nam và mẹ là người Thụy Điển. Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt nam tính cùng phong thái tự tin, anh từng là một trong những gương mặt gây chú ý của điện ảnh Việt khi trở về nước hoạt động nghệ thuật.

Ít ai biết trước khi theo đuổi diễn xuất, Kim Lý từng tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Stockholm vào năm 2009. Năm 2011, anh chuyển đến Toronto (Canada) để thực hiện ước mơ trở thành diễn viên và nhà sản xuất phim. Anh từng tham gia bộ phim Treading Water và Antiviral, tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes.

Tại Việt Nam, Kim Lý được khán giả biết đến rộng rãi qua bộ phim Hương Ga (2014), đóng cùng Trương Ngọc Ánh. Năm 2016, anh tiếp tục tham gia sản xuất và đảm nhận vai chính trong phim Vệ sĩ Sài Gòn bên cạnh Thái Hòa.

Kim Lý ở tuổi 43 - Ảnh 9.Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai ở Thượng Hải

GĐXH - Kim Lý - Hồ Ngọc Hà sánh vai tại sự kiện ở Thượng Hải, cả 2 gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng và đẹp đôi.

 

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