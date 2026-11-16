Gala Sao Mai 2026 tại Sầm Sơn: Các thế hệ nghệ sĩ cùng hội ngộ, tiếp sức cho thí sinh trước đêm Chung kết

Liveshow 6 'Sao Mai 2026' mang sắc màu trẻ trung, sôi động GĐXH - Liveshow 6 "Sao Mai 2026" mang chủ đề “Năng lượng mới” hứa hẹn sẽ là màn kết hợp giữa Top 6 và các giọng ca đã trưởng thành.

Tối 15/11, Gala Sao Mai 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), với sự tham gia của 11 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi qua nhiều mùa giải và 16 thí sinh Vòng Chung kết năm nay. Đây là lần đầu tiên Gala Sao Mai được tổ chức trên sân khấu ngoài trời tại một địa phương, thay vì chỉ gói gọn trong không gian biểu diễn quen thuộc.

Chương trình kéo dài 120 phút, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, nền tảng VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Điểm đáng chú ý của đêm nhạc không chỉ nằm ở quy mô sân khấu mà còn ở sự xuất hiện cùng lúc của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những người đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc đến các thí sinh đang tìm kiếm cơ hội khẳng định mình.

Một tiết mục đặc sắc của chương trình.

Gala được chia thành ba phần, lấy cảm hứng từ chủ đề các đêm thi của Vòng Chung kết. Ở phần "Năng lượng mới", 16 thí sinh mang đến những tiết mục có màu sắc trẻ trung, sôi động. Sang phần "Giao thoa", sân khấu trở thành nơi gặp gỡ giữa các nghệ sĩ đi trước và thế hệ mới, giữa âm nhạc thính phòng, dân gian với những chất liệu hiện đại. Các làn điệu dân ca Quan họ và dân ca Thanh Hóa cũng được đưa vào những bản phối mới.

Phần cuối mang tên "Hành trình tỏa sáng" dành cho những ca sĩ từng trưởng thành từ Sao Mai và đã có dấu ấn riêng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, thay vì tách biệt các thế hệ thành những phần trình diễn riêng, chương trình tạo sự kết nối thông qua nhiều tiết mục kết hợp. Các thí sinh có dịp đứng chung sân khấu, hòa giọng với những nghệ sĩ từng trải qua hành trình tương tự.

Với ca sĩ Hoàng Hải, lần trở lại này mang đến nhiều cảm xúc. Anh cho biết cảm giác đứng trên sân khấu Sao Mai khiến mình nhớ lại những năm tháng tuổi đôi mươi, khi bản thân cũng từng là một thí sinh với nhiều kỳ vọng và bỡ ngỡ. Sau hơn 20 năm, anh trở lại trong một vị trí khác, chứng kiến những gương mặt trẻ tiếp tục hành trình mà các thế hệ trước từng đi qua.

Không chỉ là một đêm biểu diễn, Gala còn mang ý nghĩa tiếp sức tinh thần cho các thí sinh trước chặng thi quyết định. Việc được đứng chung sân khấu với những ca sĩ đi trước cũng là dịp để các giọng ca trẻ quan sát, học hỏi và có thêm trải nghiệm ngoài khuôn khổ cuộc thi.

Ca sĩ Ngọc Anh giao lưu cùng Gala.

Bên cạnh âm nhạc, chương trình dành thời lượng giới thiệu những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và du lịch Thanh Hóa như Thành nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, Pù Luông và các làng biển xứ Thanh. Việc đưa hình ảnh địa phương vào một chương trình âm nhạc trên sóng truyền hình cũng tạo thêm góc nhìn về vùng đất vốn có truyền thống văn hóa và nhiều giọng ca trưởng thành từ Sao Mai.

Gala khép lại bằng ca khúc "Tinh hoa Việt Nam" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do 16 thí sinh biểu diễn cùng vũ đoàn. Đáng chú ý, trong số những người tham gia tiết mục có cả các thí sinh đã dừng bước ở những liveshow trước. Chi tiết này cho thấy chương trình không chỉ hướng đến những gương mặt còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng mà còn ghi nhận hành trình của các thí sinh đã tham gia mùa giải.

Ca sĩ Hoàng Hải khi giao lưu với khán giả.

Năm 2027, Sao Mai sẽ bước sang cột mốc 30 năm. Vì vậy, Gala tại Sầm Sơn cũng là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, khi nhiều thế hệ ca sĩ từng bước trưởng thành từ cuộc thi và tiếp tục đóng góp cho đời sống âm nhạc.

Sau đêm Gala, tâm điểm của Sao Mai 2026 sẽ chuyển sang vòng thi quyết định. Cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn trên VTVgo mở đến ngày 22/11. Đêm Chung kết và Trao giải diễn ra lúc 21h ngày 22/11/2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV3, VTVgo và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam.