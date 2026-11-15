Tin sao 15/11: Đăng Khôi lần đầu song ca cùng Cao Hãn Vũ tại 'Silk Way Star', Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe nhan sắc 'không tuổi'
GĐXH - Ca sĩ Đăng Khôi và Cao Hãn Vũ sẽ cùng song ca tại công diễn 9 "Silk Way Star"; trong khi đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây thương nhớ với vẻ đẹp mặn mà giữa tiết trời thu vàng rực rỡ.
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