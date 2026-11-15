Tin sao 15/11: Đăng Khôi lần đầu song ca cùng Cao Hãn Vũ tại 'Silk Way Star', Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe nhan sắc 'không tuổi'

Chủ nhật, 15:21 15/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ sẽ cùng song ca tại công diễn 9 "Silk Way Star"; trong khi đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây thương nhớ với vẻ đẹp mặn mà giữa tiết trời thu vàng rực rỡ.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi hào hứng chia sẻ loạt hình ảnh hậu trường và tiết lộ lần đầu kết hợp biểu diễn cùng nam ca sĩ Cao Hãn Vũ - nghệ sĩ nổi tiếng người Trung Quốc tại vòng công diễn 9 của chương trình "Silk Way Star".

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 2.

Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc "không tuổi" qua loạt khung hình thả dáng đầy thần thái dưới khung cảnh mùa thu vàng rực rỡ.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 3.

Diễn viên Huyền Lizzie ghi điểm với vẻ ngoài xinh tươi, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tích cực khi hòa mình giữa không gian thiên nhiên tuyệt đẹp.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 4.

NSƯT Kiều Anh mang đến cảm giác bình yên, mộc mạc khi chia sẻ khoảnh khắc giữa khung cảnh sân phơi thóc ở vùng quê thanh bình.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 5.

Ca sĩ Trang Pháp tiếp tục "đốn tim" khán giả bằng bộ ảnh mới đẹp hút hồn, khoe trọn sắc vóc gợi cảm, lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 6.

Nữ diễn viên Diễm Hằng Lamoon thu hút sự chú ý với diện mạo tươi tắn cùng thông báo chính thức tái xuất màn ảnh rộng qua vai nữ chính trong bộ phim "Lái chị vào tim em", dự kiến khởi chiếu vào đầu tháng 1/2027.

Ca sĩ Hoàng Tôn và hành trình cảm xúc tại Vũ trụ Fandom 2026 - Ảnh 7.

Diễn viên hài Cường Cá lan tỏa năng lượng tích cực, hạnh phúc khi khoe mâm cơm gia đình ấm cúng, giản dị bên vợ con trong ngày cuối tuần.

(Ảnh: FB nhân vật)

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