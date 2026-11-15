Tin sao 15/11: Đăng Khôi lần đầu song ca cùng Cao Hãn Vũ tại 'Silk Way Star', Hoa hậu Hà Kiều Anh khoe nhan sắc 'không tuổi'

2 giờ trước

GĐXH - Gây thương nhớ trong phim thôi chưa đủ, vai Mai yêu cuồng si mà ghen cuồng nhiệt do Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận trong phim Bò sữa bay một lần nữa làm khán giả đồng cảm qua MV ca khúc nhạc phim Nếu em không là.